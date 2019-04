Cómo mejorar la seguridad en su celular

Los dispositivos móviles se han convertido en repositorios de información personal y confidencial. Consejos para proteger esos datos y evitar dolores de cabeza.

DISPOSITIVOS

Aunque parezca obvio, el primer paso es adquirir el dispositivo en un distribuidor autorizado. Cualquiera que sea el celular de su preferencia, ciertas consideraciones se aplican en todos los casos para lograr la máxima seguridad:

Téngalo siempre bloqueado y protegido con una contraseña segura. Evite en ella apodos, nombres de las mascotas o fechas de aniversario, que son fáciles de adivinar. Los lectores de huellas dactilares y el sistema de reconocimiento facial brindan una autenticación intuitiva y segura. Es recomendable usar un administrador de contraseñas como 1Password, Dashlane o Lastpass. El sistema operativo iOS, de Apple, que funciona en iPhone, iPad y iPod, cuenta con Keychain y iCloud Keychain, que guardan y recuerdan todas sus contraseñas, a las que se accede con su contraseña de inicio de sesión del dispositivo, que la activa. Las puede manejar desde el panel de contraseñas de su navegador Safari.

En cuanto a navegadores, la nueva versión de Google Chrome incluye un gestor de contraseñas (para habilitarlo debe configurarlo) que se guardan en su cuenta de Google para que pueda acceder a ellas desde cualquier dispositivo. En la medida de lo posible, utilice autenticación doble (2FA), que envía a su teléfono un código de un solo uso a través de SMS, o una aplicación de autenticación. Recientemente, Apple actualizó su verificación de dos factores para los dispositivos con sistemas de iOS 9, Mac OS X y iTunes 12.3, watchOS 2 y Apple TV 4 generación, en adelante. Embebido en el sistema, utiliza métodos diferentes para confiar en dispositivos nuevos, enviar códigos de verificación y hacer el proceso más fluido para el usuario.

Con el sistema Android, la piedra angular está en la cuenta de Google, que debe asociarse al teléfono. Allí se almacenan sus datos y debe gestionar la doble autenticación. Entre más aplicaciones de Google utilice, más importante es tener su cuenta asegurada. Puede activar las opciones en la pestaña de seguridad. Aun si le roban su dispositivo y lo borran, no podrán reutilizarlo.

APLICACIONES

Descargue sus aplicaciones en App Store de Apple, Google Play Store o Amazon Android App Store, que le garantizan una debida implementación para proteger su dispositivo. Manténgalas al día y no ignore la señal de actualizaciones pendientes, tanto del sistema como de las aplicaciones. Apple, Google y demás desarrolladores mejoran constantemente sus sistemas y arreglan cualquier problema que se pueda presentar, pero atañe a cada cual actualizar para obtener el mejor servicio. Las nuevas versiones siempre son más seguras.

Desinstale las aplicaciones que no utiliza, pues no solo consumen espacio valioso, sino que si tienen alguna vulnerabilidad, equivale a cerrar la puerta de su casa, pero dejar abiertas las ventanas. Desconecte servicios que no tenga en uso. Si no está en casa con su wifi seguro, utilice su servicio de datos. En lo posible, no se conecte a redes wifi gratis y desconocidas en sitios públicos. Lo mismo aplica para su conexión Bluetooth: si no la está usando, apáguela.

Apple se precia de ser el sistema más seguro, ya que tiene absoluto control sobre el desarrollo del sistema, sus aplicaciones y las que se venden en su tienda. El Android de Google se considera un poco menos seguro, ya que muchos dispositivos anteriores no pueden funcionar con las nuevas versiones del sistema y los operadores no siempre llaman a actualizar a sus usuarios. Tiene la ventaja, y a la vez desventaja, de que fabricantes diferentes construyen dispositivos con ese sistema. Sin embargo, la última versión incluye Google Play Protect, un servicio que revisa automáticamente su dispositivo, datos y aplicaciones, aun si las ha comprado fuera de su tienda, para garantizar que sean seguras.

BUENAS PRÁCTICAS

Haga una copia de seguridad de sus dispositivos, en la nube o en un disco duro externo, de forma que siempre tenga acceso a sus documentos en caso de pérdida o robo. Ignore los correos electrónicos y textos de personas y sitios que desconoce, sobre todo si solicitan información personal o le ofrecen servicios que suenan demasiado buenos.

Esté preparado para una emergencia. Aun si pierde su teléfono puede minimizar el daño. Tanto Google como Apple tienen funciones como Android Device Manager, Find my Device y Find my iPhone, que le permiten localizar el teléfono, hacerlo timbrar por si está extraviado o, en el peor de los casos, borrar toda la información de manera remota.

En el uso diario también es importante informarse sobre la seguridad de cada una de las aplicaciones. Si le pide acceso a su cámara, micrófono o lista de contactos verifique que sea una razón válida antes de conceder el acceso. Haga uso de la doble autenticación si está disponible, y salga de la aplicación una vez termine su gestión.

A partir del iOS 12 de Apple, mediante el navegador Safari puede bloquear el seguimiento de los anunciantes si activa Limitar Seguimiento de Anuncios, con el fin de que las aplicaciones de terceros no puedan usar su identificador para mostrar avisos personalizados. Apple brinda control al usuario sobre cómo manejar los datos de localización, que no vienen activados y es conveniente para algunas aplicaciones; los puede usar y activar o desactivar según su necesidad. Los avisos que aparecen en las aplicaciones deben indicar con claridad si son publicidad y por qué se muestran en ese momento. Safari ofrece el buscador DuckDuckGo como una opción integrada, que permite navegar sin dejar rastro. Google Chrome, a su vez, tiene la opción Safe Browsing, que le facilita saber si alguna página a la que usted entra no es segura.

Estudie y configure los controles parentales para estar al tanto de las páginas web que sus hijos visitan, qué películas pueden ver, el uso que hacen de la cámara y las aplicaciones de videollamadas, y el tiempo total que permanecen “conectados”. Apple no permite desplegar publicidad personalizada y dirigida a menores de 13 años. Cada dispositivo es independiente, así que resulta aconsejable configurar todos aquellos que usen sus hijos. Por último, de vez en cuando infórmese en las páginas de Google y de Apple sobre las innovaciones y noticias relacionadas con su seguridad y privacidad.