The Boys no es otra serie de superhéroes políticamente correctos y con un estilo cómico para toda la familia. Es, más bien, una historia sangrienta de siete personajes con superpoderes, totalmente arrogantes que luchan contra el mal, sin importar el daño colateral.

Ellos son la comidilla de los medios de comunicación que se alimentan con su mala reputación. Su narrativa es tan dinámica que su primera temporada de ocho episodios, se puede ver en una sentada, gracias al trabajo de Eric Kripke -creador de Supernatural y Timeless- quien le entrega al espectador en bandeja de plata un guion sólido que se burla de Marvel y DC, con sutiles referencias que la crítica y los espectadores aplauden en Instagram, donde The Boys (@theboystv) tiene un poco más de 900 mil seguidores.

La joya de Prime Video

The Boys fue una de las historias que más espectadores tuvo en julio de 2019, cuando Amazon incursionó en el mundo de las plataformas streaming. En esa época, nos presentaron a Hughie Campbell (Jack Quaid), un tipo sin superpoderes pero con mucha tecnología, que ve morir a su esposa (accidentalmente) en manos de A- Train (Jessie T. Usher) -un tipo veloz como Flash o Quicksilver-, quien es miembro de los siete.

Luego conocemos a Homelander (Antony Starr) -el Superman o Capitán América- de The Boys. Con un traje impoluto, una sonrisa perfecta y una cara de ‘yonofui’, se muestra sabio y amable con el mundo, pero en realidad enmarca al patriarcado, la corrupción y un instinto asquerosamente acosador. Al grupo se le une The Deep (Chace Crawford) -un Aquaman-; Queen Maeve (Dominique McElligott); Black Noir (Nathan Mitchell); Supersonic (Miles Gaston Villanueva) y Starlight (Erin Moriarty).

Entonces, ¿quién es el malo?

Aunque al principio no es claro quién es el verdadero malo en The Boys, poco a poco la historia lleva al espectador a Vought, una corporación malvada con una torre cerca al Empire State -muy similar a la de Tony Stark (Iron Man)-, que patrocina a los héroes para defender a los civiles del país y encubrir las cosas no tan buenas de la corporación.

A su vez Hughie (Jack Quaid) busca venganza por la muerte de su esposa por lo que decide convocar a unos “vengadores” para luchar contra los siete. Entre ellos, aparece Billy Butcher (Karl Urban), quien tiene sus propias razones para empezar una guerra que continúa en la segunda temporada estrenada el 4 de septiembre de 2020, donde Butcher colabora para atrapar a un asesino y seguir con su vendetta.

Una tercera temporada de ensueño

El 3 de junio de 2022, Prime Video estrenó los primeros tres episodios de la tercera temporada de The Boys, llamados: Payback, The Only Man in The Sky y Barbary Coast, donde la fachada de héroes amables y al servicio de la humanidad se va cayendo a pocos.

Rotten Tomatoes calificó los últimos episodios como un 95 % de aprobación. “Logrando subir la apuesta en lo que ya era una de las sátiras más audaces de la televisión, la tercera temporada de The Boys es vigorosamente visceral y perversamente inteligente”.

Por su parte, la crítica Lucy Mangan de The Guardian recomienda que: “no vea esta serie si no le gusta el horror corporal o si tiene dulces e inocentes recuerdos de Fantastic Voyage o Innerspace. El resto es de ustedes. Disfruten”.

Datos curiosos sobre The Boys

1. La historia original está inspirada en los cómics de Garth Ennis -con las ilustraciones de Darick Robertson-, publicada en 2006. Cuenta con 72 números y de 2008 a 2010 estuvo nominada a los premios Eisner, Diamond Comic Distributor y Scream, como mejor serie continuada, cómic del año a menos de 3 dólares y mejor novela gráfica, respectivamente.

2. La serie toma referencias actuales de la política mundial y las religiones. En la tercera temporada podrá ver como Vought tiene una alianza con la Iglesia del Colectivo -una referencia a la secta de la cienciología-, así como los escándalos de armas y corrupción en el Congreso de los Estados Unidos.

3. Los Siete están inspirados en la Liga de la Justicia de DC Comics. De hecho, su autor no hace ningún esfuerzo por querer alejar a sus personajes de los héroes de DC, quienes comparten poderes y similitudes estéticas. Homelander/ Superman, A-Train/ The Flash, Black Noir/ Batman. Queen Maeve/ Wonder Woman y The Deep/ Aquaman.

4. La banda Slipknot se inspiró en The Boys para su video musical Solway Firth de 2020.

5. The Boys es la única serie de superhéroes que debuta en la pantalla chica con cuatro premios de los Critics Choice Super Awards, lo que la convierte en la producción con más premios en su género.

