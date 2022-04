Es el mejor momento para tener un entrenador personal de vida

Pedir ayuda, reconocer que está mal y que puede mejorar es de valientes. Llegó la hora de dejar atrás los miedos y llamar a esa persona que tantas veces hemos visto en redes sociales hablando de un cambio de mentalidad y de organización de metas.

Sí, sé lo que está pensado: “es pura cháchara”, porque yo también pensaba así. Luego, imaginé a las estrellas de fútbol como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, quienes en sus entrevistas hablan de una preparación mental para la adversidad y los problemas. Si ellos, siendo deportistas de élite, lo necesitan, cuánto más nosotros que en ocasiones caemos en una sima -pozo profundo- y no nos damos cuenta.

Es por esto que en Diners hablamos con Carlos Buelvas, entrenador personal de vida, quien tiene 23 años de experiencia como coach y empresario y acaba de lanzar el libro De la sima a la cima, en el que habla de su propia vivencia para salir adelante.

Alimentarse de las dificultades

El New York Times registra que, desde principios de 2021, las citas con entrenadores personales de vida se han normalizado a nivel mundial, al punto de convertirse en un trabajo regular para quienes se consideran coaches.

La mayoría realizan charlas por videollamada o de forma presencial entre semana. Mandan mensajes de texto y correos electrónicos en los que hay tareas y cuadernos de trabajo. Y se convierten en una guía para que las personas lleguen solas a la conclusión de lo que deben cambiar en su vida: llámese mentalidad, trabajo, pareja, rutina, etc.

Con Carlos Buelvas la cosa no es diferente. Atiende a empresarios, trabajadores y desempleados que buscan identificar la verdadera meta que quieren alcanzar. Pero para llegar ahí deben cambiar la visión de sus dificultades.

“Estas complicaciones sirven como detonantes para reconocer nuestro estado actual. Por ejemplo, yo lo reconocí cuando mi primer hijo murió, luego mi esposa también y mi economía se vino al piso. Después hubo un accidente en mi familia que hundió aún más mis ánimos. Y eso era solamente la punta del iceberg”, cuenta Buelvas.

Levantarse es la única opción

Cuando la puerta parece estrecha, el camino se vuelve angosto y todo está en contra suya, la victoria se vuelve aún más satisfactoria. Si se siente identificado con esta frase es porque así es. Al menos así lo reconoce Buelvas, quien en su libro comparte su historia de vida para que el lector se identifique y rompa todas las barreras mentales que tenga. Y sí, esto suena muy vendedor, pero es la realidad.

“Cuando hay dificultades la gente tiene dos opciones: llorar y maldecir por estar en esa posición o comenzar a actuar y reconocer con qué se puede trabajar. En mi caso tenía juventud, ímpetu y un hijo que me obligó a salir adelante porque dependía de mí”, comenta Buelvas.

De ahí que el primer paso para salir del bache emocional o laboral en el que esté es tomando la decisión. Y si tal vez no se siente en una sima es porque tal vez se está cómodo y justamente eso no lo dejará progresar, como explica este entrenador personal de vida en su libro De la sima a la cima.

Trabajar con la mente

Aquí parece que se desdibuja la línea que separa a los terapeutas de los entrenadores de vida. Sin embargo, vale aclarar que tener un coach de confianza permite retroalimentación y cambios directos, porque, además de escuchar, estará detrás de su desarrollo con metas específicas y medibles dentro de un tiempo determinado.

De ahí que Carlos Buelvas explique que uno de los primeros pasos para tomar esta decisión es: desaprender. “Mi familia en Barranquilla tenía muchos dichos, pero recuerdo especialmente uno de mi papá que decía: ‘para qué tener un televisor grande, si puede tener un televisor pequeño’. Inconscientemente nos fueron encasillando en ideas conformistas y estoy seguro que él no quería que nos quedáramos pobres, pero era el patrón que heredó de sus padres”.

Seguramente en este momento estará pensado en aquellas frases que ha escuchado que apelan a la conformidad y que no lo motivan a salir adelante y devorar las oportunidades que tiene. En este caso, Buelvas recomienda desaprender todos estos dichos y aprender que con disciplina, trabajo duro y una rutina establecida puede lograr lo que se proponga.

Merecimiento y manifestación

Buelvas usa estas palabras para referirse a esas nuevas ideas que están en su cabeza. Personalmente me suenan algo etéreas y mágicas, sin embargo, entiendo la idea de empezar a creer en aquellas ideas de negocios que coquetean con la razón de vez en vez.

“Hay que entender que nada es gratis en la vida, con solo declarar que merezco algo no va a suceder. Si realmente quiere que las cosas pasen debe empezar a estudiar sobre eso que quiere, empezar a aprender cosas nuevas y no quedarse quieto en el camino”, comenta Carlos.

Existen cientos de entrenadores de vida

Si llegó a este punto y no se ha sentido identificado con nada de lo que ha leído, está bien, porque no somos iguales y no a todos nos funciona lo mismo. “Mi experiencia le puede motivar o tal vez no. Yo ofrezco una guía práctica para el cumplimiento de metas, pero si no cree que va a funcionar, será muy difícil”, cuenta Buelvas.

Es igual que en el fútbol. Hay entrenadores de equipos de élite que son muy buenos en su trabajo, como Reinaldo Rueda con la Selección Colombia, pero que por más de que ambos actores se esfuercen no va a funcionar. En este caso hay que buscar otro técnico u otro entrenador personal de vida.

Lo que sí es cierto es que para identificar un buen coach, debe ver con claridad lo bueno y lo malo en su vida, su crecimiento personal y un verdadero autoconocimiento. “Hubo una cliente que me dijo, por sí sola, que tenía baja autoestima por el bullying que le hicieron en el bachillerato. 20 años después se dió cuenta, pero lo importante es que ella sola llegó a esa conclusión y así lo puede hacer usted también”, concluye Buelvas.

