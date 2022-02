La escritora, abogada y podcaster Mima Peña compartió con Diners los libros que han marcado su vida. Como cuentista, la colombiana reunió 11 relatos de su autoría en Once desencuentros, un libro magistral en el que la ley de la vida aplica para todo el mundo, porque no espera, no para y continúa, así intentemos desacelerar su paso.

Su vínculo con la literatura empezó cuando regresó a Colombia desde Estados Unidos. A los 18 años leyó A sangre fría de Truman Capote y desde entonces se considera «la nerd más grande de la vida».

A continuación vea los cinco libros recomendados de Mima Peña:

1. Un caballero en Moscú, Amor Towles

Leí esta magnífica novela en mi club de lectura durante la pandemia y una amiga invitó a Amor Towels a la reunión virtual.

Para nuestra sorpresa, Towels se conectó a la sesión y tuvimos una conversación muy interesante sobre la creación del encantador conde Rostov y su encierro en el hotel Metropol. Ese encuentro me impulsó a materializar mi podcast Come Cuento.

2. Historia oficial del amor, Ricardo Silva Romero

Silva nos presenta la historia de su familia, que se entrecruza con los sucesos más importantes de los últimos ochenta años en Colombia.

Al leer, comprendemos por qué vivimos aquí, por qué no nos hemos ido, comprendemos que –bueno o malo– esto es lo nuestro. La técnica que usa Silva es magistral. Intenté desbaratar el texto para encontrar su secreto pero no lo encontré.

Años después, por cosas del destino, Ricardo leyó mis cuentos y terminó escribiendo el prólogo de

Once desencuentros.

3. Memoria por correspondencia, Emma Reyes

«Es una historia desgarradora y bella que me llegó al corazón. Quisiera que la vida y obra de esta gran mujer bogotana, Emma Reyes, fuera conocida por todo el mundo y especialmente por los colombianos; es una historia que no se puede olvidar», comenta Mima Peña.

4. El peligro de la historia única, Chimamanda Ngozi Adichie

Considero esta corta lectura como el manual ideal para aprender a conectarnos mejor como seres humanos.

La autora advierte el peligro de ver a otras personas, grupos o países desde una única perspectiva, ya que se crean estereotipos falsos que impiden reconocer nuestras similitudes.

5. De qué hablamos cuando hablamos de amor, Raymond Carver

«Este fue el primer libro de cuentos cortos que leí y el que despertó mi fascinación por el género.

Es maravillosa esa mezcla de riqueza y brevedad, en la que cada frase es importante, y donde finalizada la lectura, aún nos quedamos pensando en la historia», concluye Mima Peña.

