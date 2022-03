El 9 de febrero de 2020 se celebró la gala de los Premios Óscar en Estados Unidos con un rating bastante regular. Poco más de 23 millones de personas vieron la transmisión mientras el mundo se hacía preguntas sobre un desconocido virus que se propagaba en el planeta y amenazaba la salud pública internacional.

Para la siguiente edición el panorama no resultó más alentador y tuvo el peor rating de la historia. Menos de diez millones de personas siguieron la transmisión que fue reprogramada y ajustada para poder realizarla en medio de estrictas medidas de bioseguridad debido al COVID-19, que limitaban no solo el aforo de los asistentes, sino de los medios de comunicación que cubrían el evento.

La ceremonia que premia lo mejor de la industria cinematográfica, durante dos años seguidos ha batido récords negativos de audiencia y, esta vez, con medidas más flexibles y más aforo en su hogar, el Teatro Dolby de Los Ángeles, busca recuperar el interés del público y para eso incorporó un nuevo premio, reorganizó la entrega de las estatuillas y volverá a tener anfitrión.

Pero eso no es todo. Estos son algunos de los detalles más importantes de la gala 94 de los Premios Óscar que se llevará a cabo el 27 de marzo.

El público elige un ganador

La decadencia del rating retó a la Academia a reconectar con el público que ha ido perdiendo durante los últimos años. “Los Óscar representan cómo la industria quiere ser percibida, no necesariamente cómo es”, le dijo el productor y periodista especializado en cine, Axel Kuschevatzky, al diario La Nación, de Argentina. Tal vez por eso, y en un intento de agraciarse con su audiencia, los productores del evento quieren ir más allá de usar hashtags en redes sociales y, en cambio, lo invitan a que usted, desde su casa, vote por su película favorita.

Esta será la primera vez que detrás de la elección no estén críticos y especialistas de la Academia (pero ojo, este es un nuevo galardón y no reemplaza la elección de la mejor película hecha por los miembros de la industria).

El premio pareciera estar hecho a la medida de franquicias exitosas que han arrasado en la taquilla, como Marvel, pero cuyas producciones no han sido nominadas a mejor película (salvo Pantera Negra), y ni siquiera han ganado la categoría a la que siempre llegan como favoritas: mejores efectos visuales (aunque este año tienen dos opciones con Spider-Man: No Way Home y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Sin embargo, enfrentan una dura competencia con Duna, Free Guy y Sin tiempo para morir).

Vuelven los presentadores

La última vez que una ceremonia de los Premios Óscar contó con un anfitrión fue en 2018, cuando el humorista Jimmy Kimmel lideró la entrega de los galardones. Desde entonces cada categoría es anunciada por alguien diferente, y para la edición 94, a falta de una figura que lidere la gala, serán tres.

Las encargadas serán Wanda Sykes (The New Adventures of Old Christine), elegida en 2004 por la revista Entertainment Weekly como una de las personas más divertidas de Estados Unidos; Regina Hall, quien alcanzó la fama por su participación en la saga de películas de Scary Movie, y la actriz y comediante Amy Schumer (I Feel Pretty), reconocida por su ingenio y ganadora de varios premios por su serie Inside Amy Schumer.

Seguramente, las tres le imprimirán su sello crítico a un evento que llega sin un tema controversial específico, pues hace unos años las temáticas –que no han desaparecido– alrededor de los #OscarsSoWhite y #MeToo marcaron un ambiente en el que se denunciaba la predominancia de rostros blancos en las nominaciones y las denuncias de abusos sexuales en la industria.

Y la mejor película será…

Que El poder del perro haya obtenido el Globo de Oro a mejor película de drama; West Side Story (Amor sin barreras), el de mejor musical o comedia, y Drive My Car, el de mejor película de habla no inglesa, las perfila como favoritas en la carrera por el galardón. Además de Coda, son las mejor puntuadas por los críticos de Rotten Tomatoes, una de las plataformas más grandes de calificación de películas y contenidos de televisión.

Por un lado, El poder del perro (que alcanza 94 % de aprobación), narra la historia de los hermanos Phil y George Burbank (Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons), dos polos opuestos que han sabido convivir en su rancho de Montana. Sin embargo, este equilibrio se rompe cuando George se casa con Rose (Kirsten Dunst), quien llega a vivir con su hijo, Peter. De ahí en adelante se inicia un juego psicológico en el que Phil usa a Peter para desestabilizar a Rose, con un final completamente inesperado. Drama y venganza podrían ser dos adjetivos que describan este relato dirigido por Jane Campion (El piano).

¿La mejor película de los premios Óscar 2022?

Luego está West Side Story, adaptación dirigida por Steven Spielberg de la clásica obra de Broadway, una historia inspirada en Romeo y Julieta. Tanto María (Rachel Zegler) como Tony (Ansel Elgort), los protagonistas, viven en contextos rivales de pandillas callejeras. “Presenta una nueva mirada al clásico musical. Está a la altura de su amado antepasado y, en algunos aspectos, incluso podría superarlo”, dice la crítica de Rotten Tomatoes, que la califica con 92 %.

