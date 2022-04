Juan Diego Gómez es agresivo con sus palabras. No da puntada sin dedal, le gusta ser directo, volcánico y se toma el tiempo para vaciar sus ideas al papel. Es un don que brota de sus entrañas. Así logró ser el escritor de cuatro best sellers en Colombia, donde comparte su conocimiento sobre finanzas, condena la pereza, aviva la educación y despierta esa vena del emprendimiento adormilada en sus lectores.

En esta ocasión el antioqueño habla de su último libro De cero a rico, que lanzará de forma presencial en la Feria de Libro en Bogotá, FilBo, el próximo 30 de abril en Corferias. Aquí le damos un abrebocas de lo que será su presentación, cargada -como siempre- de una lengua bañada con ají.

“Mi estilo es directo, quiero remover estructuras, estremecer conciencias, hacer palpitar corazones, agitar a las vacas blancas y lograr que los lectores tomen las dificultades por los cuernos”, comenta Gómez, fundador de Invertir Mejor , empresa de educación financiera para toda Latinoamérica.

Agradecidos con la vida, pero inconformes permanentes

De cero a rico es el libro que recopila más de 30 años de experiencia de Juan Diego en el mundo financiero. Aquí habla de sus triunfos y derrotas de manera franca; de grandes empresarios y artistas -como Warren Buffett y Fernando Botero- que soportaron críticas, pero siguieron adelante para dejar su propia huella en la historia de ese 1 % de la población mundial.

“Este libro es una guía para conseguir dinero y ver la vida de otra forma. Lo escribí durante la pandemia, tiempo en el que muchos lloraron y otros vendieron pañuelos. Aquí le doy una guía a los lectores para estar pilas y aprovechar las dificultades”, comenta el antioqueño.

Mentalidad de hierro, Un imán para atraer dinero, sabiduría y progreso, son tres de los seis capítulos de este libro de 199 páginas que, en palabras fáciles y una narrativa agradable, envuelve y convence a los lectores de salir de la zona de confort y empezar a buscar nuevos ingresos, o al menos invertir mejor el tiempo.

“¿Sabes por qué las autopistas rectas son las más peligrosas? Porque es cuando más nos dormimos, y así también es en la vida. Si no hay dificultades, pues nos quedamos quietos y ese es el peor error en este mundo de constante cambio. Debemos acostumbrarnos a pasar por el fuego, porque ahí nos aquilatamos. Debemos ser valientes para superar con prontitud y sabiduría los obstáculos”, cuenta Gómez.

Comprar en el pánico, vender en la euforia

Con el característico acento paisa, Gómez confiesa que desde 1999 ha perfeccionado las cuatro cosas que mejor hace en la vida: “De 6 de la mañana a 12 de la noche me dedico a leer, escribir, hablar y pensar. Cuatro actividades muy simples que han forjado mi carrera. Al final del año, la billetera digital -porque no tengo cuenta bancaria- me lo agradece”.

Juan Diego aprovecha su historia de vida para dar consejos que se pueden aplicar a la vida financiera, espiritual y emocional. “Quiero que los lectores De cero a rico hagan parte del 1 %. Que no sean de los que esperan a que llegue el viernes y que detestan los lunes. Deseo que empiecen a practicar lo que más les apasiona, lo que alimenta su vida financiera y emocional. Que no estén atados a una pensión o un salario en una empresa. Anhelo que impacten a millones para ganar millones”, dice Gómez.

De ahí que, en el libro, encontrará consejos para cada etapa de la vida. Desde cómo renunciar a lo que no quiere hacer, forjar la disciplina y hábitos, hasta estar contra las cuerdas, desarrollar tenacidad, apreciar la soledad y aprender el poder del silencio y la distancia.

¿Juan Diego Gómez es el Robert Kiyosaki colombiano?

Gómez suelta una carcajada por este apodo y reconoce que el conferencista de Hawai ha sido de gran inspiración para su vida, pero que hay ciertas cosas en las que toma distancia. “Con Robert he compartido conferencias en diferentes ocasiones, pero personalmente yo le doy mucha importancia a los emocional y espiritual, porque no todo gira en torno al dinero. Hay que apreciar los momentos en familia, la cercanía con ese ser superior en el que creo y estar en constante aprendizaje”.

Por otro lado, Juan Diego se llama a sí mismo un irreverente del sistema. Tal vez, muchas de sus afirmaciones caen mal al público, e incluso lo tildan de elitista por decir cosas como: “el que no maneja sus emociones no maneja sus inversiones, o el entretenimiento en la tumba del pobre”.

Haters y críticos, una población que siempre existirá

En De cero a rico, Juan Diego comparte una constante que ha visto en sus años de vida: la crítica del vecino. Esta persona que comenta todos sus movimientos, que siempre ve lo malo de sus acciones y que le gusta estar encima de sus proyectos.

“Haga lo que haga siempre será criticado. Así que mi recomendación es que actúe como mejor le parezca y que los demás sigan hablando. Como decía Churchill: ‘No podrás ir muy lejos si, avanzando en tu caballo, te detienes a responderle a cada perro que te ladre”.

En el libro también encontrará numerosos consejos sobre la vida financiera y técnicas para afrontar el futuro para que alimente sus ganas de aprender, actúe con determinación y sacie el hambre de seguir adelante.

Por último, y a modo de consejo, Juan Diego comparte cuál es la mejor manera de invertir un monto pequeño, como 4 millones de pesos: “Inviértalo en el activo que más conoce y con el que más comparte. Es decir, usted mismo. Capacítese, lea, métase a seminarios, porque lo que más he visto en estos años son personas que invierten y luego sí estudian. Incluso conozco gente que se endeudó para comprar bitcoins, pero no saben ni cómo se manejan. La mejor inversión está en la educación”, concluye el autor.

