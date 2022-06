Netflix, Disney+ y Star+ se confabularon para lanzar una serie de estrenos que no nos dejarán salir de casa los fines de semana de junio 2022. Entre las tres plataformas de streaming han logrado un equilibrio perfecto de aventura, terror, drama y diversión para disfrutar con los amigos y la familia.

Para empezar, está el clásico de terror Silent Hill, inspirado en su videojuego homónimo de 1999; las nueva temporada de The Umbrella Academy y Peaky Blinders, dos series de culto a nivel mundial; y el debut oficial de Ms. Marvel, la nueva y juvenil superhéroe que abrirá el universo de los Vengadores Cósmicos, como lo vemos en las historietas de Marvel.

Por otro lado, llega el estreno de La Casa de Papel: Corea, una versión asiática del fenómeno mediático español; Inside North Korea’s Dinasty, un documental que devela los secretos del país dirigido por Kim Jong-un; y la multipremiada serie de misterio Only Murders in the Building con la estrella de pop Selena Gomez.

Hacemos también una mención honorífica al regreso de One Piece a Netflix, uno de los animes más populares del mundo, al igual que el reestreno de las series de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Punisher, Luke Cage y The Defenders en Disney+.

A continuación vea los estrenos de series y películas más esperados de junio 2022:

1. Terror en Silent Hill (Disponible en Netflix)

Una madre no acepta que su hija va a morir, a pesar de tener todos los cuidados médicos. Por eso, acude a un viejo curandero que la envía a un pueblo llamado Silent Hill, lo que no sabe es que para llegar allá debe atravesar un portal que la conduce a un lugar oscuro, desolado y lleno de enfermeras monstruo y personas perdidas en sus mayores miedos.

2. Family Guy (8 de junio por Star+)

Esta copia de The Simpsons no necesita presentación. La familia políticamente incorrecta de los Estados Unidos toca temas de racismo, política internacional y escándalos de la cultura popular para hacer chistes de ellos y entretener a los espectadores de todo el mundo. Al parecer esta fórmula les ha servido desde 1999 cuando debutaron en televisión. Ahora para su temporada 20, verá guiños a series igual de populares como Stranger Things.

3. Peaky Blinders (10 de junio por Netflix)

El eterno drama ambientado en la Gran Bretaña de la posguerra nos muestra a las bandas criminales de la época que consiguen lo que quieren con trajes elegantes y un poco de intimidación. Para la sexta temporada los reyes de la clase obrera deben sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y el facismo del parlamento británico. Así es como el actor Cillian Murphy y toda la pandilla se despiden de la serie que se estrenó originalmente en septiembre de 2013.

4. Dead end: El parque del terror (16 de junio por Netflix)

Para celebrar el Mes del Orgullo, Netflix estrenará la miniserie de comedia, terror y fantasía LGBT, creada por el estadounidense Hamish Steele. Allí cuenta la historia de dos adolescentes y un perro parlanchín que combaten demonios en un parque de diversiones embrujado, con la esperanza de vivir otro día para defender sus derechos ante la cuadriculada sociedad.

5. Dr. Strange: El multiverso de la locura (22 de junio en Disney+)

Luego de superar a Batman como la película más taquillera de 2022 -con 800 millones de dólares a nivel mundial-, el Hechicero Supremo aterriza en la plataforma de Disney con su titánica pelea con Wanda Romanoff (la Bruja Escarlata), quien a toda costa quiere volver a tener una vida “normal” junto a Vision y sus hijos.

6. The Umbrella Academy (22 de junio por Netflix)

La serie inspirada en los cómics del vocalista de My Chemical Romance (Gerard Way) vuelve a la pantalla chica en tercera temporada en la que Hargreeves vuelve al presente para evitar el Apocalipsis de 1963. Sin embargo, se entera que no es el primero en hacer algo para mantener la tranquilidad del tiempo presente. Justo ahí es donde se entera que volvió a una realidad alterna donde su padre adoptó a otros niños, que no conoce. ¿Dónde están sus hermanos de la primera temporada?

7. American Crime Story (22 de junio en Star+) las tres temporadas

Esta serie de antología presenta historias de crímenes reales y bastante mediáticos, como por ejemplo, el asesinato del diseñador Gianni Versace o la ferrea defensa de O. J. Simpson luego de haber negado el asesinato a sangre fría de su exesposa Nicole Brown y el joven aspirante a modelo Ronald Goldman. Scott Alexander (Big Eyes) y Larry Karaszewk (The People Vs. Larry Flynt) son los productores y creadores de la serie, quienes se llevaron el premio a la Mejor serie de televisión en los Producers Guild Awards de 2019.

8. La casa de papel: Corea (24 de junio por Netflix)

En pocas palabras es exactamente la misma historia, con los mismos nombres de personajes. Lo único que agrega la serie es la cosmovisión coreana de lo que significa un robo y el uso de efectos especiales de disparos y sangre (muchísima más sangre).

9. Only Murders in the Building (28 de junio en Star+)

Es una de las historias más sencillas e increíbles de los últimos años. Esta serie sigue a tres extraños que comparten una obsesión por un crimen, pero sin darse cuenta, su curiosidad los lleva a verse implicados en un asunto ilegal. Con Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short como protagonistas, la serie resulta bastante entretenida porque sus capítulos son cortos (de 30 minutos aproximadamente) y combinan muy bien el misterio, el drama y la comedia.

10. Inside North Korea’s Dynasty – Temporada 1 (29 de junio en Star+)

La serie documental más oscura y surrealista de la familia Kim estrena su primera temporada para revelar las relaciones familiares entre el máximo mandatario de Corea del Norte con su padre y su abuelo. Además, por supuesto, mostrará cómo es vivir en un país donde no hay acceso a internet, libertad de prensa y en donde los hombres y las mujeres solo pueden elegir entre tres cortes de pelo al mes.

11. Beauty (29 de junio por Netflix)

Esta película independiente sigue la vida de una joven cantante que tiene que elegir entre una carrera prometedora en la industria musical, una familia amorosa pero dominante y una chica de la que se enamoró perdidamente. Un estreno prometedor de junio 2022.

12. Seis series de Marvel (29 de junio por Disney+)

Una vez se acabó el contrato de Netflix con Marvel, Disney+ aprovechó para llevar todo el contenido producido a su plataforma. De esta forma los espectadores podrán revivir las aventuras de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Punisher, Luke Cage y The Defenders. Existen rumores que algunos capítulos tendrán escenas extras y continuación de sus historias.

13. Bastard (30 de junio por Netflix)

Este anime está catalogado como uno de los más esperados en Latinoamérica por su curiosa combinación de fantasía, ciencia ficción y heavy metal. La historia nos presenta a Dark Schneider, un hechicero malvado que quiso controlar el mundo con sus poderes, pero que fue atrapado en el alma de un niño. Sin embargo, vuelve a su forma original cuando la humanidad está a punto de autodestruirse.

La historia está inspirada en el manga homónimo de Kazushi Hagiwara -ayudante de Dirty Matsumoto, una de los ilustradores más famosos de hentai en Japón)-, publicado en los años 80 e inspirado, además, en el popular juego de Calabozos y Dragones. Ideal para concluir junio 2022.

