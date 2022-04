Una niña abre la puerta de una iglesia y mientras están en pleno servicio, toma una copa de vino de las manos del predicador, quien le pregunta si está lista para recibir a Cristo. Ella dice que sí, bebe, empieza a hablar en lenguas y, de repente, cae al suelo enfrente de todos. Esa pequeña era Tammy Faye Bakker, la persona que años más tarde se convertiría en la telepredicadora más reconocida de Estados Unidos junto a su esposo Jim Bakker.

La actriz Jessica Chastain, reconocida por sus papeles en películas como Interstellar o series como Escenas de un matrimonio, decidió producir y protagonizar esta peculiar historia.

Se transformó en Tammy Faye –quedó físicamente irreconocible gracias a las capas de maquillaje que tuvo que ponerse– y logró retratar la soledad y las difíciles situaciones que afrontó esta mujer a lo largo de su vida.

La fama de Faye comenzó en las décadas de 1970 y 1980. Con su esposo Jim Bakker (interpretado por Andrew Garfield en la película), crearon la cadena de televisión religiosa más grande del mundo.

En ese momento, el rostro de esta mujer aparecía a diario en los medios, producto de un inagotable interés de la prensa por el imperio evangélico que construyó y los escándalos que la rodearon a ella y a su esposo.

Durante su carrera televisiva, Tammy Faye demostró una tremenda compasión y compromiso con la aceptación y el amor por sus semejantes.

“No tuvo nada que ver con la caricatura que los medios hicieron de ella. Faye era la pastora ordenada, Jim Bakker no lo era. Predicaba la aceptación y la compasión, y era sincera. Y eso es lo que quería que la gente viera en esta película”, explica Chastain tras ganar el Óscar a mejor actriz por este papel.

Chastain señaló en el discurso de su galardón que el suicidio era una de las principales causas de muerte para la comunidad LGBTQ+ y la violencia contra las minorías, y dijo que la compasión de Tammy Faye Bakker la inspiró.

“Nos enfrentamos a una legislación discriminatoria e intolerante que barre nuestro país con el único objetivo de dividirnos aún más. Se perpetúan la violencia y los crímenes de odio contra civiles inocentes en todo el mundo. En momentos como este, pienso en Tammy y me inspiran sus actos radicales de amor”, dijo.

Diners conversó con la actriz sobre esta película, titulada Los ojos de Tammy Faye, que ya puede verse en la plataforma de streaming de Star+.

Tammy Faye es un personaje que marcó espiritualmente a toda una generación en Estados Unidos. ¿Cuál fue el objetivo de mostrar su historia?

Nuestra intención, desde el principio, fue reexaminar quién era Tammy Faye, por fuera de lo que habíamos visto en los medios de comunicación. Y al investigar quién era ella, nos dimos cuenta de que nada de lo que creíamos saber era la verdad ni su mensaje.

Realmente queríamos que la película se mantuviera fiel a eso. Y también quisimos mirar cómo las mujeres en la historia han sido vistas a través de un lente muy particular. Creo que tenemos que prestar atención a estas mujeres que terminan, hasta cierto punto, siendo la burla por los pecados de sus maridos. Esa fue una parte emocionante de hacer la película.

¿Piensa que ella era realmente cercana a su misión de fe?

Creo que Tammy creía en algo más grande que nos conecta a todos. Creo que tenía una fe muy fuerte, que pensaba que lo que escuchaba cuando cerraba los ojos y oraba, venía de un espíritu superior. Y no tengo ningún juicio sobre eso. ¿Quién soy yo para decir si eso era real para ella o no? No estoy en la cabeza de nadie y no soy juez. Entonces, creo ciento por ciento que era sincera en su fe y tuvo una conexión con eso. Y su obsesión era que todos lo sintieran, porque para ella eso era amor.

Es lo complicado de mostrar historias de personas con creencias religiosas…

Para mí fue muy importante mostrar la escena en la iglesia desde el principio, porque eso sucedió. Tammy creció en una iglesia pentecostal, que es muy conservadora, donde, por ejemplo, no estaba permitido usar maquillaje. Y su padre abandonó a la familia.

Cuando eso pasó, ella se convirtió en la encarnación de la vergüenza del primer matrimonio. Y eso la hizo sentirse poco amada e indigna de la vida. Y cuando pudo ir a la iglesia, en realidad, comenzó a hablar en otras lenguas.

No sé si porque el espíritu entró en ella, o porque por primera vez sintió lo que es ser mirada con amor, aceptación y alegría. Y tal vez son la misma cosa. ¿No sería algo hermoso? Y creo que Tammy no quería que nadie más sintiera esa tristeza ni esa soledad. Y así su misión se convirtió en que todos sintieran la encarnación del amor.

Jessica Chastain como Tammy Faye. Cortesía Star +

¿Qué le llamó más la atención de este personaje?

