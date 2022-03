Imagine por un momento que se encuentra en la ceremonia de los Premios Óscar en el Teatro Dolby. A su alrededor están los actores más prestigiosos del mundo y, de repente, los presentadores gritan su nombre y todos aplauden. Usted acaba de ganar el premio más importante del cine.

Sí, parece una posibilidad remota, pero ahora es posible vivir ese sueño gracias a un simulador que transporta a los visitantes del nuevo Museo de la Academia del Cine, en Los Ángeles, a una noche de gala y glamur.

Justo al noroeste de la Ciudad de las estrellas se impone este museo dedicado al séptimo arte, que abrió sus puertas en septiembre pasado. Diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano, ganador del Premio Pritzker. El lugar está conformado por un domo de cristal de ocho pisos de altura, un edificio rectangular y más de 4500 metros cuadrados de galerías de estilo vanguardista.

En el Museo de la Academia del Cine

El arquitecto Renzo Piano es famoso también por el rascacielos The Shard en Londres y el Pompidou en París. Foto Josh White, cortesía Museo de la Academia.

Con dos teatros, un estudio educativo y lugares públicos abiertos, el museo alberga diferentes exposiciones y colecciones alusivas a la historia del cine. Entre vestuarios icónicos, rollos de película, proyecciones en pantallas, carteles y otros artefactos, hay unos trece millones de objetos expuestos.

En este momento, por ejemplo, hay una exposición temporal dedicada al director japonés Hayao Miyazaki –referente mundial del cine animado japonés y ganador del Óscar–. Se pueden ver los bocetos originales hechos a mano de algunas de sus más famosas producciones, como El castillo en el cielo (1986) o Mi vecino Totoro (1988).

De clásicos y otras joyas del cine

También hay una sala dedicada al clásico Ciudadano Kane (1941). Allí está el vestuario original que se usó en la película de Orson Welles y hasta un trineo que se construyó específicamente para la producción de la cinta.

La marca de relojes suizos Rolex, fundadora y patrocinadora del proyecto, tiene una galería con su nombre en el museo. Allí se presenta una exposición permanente que cuenta la historia del cine. Desde la primera cinta comercial de 1895, hasta los impresionantes avances de la década de 2020 y las proyecciones sobre el futuro de este arte.

Una antigua relación

Seis pisos de exhibiciones lo transportan por un siglo de magia cinematográfica. Foto Josh White, cortesía Museo de la Academia.

Que la galería lleve el nombre de la marca de relojes no es una simple coincidencia. La relación que tiene Rolex con el cine se ha fortalecido por casi un siglo. Al principio fue de una manera orgánica, cuando algunos personajes memorables portaban sus relojes, como el coronel Kurts de Marlon Brando en Apocalypse Now (1979), o Paul Newman en The Hustler (1961). Luego, la firma también empezó a apoyar a grandes directores como James Cameron y Martin Scorsese.

La marca, además, es patrocinadora de los Premios Óscar. Desde 2016 prepara el Rolex Greenroom, un pabellón que diseña cada año para recibir a los presentadores de los premios y a los invitados especiales antes de la ceremonia.

Este museo, sin duda, es un paso coherente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y Rolex, organizaciones unidas por su compromiso con la excelencia, su sentido de la historia y su misión de preservar y celebrar la creación de obras de arte.