Aunque no es la película con más nominaciones (solo cuatro), Drive My Car es la mejor calificada (98 %). Basada en un cuento del escritor Haruki Murakami, esta película japonesa revela el día a día del director de teatro Yusuke Kafuku. Quien prepara una producción mientras vive el duelo que le dejó la muerte de Oto, su esposa. En ese trajín conoce a Misaki, su chofer, y empieza una relación que irá revelando detalles del pasado. Obtuvo tres premios en el Festival de Cine de Cannes. Podría repetir la hazaña de Parásito, pues también está nominada a mejor película internacional y podría llevarse ambos galardones.

Duna, Belfast y Licorice Pizza, entre las favoritas

Otra de las favoritas por su número de nominaciones (diez), es Duna, el clásico de ciencia ficción escrito por Frank Herbert. Que ya había tenido una adaptación al cine y que cuenta el desafío de Paul Atreides –Timothée Chalamet– para recuperar el honor y poder de su casa luego de que fuera traicionada por el imperio galáctico. El hecho de que su director, Denis Villeneuve, no esté nominado en su categoría, podría restarle posibilidades de ganar.

Don’t look up, a pesar de su éxito en Netflix, no goza de buenas críticas, en Rotten Tomatoes solo alcanza el 56 %. Coda (tres nominaciones), Belfast (siete), Licorice Pizza (tres), El callejón de las almas perdidas (tres) o El método Williams (seis). Estas podrían ser la sorpresa y llevarse la estatuilla. Por eso los Critics Choice Awards (en donde los críticos de cine eligen sus películas favoritas). Y los Bafta, de la Academia británica, que se celebran el 13 de marzo. Son eventos que podrían medir el ambiente definitivo de cara a los Premios Óscar. ¡Hagan sus apuestas!

Una posibilidad histórica en los Premios Óscar 2022

El año pasado Chloé Zhao (Nomadland) se convirtió en la segunda mujer de la historia en ganar el Óscar a mejor dirección. La primera fue Kathryn Bigelow (The Hurt Locker). Así que Jane Campion, directora de El poder del perro, conseguiría que por primera vez el premio se lo lleven dos mujeres en dos años consecutivos.

Foto Todd Wawrychuk, cortesía Academy Awards.

Campion logra una dirección impecable que no solo captura una mirada bella y dramática de un rancho de Montana, al oeste estadounidense. También le imprime un ritmo visual que el espectador sigue hasta hundirse en el desespero y angustia de Rose Gordon (Kirsten Dunst). Por la provocación y violencia psicológica de Phil Burbank (Benedict Cumberbatch).

En los Globo de Oro, Campion se llevó el premio a mejor dirección; por eso, Kenneth Branagh (Belfast), Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car) y Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza. De entrada, no lucirían como amenazas para quitarle el Óscar a la directora neozelandesa.

Otra historia ocurre con Steven Spielberg, que con West Side Story es el primero en ser nominado a este premio en seis décadas diferentes. Spielberg ya tiene cuatro premios Óscar y, sin duda, su trayectoria pesará en las votaciones. ¿Qué tanto? Lo sabremos el 27 de marzo.

“Reconciliémonos, señor streaming”

Las disputas entre el brazo más tradicional de la Academia. Que defiende la forma clásica de ver y estrenar películas en cine. Y el contenido producido por las diferentes plataformas de streaming como Netflix, Apple TV y Amazon, que plantea una alternativa para consumir contenidos desde casa, parece que ya se resolvieron.

Este año Netflix recibió 26 nominaciones; Disney+, ocho; Apple, seis, y Amazon, cuatro. Entre estas suman 44 opciones al Óscar con presencia en categorías reconocidas como mejor película. Aquí sobresalen, por el lado de Netflix, El poder del perro (que tiene doce nominaciones) y Don’t look up (cuatro nominaciones); del lado de Apple Tv+ está Coda (con tres postulaciones en total).

Más inclusión y diversidad tecnológica

Otro modelo ampliamente utilizado durante 2021 fue el de lanzar las películas al mismo tiempo. O con algunos días de diferencia en cine y en streaming. Ese fue el caso de Duna (diez nominaciones), de Warner Bros, que se estrenó en cines y también en HBO Max. Disney+ hizo lo mismo con películas como Cruella, Encanto y Luca.

Aunque el debate continúa, cada vez son menos las voces que se resisten a la inclusión del streaming en los Óscar. Sobre todo cuando hay más estrellas, actrices, actores y directores que crean sus proyectos de la mano de estas plataformas.

Apenas termine la ceremonia conoceremos qué tanto funcionaron las estrategias de la Academia para volver a cautivar al público. Este que poco a poco, por los escándalos, la pandemia y otros motivos se ha alejado del que es, para muchos, el evento cinematográfico más importante del año.