Lo que más me gustó fue su franqueza. Esa risa, tan parecida al llanto. Ella era muy abierta y sensible todo el tiempo, no tenía límites y podía conectarse con la gente. Encontré unos videos de ella visitando prisiones de mujeres, abrazándolas y llorando juntas. Es algo hermoso de la vida, porque puedes amar y odiar lo mismo en diferentes puntos.

Entonces, resulta difícil interpretar a un personaje que no tiene límites, porque cuando actúas, te sientes tan abierta todo el tiempo, tan vulnerable, tan expuesta. Después de un tiempo, solo quieres ir a esconderte en una habitación, comer un helado de chocolate y estar sola. Creo que son dos de las cosas que amé y odié de interpretarla.

¿Se siente en alguna forma identificada con ella?

Es interesante porque me siento mucho más sincera que Tammy Faye sobre un tema como la desigualdad. Tammy creía que todos somos iguales. Lo que dice en una de las escenas, que “todos somos personas hechas del mismo polvo y Dios no hizo basura”, está tomado directamente de algo que dijo. Creía que todos deberían ser tratados de manera justa y ser amados por igual.

Pero tampoco la veo como una mujer que quiso abrir un camino de feminismo, porque no creo que ella fuera así. Era casi infantil e ingenua sobre lo que podía hacer. Ella alguna vez dijo “bueno, yo también soy una pastora. Entonces, quiero pasar un rato con los demás pastores”.

No creo que estuviera pensando “Oh, no me quieren allí, entonces, voy a volar esa mesa”. Creo que ella era más como “quiero escuchar de qué hablan y mirar cómo podemos servir mejor a Dios”. Y ella, sin saberlo, solo por ser quien era, defendía la igualdad y la justicia en la sociedad.

¿Qué tan diferente fue el acercamiento a su personaje con respecto a la serie Secretos de un matrimonio?

Fue completamente diferente porque Secretos de un matrimonio comenzó desde adentro hacia afuera. Pero ni siquiera soy consciente de ello cuando lo estoy haciendo. De inmediato, desde la primera vez que leí el guion, sentí una comprensión hacia Mira Philips, la mujer que interpreto en la serie.

Y luego, desde allí miré el exterior. ¿Cómo podemos mostrar su camino también en la forma en que ella se presenta? Y sentí una conexión con Tammy en el sentido de que creo en el amor incondicional. Creo que todos merecemos amor. Y esa fue mi manera de entrar.

Al final de cuentas, entonces, ¿fue más elaborado buscar ser como Tammy Faye?

Para entrar en su personalidad comencé desde afuera, porque ella es una figura legendaria en muchos aspectos, independientemente de lo que pasa en su historia. Su voz es diferente a la mía, porque su tono es mucho más alto; ella canta como si gritara, y esta es la primera vez que canto en una película. Y la forma como le gustan las risas, como pone las manos.

Entonces, comencé con las cosas exteriores y luego me ayudaron con videos de ella. “¿Por qué se ríe? Esta risa, ¿qué significa?”. Me daba cuenta de que era por nerviosismo o por soledad. Y su exterior, los gestos que hacía, me daban una pista de cómo se sentía en diferentes momentos, así que en realidad eran enfoques opuestos a mi personaje en Secretos de un matrimonio.

¿Tuvo la oportunidad de hablar con su esposo, Jim Bakker?

Nunca lo contacté. Leí el libro que escribió cuando estaba en prisión y sentí que eso era todo lo que quería aprender de él, porque creo que el perjuicio que se le hizo a Tammy Faye es que la miraron como si ella estuviera del brazo de su esposo. Y quería centrarme en la película desde su punto de vista, sin que la presencia de Jim Bakker dominara la historia. Y él ha tenido tantas vidas diferentes.

Si lees el libro que escribió en prisión es completamente distinto del hombre que es ahora. Y pensé que no sería útil para nosotros, al contar su historia, hablar de la transformación de su exmarido. Ella quería que la miraran y la reconocieran como mujer cuando ya estaba divorciada de él.

Este personaje ha sido uno de los varios papeles que ha hecho recientemente. ¿Cómo ha sido su horario de trabajo?

He estado bastante ocupada, porque antes de este largometraje filmé 355, una película de acción junto con Penélope Cruz, Lupita Nyong’o, Fan Bingbing, Diane Kruger, Edgar Ramírez y Sebastian Stan. Estábamos en Londres donde filmábamos todo el día, y luego volvía a casa y hablaba por Skype, porque esto fue antes de Zoom (risas).

Conversaba con el entrenador para hablar como Tammy Faye, todos los días a las diez de la noche, para así tratar de tener su voz en mi cabeza. Y luego, después de Tammy, fui unos meses al desierto de Marruecos y filmé la película de John McDonagh, The Forgiven, con Ralph Fiennes, algo muy diferente, donde interpreto a una mujer elitista y privilegiada que quiere hacer estallar su vida. ¡Es muy divertido en esta industria tener la oportunidad de explorar diferentes partes de la humanidad en cada rol!

