Aunque podría decirse que La Ramona canta blues y rock, ella explica que no quisiera que la encasillaran. Es bogotana, joven y empoderada. Lleva prácticamente toda su vida haciendo música: a los nueve años compuso su primera canción.

Desde entonces ha logrado varias cosas: en 2011 se presentó en Rock al Parque con una banda a la que pertenecía y que se llamaba Alligator.

Pero fue en 2017 cuando sacó su primera canción como La Ramona, con una propuesta más estructurada y madura. En 2018 debutó en el Estéreo Picnic. Ese mismo año cantó con Robi Draco Rosa en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Su personalidad, su voz ronca y propuesta musical han ayudado a que su nombre se oiga cada vez más en los circuitos del rock bogotano y nacional.

Por eso invitaron a La Ramona a abrir el show que Miley Cyrus va a dar en el Movistar Arena de Bogotá el 21 de marzo.

Vea también: El álbum más raro y futurista de Fito Páez

Diners conversó con ella al respecto y también sobre Oro, una canción sobre el maltrato a la mujer que La Ramona lanzó el 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer. También hablamos de su visión de la música, sus influencias del rock, entre otros temas.

Usted dice que la música es su terapeuta. ¿Por qué?

La música es mi terapeuta porque es el lugar en el que puedo sacar todos mis dolores, mi pasado, mi oscuridad, mis demonios, mi felicidad, el amor. Todo sin ser juzgada. La música es un ejercicio muy personal para mí. Hay muchas canciones que ustedes no conocen porque no las saco: me las guardo solo para mí. Hoy, me veo en perspectiva hacia atrás y me doy cuenta de que, si no hubiera sido por la música, quizás yo no estaría aquí. No estaría sana. Tampoco feliz.

O sea que usted escribe canciones para usted misma.

Claro, y es por eso que mi música es extremadamente sincera. No es un intento de pegar o gustar, es una radiografía de lo que siento. Una propuesta autobiográfica, nunca de forma egocéntrica, sino como una manera de saldar cuentas conmigo misma.

¿Cuáles han sido los mayores referentes de La Ramona?

Desde que estaba en la panza de mi mamá, mi papá me ponía música. A mí me arrullaban con cosas muy variadas: Led Zeppelin, Billy Holiday, boleros, Marvin Gaye, Ray Charles, jazz. Fue un coctel, un abanico de referentes que construyó lo que soy musicalmente y también como persona. Pero hay unas voces que recuerdo más que otras y que me formaron: Ella Fitzgerald, Gloria Gaynor, Aretha Franklin, incluso Laura Pausini. Luego, más grande, Amy Winehouse.

¿Cómo ve la escena del rock en Bogotá?

Toda la vida he pensado que la música de Bogotá debería ser el rock y sus derivados. Y creo que la escena de ahorita es muy interesante. Hay muchas bandas que están trayendo el sonido del new wave de los 80, pero en español. Oír esos sonidos me genera nostalgia, y eso es lo que provoca Bogotá: un sentimiento gris, pero haciendo sol.

Usted sacó Oro, una canción sobre el maltrato a la mujer. ¿La canción social es una faceta nueva para usted?

Esta canción la escribí el año pasado, durante el paro nacional. Ese periodo me dio durísimo. Ver tantos episodios de abuso de poder, de violencia en especial contra las mujeres, me dejaba sin respirar. Escribí Oro pensando en ese escenario. Es una canción sobre el feminicidio, que hace un homenaje a las mujeres que ya no están con nosotros por culpa de victimarios. Pero también habla sobre esa fuerza que nos identifica: a pesar de todo esto, acá seguimos, en pie de lucha, buscando un lugar en el que podamos vivir tranquilas.

Se ha presentado en escenarios que se contrastan, como Rock al Parque y el Jorge Eliécer Gaitán…

Esos contrastes han sido una constante en mi vida. Hubo una época en la que yo trabajaba con niños reinsertados de la guerrilla, enseñándoles arte. Luego, por las noches, iba a cantar a uno de los lugares más high class de Bogotá. En el mismo día veía dos extremos de la sociedad. Así ha sido mi vida.

Eso también da la posibilidad de ver todo el panorama, ¿cierto?

Totalmente. Creo que he podido estar en escenarios diferentes porque siempre me he arriesgado a ser yo misma, sin excusas. Eso me permite tener esa flexibilidad. Mi miedo más grande es encasillarme en algo. Si eso pasa, todo el mundo exige que uno no se salga de esa casilla, así uno quiera cambiar. Así que creo que es bonito haber logrado esa libertad de manera orgánica.

Finalmente, usted va a abrir el concierto de Miley Cyrus en Bogotá el 21 de marzo, ¿cómo lo asume?

Me parece que abrirle a una artista como Miley Cyrus es muy importante para mí como cantante y como mujer. Yo me siento muy representada por ella. Ella es una fuerza femenina muy grande. Además, que sea un escenario tan pop es una oportunidad para llegarles a ciertos niños que tal vez nunca irían a un Rock al parque. Entonces es muy chévere, muy interesante. Es un honor.

Relacionado