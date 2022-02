Paul van Dyk es reconocido a nivel mundial como el mejor DJ de Alemania por su trayectoria musical desde 2005. Además de ser el maestro del trance en Europa, es también un fanático de Colombia, que por cierto, estará en el festival La Solar en Medellín.

Paul van Dyk Foto: Christoph Koestlin.

Diners conversó con él y nos contó secretos musicales –que puede conocer haciendo clic aquí-, además de las canciones que más escucha por estos días.

A continuación vea las canciones favoritas de este DJ de Alemania:

1. Café del Mar, Energy 52

Café del Mar es el gran clásico de todos los tiempos de Energy 52, el proyecto musical de Paul Schmitz-Moormann y Harald Blüchel. Nunca falta en mis sets. Y el año pasado lancé un EP con cuatro remixes de esta canción.

Vea también: Diamante Eléctrico y otros artistas infaltables en la playlist de Aleks Syntek

2. Music Rescues Me, Plumb y Paul van Dyk

Como trabajo en mi próximo álbum, he estado escuchando muchas canciones que aún no han salido. Pero Music Rescues Me es un himno. Lo hice, como DJ de Alemania, junto a la cantante estadounidense Plumb y salió tiempo después del accidente en Utrecht que me alejó de los escenarios por una temporada.

3. For Sale, Carlos Vives y Alejandro Sanz

Conozco a Carlos desde hace bastante tiempo, así que cuando salió Cumbiana lo felicité por su éxito. Entonces me propuso hacer algo juntos. Me enviaron esta canción, hice mi interpretación como DJ de Alemania, algunas cosas con el acordeón, cambié la velocidad. Y me sentí muy entusiasmado porque les gustó tanto que regresaron al estudio para grabar de nuevo el acordeón. El resultado es el remix de For Sale.

4. Coming home, Peter Schilling

Hay una canción, que no es tan reciente, pero que descubrí en estos días. Es una de esas pistas que tienen la energía para transmitir la sensación de estar bien. Te hace sentir que, aunque todos nos quedamos atrapados en esta pandemia, ahora es momento de regresar a donde pertenecemos, de volver a casa. Es una canción importante para mí como DJ de Alemania.

5. Enola Gay, Orchestral Manoeuvres in the Dark

Crecí en Alemania Oriental, pero mi abuela tenía la posibilidad de viajar al occidente, así que una vez me trajo un disco de contrabando. Era el vinilo de Organisation, el álbum de la banda británica Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD). Sus canciones, entre esas Enola Gay, fueron extremadamente influyentes en mí.

Vea también: Sebastián Yatra revela sus canciones favoritas

También le puede interesar: La música electrónica contra la corriente

Relacionado