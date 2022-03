Los Cotopla Boyz y el multiverso de la diversión musical

Andrea Hoyos, David Sánchez, Edgar Marún y Sebastián Portilla crearon un multiverso musical llamado: Los Cotopla Boyz. Esta banda formada en Bogotá toca cumbia millenial, un nuevo género compuesto de beats frenéticos que lo harán bailar y sudar.

Por su puesto, su principal influencia fueron los clásicos cumbieros de Colombia, como Los Corraleros Del Majagual, Frente Cumbiero y Los Pirañas. Sin embargo, algo que pocas personas conocen es que este cuarteto empezó tocando jazz.

“Nos conocimos estudiando y de tanto practicar canciones de jazz, decidimos formar una banda con un sonido totalmente diferente. Eso sí, tenía que ser local”, comenta Sánchez.

Fue así como Los Cotopla Boyz empezaron a tocar por puro placer en fiestas y bares por toda Bogotá, hasta que un día, en un ensayo, la emoción los desbordó y se pusieron de acuerdo para lanzar su primer álbum en 2020.

“Estábamos excitados con el ensayo y había mucho feeling y fue en ese momento donde dijimos: ‘bueno, a la cuenta de tres gritamos el nombre del primer álbum’. Y todos, a una sola voz, dijimos: ‘Mamarrón”, comenta Portilla.

Los Power Rangers colombianos

Una vez definido el nombre de la banda, el primer álbum y las canciones, Los Cotopla Boyz le apostaron a un símbolo millenial inspirado en la serie noventera de televisión: Mighty Morphin Power Rangers. Y al igual que Mamarrón, fue una decisión unánime para combatir el aburrimiento y las tusas de los fanáticos.

“Vestirnos como los Power Rangers nos permitió empezar una conversación musical con la gente. Tenemos canciones que los llevan al Perú, otras que hablan de tusas que se pasan por WhatsApp y otras de las fiestas de raspado para exorcizar todos los demonios”, cuenta Sánchez.

Es así como Los Cotopla Boyz entregan al público un sonido colorido que produce ganas de bailar, saltar y gritar, porque en sí son una verdadera fiesta andante. Al menos así los reconoce el medio especializado Remezcla de Brooklyn, Nueva York:

“Esta banda es el futuro de la tropicalia en Colombia. Ellos le apuestan por seguir un camino trazado por consolidadas agrupaciones como Meridian Brothers o Frente Cumbiero. Justo en estos momentos de incertidumbre musical en Latinoamérica, podemos estar seguros que la onda tropical está garantizada”.

Lo que debe escuchar de Los Cotopla Boyz

Para entrar al universo musical de Los Cotopla Boyz debe embarcarse en un viaje de cumbia estruendosa y letras tan divertidas como sus ritmos.

Por eso para empezar le recomendamos escuchar Me malviajé con las ganlletas, una fundición de oro puro que mezcla soukous, champeta y rock, con las siguientes, poéticas, palabras: “Estaba en el cumpleaños de una amiga y me dieron galletas. Me mal viajé con las galletas porque Duque iba a ser presidente”.

Siga con Dame tu Wasap, que evoca el ritmo clásico de la cumbia peruana con una cadencia inconfundible de Colombia. Aquí la letra dice lo siguiente: “Yo te confundí con mi ex novia. Solo fue una vez, ¡ay perdón!”.

Luego escucha atentamente Raspafiestas, un himno que rinde homenaje a la colombianidad en todo su esplendor cuando cae la noche, la fiesta está muriendo y ponen esos temas que reviven hasta el más absorto del lugar. Y claro, se siente la clara influencia de Los Piñatas y Meridian Brothers.

También lo invitamos a ver sus videos musicales, llenos de luces parpadeantes, intensos colores y batallas con megazords (robots gigantes de los Power Rangers). Todo un viaje de referencias musicales, culturales y colombianas, que hacen de Los Cotopla Boyz un multiverso musical de la diversión.

