El álbum de David Bowie, lo más reciente del compositor Elvis Costello y una grabación sin edición de la pianista argentina Martha Argerich son los recomendados de Diners para terminar este mes por todo lo alto.

1. Toy, David Bowie (Warner Music)

You are not alone gritó por primera vez el inglés David Bowie en 1972. Lanzaba su sencillo Rock ’n’ Roll Suicide y la afirmación caló hondo. Todos, en ese año y en cualquier otro año, habían necesitado escucharlo. Los huérfanos, los desamparados, los abandonados, los transgresores, los irreverentes. Todos.

Toy es un álbum inédito grabado por Bowie en 2001, después de su histórico concierto en Glastonbury. Una mezcla de temas inéditos y canciones compuestas entre 1964 y 1971 que finalmente no salieron al mercado. Son doce en total, doce veces en las que la voz de Bowie y la precisión de su música nos hacen sentir menos solos.

2. The Boy Named If, Elvis Costello & The Imposters (EMI)

If es el nombre de ese amigo imaginario que se quedó olvidado entre el final de la infancia y el erotismo de los primeros besos. Ese que cargaba con las culpas de los jarrones rotos, los juguetes en el piso y los dibujos en las paredes. The Boy Named If es un disco del compositor británico Elvis Costello que vuelve a la infancia y evoca con dulzura y rock la enorme sabiduría de los primeros años.

“Es un álbum que nos lleva desde los últimos días de una niñez desconcertada hasta ese momento mortificante en el que te dicen que dejes de actuar como un niño, que para la mayoría de los hombres -y quizá algunas chicas también– puede serlo en cualquier momento de los siguientes cincuenta años”, dice Costello.

3. Archival Tape Edition No. 1, Martha Argerich (Deutsche Grammophon)

Si en lugar de piano se tratara de tenis, el Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin sería uno de los Grand Slam. Una competencia de alto rendimiento, a la que solo llegan los mejores y en la que gana el mejor de su tiempo. Ocurre cada cuatro años desde 1927 y solo en 1965 tuvo una mujer en el primer puesto de podio, la argentina Martha Argerich.

Archival Tape Edition No. 1 es la grabación en crudo de un recital de Argerich que incluye obras de Chopin, Brahms, Prokófiev, Ravel y Liszt. Es un disco sin procesos de posproducción en el que la pianista muestra su música y su técnica sin ediciones, enmendaduras o maquillajes. Es el piano de Argerich al desnudo con la belleza propia de la imperfección humana.

