5 trucos para ahorrar tiempo usando su celular

Si es de los que se le olvida activar el wifi y desactivar los datos cuando llega a su casa, esto es para usted.

¿Sabe por qué Mark Zuckerberg usa el mismo color de ropa todos los días? Porque elegir un color de pantalón y camiseta le parece una decisión frívola y tonta, así que prefiere usar su energía en tomar otro tipo de decisiones. Así respondió el genio informático a esta pregunta hecha por un fanático. Lo mismo cree Barack Obama, quien, mientras fue presidente, solo usó trajes grises y azules. “Necesitas concentrar la energía que usas para tomar decisiones importantes. No puedes estar distraído por cosas triviales”, afirmó a Vanity Fair.

Ahora ¿se ha puesto a pensar cuánto tiempo gasta en su celular en cosas frívolas como activar el wifi o simplemente arreglando la ortografía de un mensaje porque su teclado le cambia indiscriminadamente las palabras? Si esto le sucede a usted, le contamos que hay opciones para hacer su vida digital más fácil.

Automatizar el wifi

Típico: llega a su casa y empieza a ver videos en YouTube y después de 20 reproducciones y una película se da cuenta que todo lo hizo conectado a sus datos. Si le suele pasar esto, le contamos que puede descargar IFTTT (If This Then That), una aplicación para automatizar todo tipo de eventos basados en la ubicación de su teléfono. Este servicio gratuito le permite activar y desactivar el wifi en su celular para ahorrar energía, evitar posibles hackeos por tener el wifi activado y para evitar consumir sus datos de forma innecesaria.

Predecir el tipeo

Es increíble la cantidad de minutos que se puede gastar corrigiendo las sugerencias ortográficas que le pone su teclado inteligente. Por eso, aproveche el tiempo y configure la automatización de su teclado para que, con tan solo tocar la pantalla, aparezcan los mensajes que usa con frecuencia, como por ejemplo, ‘Hola, ¿cómo estás?’, ‘Los espero en mi oficina’, ‘Disculpa, voy a llegar un poco tarde’.

Para activar esta opción en iOS, vaya a configuración, teclado, reemplazo de texto y más. Con esta opción podrá agregar una frase y luego el atajo que desea. Esto le permitirá que cuando digite la ‘A’, o su letra de atajos, le aparezca el mensaje en el campo predictivo.

En Android, ingrese a configuración, idiomas y entrada, teclado virtual, Gboard, diccionario y finalmente diccionario personal. Allí seleccione su idioma, luego más y agregue la frase y una letra clave. Cuando escriba, toque el atajo y luego el mensaje que quiere enviar.

Mensajes bien escritos en cuestión de segundos

Si en su caso debe enviar el mismo mensaje todos los días o simplemente se encuentra muy ocupado para responder lo mismo a sus clientes, se puede ahorrar un poco de tiempo con la aplicación Auto Reply Text Message en Android. Esta herramienta envía mensajes por correo electrónico y mensajes de texto y WhatsApp a la hora que quiera, y sin importar si su celular se encuentra apagado.

Por otro lado, iOS tiene la opción ‘No molestar’, con la que puede activar la respuesta automática, junto a los contactos a los que desea que llegue el mensaje de texto, más una notificación a su correo electrónico cuando lo envíe.

Modo silencioso, para momentos oportunos

Estar en una reunión importante, en clase o simplemente en un lugar donde expresamente le pidieron silencio y que empiece a sonar su celular es una situación incómoda que puede evitar con la automatización del sonido de su celular. Si desea activar esta opción en iOS abra la configuración, luego vaya a No molestar y Programado, para establecer los momentos de silencio durante el día. En Android, vaya a configuración, sonido y No molestar. Una vez allí, active la opción automática para establecer las horas en las que desea que su celular esté en modo silencio.

Música para cuadrar su tiempo

Si es de las personas que usa la música como temporizador para saber que debe apurarse en la ducha, que le avisa que el arroz está listo o que simplemente está pasado de tiempo en su rutina de gimnasio, le gustará esta opción.

En dispositivos iOS puede entrar a la opción del reloj, luego a temporizador y seleccionar la duración deseada de la música. Aunque Android no tiene la misma opción, puede descargar Sleep Timer, que le ofrecerá la misma opción totalmente gratis.

¿Qué opción le gusta más para automatizar? Escríbanos en el recuadro de comentarios