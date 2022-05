Karen Souza, la artista más influyente de jazz estará en Bogotá

Si alguien se atreve a decir, alguna vez, que el jazz no sirve para reflejar el amor fraterno y la sensualidad es porque no ha escuchado a Karen Souza. Esta argentina, con sangre española, italiana e irlandesa, es una fanática de la melodía y el folclore, que va por la vida con su pelo rubio cautivando al público con interpretaciones de clásicos, como Tainted Love de Soft Cell.

Sus conciertos mezclan el swing de los músicos, que se dejan llevar por el ritmo para hacer improvisaciones, con un hilo de voz que luego se convierte en una cascada de notas musicales que Souza entrega al público, el cual no puede contener sus aplausos.

Ese estilo musical la llevó a ganarse el título de la artista latina de jazz y bossa nova más escuchada del mundo; trabajar junto a la leyenda de la composición Joel Mcneely -ganador del premio Emmy- y musicalizar series de talla mundial como: The Zero Theorem (2013), White Lines (2020), Dinastía (2021), de Netflix, y hasta el desfile de moda de primavera de Ralph Lauren (2019).

Karen Souza en Colombia

En esta ocasión, Karen Souza llega por primera vez a Colombia este 21 de mayo, para presentar su quinto álbum de estudio: Language of Love, junto a los clásicos de sus anteriores discos como, Essentials I y II (2011, 2018); Hotel Souza (2012); Velvet Vault (2018).

Diners conversó con la artista sobre su espectáculo en el Teatro Royal Center de Bogotá -boletas en pintiket.com-, el jazz interpretado en Latinoamérica y la crítica a las últimas tendencias musicales del mundo:

¿Qué expectativas tiene del público colombiano?

Me hace muy feliz llegar a Colombia, uno de los países que más exporta música a nivel mundial. Tengo mucha emoción y una ansiedad terrible por llegar ya. La audiencia latina tiene ese algo especial que fascina a los músicos internacionales, entonces espero experimentar ese algo en la tarima.

También les cuento que estaré con una banda colombiana, cosa que no es usual, y es porque el país es muy rico musicalmente, hay todo un repertorio para todos los géneros musicales y eso no pasa en todos los países. Es algo para destacar.

Vea también: Esto es lo que está oyendo Jorge Drexler

¿Qué tiene preparado para el concierto en el Teatro Royal Center?

Armé una lista especial de lo que espera la gente, más unas canciones de mi último disco. Vamos a hacer un recorrido por todo mi repertorio, será una oportunidad para conocernos y mostrar por qué tenemos cinco discos exitosos a nuestras espaldas.

¿Por qué apostarle al jazz Latinoamérica?

Es lo que me apasiona. De hecho, es un género que se parece al bolero y al tango porque trata problemas pasionales, cuestiones poéticas y están arraigados a la cultura. También toca temas marginales que generan empatía.

De hecho, en los últimos años ha aumentado sus fanáticos porque es música con una armonía y melodía, que se diferencia al resto de música popular. Es un género diferente que habla de crecimiento.

¿Y cómo va su crecimiento musical?

Las cifras hablan por sí solas, además mi búsqueda no es comercial, o sino estaría haciendo reguetón, lo mío es más de vivencias personales, porque empecé con todas las ramificaciones de la electrónica y luego llegué al jazz cuando me invitaron a participar en el primer disco de la saga Jazz and 80s del sello Music Brokers. El resto es historia.

¿Cuál es la canción que más le piden?

Creep de Radiohead, realmente la disfruto en público. Eso de estar frente a 2000 personas y empezar a cantar es una forma de desnudarse maravillosa. Sin mencionar que es la que utilizan en series como White Lines donde hay momentos de tensión sexual.

Después de 10 años nuestra versión no envejece, es algo hermoso.

¿Qué es lo que más le gusta de ser una de las voces más reconocidas del jazz en Latinoamérica?

Nosotros buscamos que no se pierda el encanto de la música pura en la que retomamos la melodía, porque en un mundo donde todo está sintetizado, ser los románticos de la interpretación es toda una revolución como lo hizo Sinatra o Mercedes Sosa en su momento.

¿Qué debe pasar para que usted interprete una canción de reguetón?

Está bien en la medida que me guste, en realidad no tengo etiquetas frente a los géneros más comerciales. Lo importante es que debe haber algo emocional involucrado. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en varios proyectos que evocan al rap old fashion de los 90.

¿De dónde viene su fuerza musical y de interpretación?

Yo creo que es una bendición, viene de la música misma porque no encuentro sentido a la vida sin ella. Sería un animal marino. Por eso creo que lo fantástico de la música es que nos conecta con nuestro lado más humano.

Por eso ahora la música en vivo es tan importante, porque es como el abrazo después de la pandemia.

¿Cuál cree que es el futuro de la música?

Me gusta analizar el espectro musical y veo que hay mucha imitación, casi todo suena igual, ya no se sabe quién canta algo, nos hace dudar porque tiene el mismo ritmo.

Así que creo que el futuro de la música está en las cosas más pensadas, más elaboradas y ojalá sea a la vuelta de la esquina. Pero bueno, dicen también que la música es el reflejo de la sociedad, así que en ese orden de ideas puede que el futuro esté en la deconstrucción total de lo que hoy llamamos música. Sería interesante.

También le puede interesar: La ruta del jazz en Bogotá: 5 lugares que tiene que conocer

Relacionado