¿Cómo cambiaría Instagram si deciden eliminar los “likes”?

Existe la posibilidad de que en un futuro no muy lejano no pueda ver la cantidad de likes que tiene una foto de las cuentas que sigue en Instagram.

Publicar una foto y esperar a que los seguidores le den like no es solo cosa de los influenciadores. Todos publicamos contenido en nuestras redes esperando algún tipo de retribución, que en este caso se da en forma de corazones. Sin embargo, parece que esto va a cambiar.

Instagram anunció que están pensando en eliminar el contador de likes de las publicaciones, lo que podría afectar a los influenciadores y marcas que usan el número de likes para demostrar su popularidad y la cantidad de gente que interactúa con ellos.

Esto quiere decir que los seguidores de una cuenta no podrán ver cuántos “me gusta” tiene una persona, pero el propietario de la cuenta sí podrá ver esta cantidad de números. “Estamos probando esto porque queremos que los seguidores de una cuenta se concentren en el contenido de las fotos y los videos que se comparten, no en cuántos likes puede obtener una foto”, dijo un vocero de Instagram en una entrevista para CNN.

Esta prueba está planeada para obtener un rango de emociones, desde el enojo al alivio. Los me gusta se han convertido en una especie de recompensa y una forma efectiva de medir la popularidad, por lo que no recibir los suficientes “me gusta “ en una foto puede afectar no solo la popularidad, sino también el autoestima de las personas. Incluso, algunos estudios demuestran que esta aplicación es la que más afecta la salud mental de las personas que la usan, especialmente en los jóvenes.

“Los likes son muy poderosos porque son una recompensa inmediata. De cierto modo un like da la misma sensación de satisfacción que una apuesta de un aficionado en un casino” dijo Renee Engeln, psicóloga y profesora de la Universidad de Northwestern para CNN.

Engeln también señaló que durante el estudio algunas personas le dijeron que borraban fotografías de sus perfiles porque no recibían la cantidad de likes que ellos esperaban y que era motivo suficiente para arruinar su día.

Mientras que eliminar este “medidor de popularidad” puede ayudar con este problema, la solución es mucho más complicada. “Para los jóvenes esta es una buena noticia, ya que no se mostrará su nivel de popularidad ni se podrá comparar públicamente con el de otras personas, pero van a seguir viendo sus propios likes. La gente se mueve por recompensas, así que ellos seguirán compitiendo por esos me gusta. Esto no va a resolver completamente el problema”, comentó Randi Priluck, profesora de la Universidad Pace.

El otro grupo que se podría ver afectado por esta decisión son los influenciadores. Muchos de ellos trabajan con marcas que los buscan por el engagement que tienen con el público, y eso involucra los likes que tienen en sus fotos, lo que hará que la atención se fije en otros elementos como los comentarios, por ejemplo.

“Seguramente esto creará una nueva manera de medir la popularidad y hará que la idea de tener muchos seguidores sea menos importante, por lo que se tendrán en cuenta otros factores” , dijo Kamiu Lee, CEO de la plataforma de mercadeo digital Activate.