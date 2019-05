¿Cuáles son los peligros de usar los asistentes de voz?

Diners conversó con un experto en tecnologías de la información sobre los riesgos que corren los usuarios a la hora de usar a Siri, Ok Google, HiVoice y Alexa.

Sundar Pichai, CEO de Google, presentó hace unos meses la versión hiperrealista de su asistente de voz. Esta pudo hacerse pasar por un hombre y una mujer que llamaron a reservar una mesa en un restaurante chino y un corte en una peluquería, respectivamente.

Siri y Alexa no se quedan atrás. Ambos asistentes de voz son capaces de establecer una conversación lógica con sus usuarios, e incluso le ofrecen recomendaciones sobre dietas y ejercicios en casa.

HiVoice (Okay Emy), entre tanto, está en la carrera por alcanzar a sus homónimos en el desarrollo lógico de conversación. Por el momento, le ofrece a los usuarios cumplir con instrucciones básicas, como por ejemplo, programar una alarma, llamar a uno de sus contactos y activar la cámara.

Sin embargo, absolutamente todos los asistentes de voz están escuchando hasta lo que dice cuando están en el baño, en sus reuniones de trabajo e incluso lo que le susurra a su pareja antes de dormir. Algunas de ellas advierten a sus usuarios de que están usando constantemente su micrófono.

Al ser una de las herramientas más utilizadas en los smartphones, con un 71% de uso al menos una vez al día, según revela la empresa Adobe Digital Insights, hay que tener en cuenta que los crackers (hackers dedicados a robar y extorsionar) aprovechan esta vulnerabilidad para tener acceso a sus cuentas bancarias, contactos, fotos privadas e información de redes sociales.

Diners conversó con el experto Axel Díaz, abogado y experto en tecnologías de la información de Adalid Corp, quien comparte varias recomendaciones para usar estas herramientas.

¿Cómo saber que los asistentes de voz están escuchando todo el tiempo?

Todos los asistentes de voz advierten a sus usuarios que están escuchando todo el tiempo con el objetivo de aprender más de sus rutinas, lenguaje y así adaptarse a sus necesidad. Esto es verdad, sin embargo, la información que le proveen los usuarios con rutinas genera publicidad invasiva y la oferta de productos y servicios.

Por eso, no se le haga raro que en sus redes sociales le aparezca información sobre un producto que mencionó, porque todo en su celular está interconectado.

¿Cuál es el mayor peligro al que están expuestos los usuarios?

La suplantación o el robo de identidad digital. Cuando usted deja activado el asistente de voz este almacena todos sus tonos de voz hasta completar toda una biblioteca para replicar su voz.

Una vez tenga su voz, los crakers la pueden descargar e ingresar a su celular por el asistente de voz para cometer fraudes bancarios o acceder a su información confidencial y hacer chantaje a sus víctimas.

¿Qué aplicaciones se saltan los permisos de voz?

Los asistentes de voz se pueden controlar con facilidad y se les puede poner límites para escuchar nuestras conversaciones. Sin embargo, hay aplicaciones que se saltan la sección de permisos o que ocultan sus verdaderas intenciones, como una calculadora que puede grabar sus conversaciones, o como sucede con WhatsApp, que no le puede ofrecer el servicio de mensajería sin aceptar todas sus condiciones.

¿Se puede demandar a Facebook por escuchar mis conversaciones a través de WhatsApp?

Que Facebook, WhatsApp e Instagram nos estén escuchando no es ninguna novedad. Eso está más que comprobado. El problema es que no se puede demandar porque no hay pruebas concretar para presentar en un juzgado, porque el robo de información está oculto detrás de algoritmos que convierten las grabaciones en productos y servicios.

¿Cuáles son los asistentes de voz que más recolectan información?

Alexa de Amazon y Siri de Iphone son los más avanzados y más intuitivos del mercado. Por un lado Alexa está diseñada para escuchar con claridad cualquier conversación, así el usuario no se esté dirigiendo a la máquina. Por otro, Siri está bastante avanzada y siempre establece una conversación con sus usuarios para ofrecerles aplicaciones o que vincule sus cuentas para una “mejora de servicios”.

¿Qué hay que hacer para que los asistentes de voz no escuchen información confidencial?

Hay que configurar de forma manual todos los asistentes de voz. Hay que ponerle restricciones, como por ejemplo, que escuche solo comandos básicos de búsqueda y tareas como programar la alarma.

Es bastante importante que los usuarios no permitan que haga llamadas o escriba por nosotros en WhatsApp, porque grabará la información de sus usuarios y de sus contactos favoritos.

En el caso de los asistentes de voz en casa, como, Alexa y Google Home es mejor apagarlos cuando quiera tener una conversación privada. Porque estas tecnologías están diseñadas para escucharlo todo.

¿En dónde más encontramos asistentes de voz?

Estamos rodeados por ellos. Están en los computadores de trabajo, los celulares de sus compañeros, en el TransMilenio e incluso en los centros comerciales. Por eso recomiendo que calle si está seguro de que lo están grabando, porque cualquier información que recolecten puede representar un ataque a su privacidad.