10 herramientas que le dan poder a su celular en su cotidianidad

Los smartphones están diseñados para ofrecerle una vida equilibrada entre la tecnología y el mundo real. Pero, ¿hasta dónde son capaces de llegar?

Una noche cualquiera, antes de acostarse, Pedro programó la alarma de su celular, no sin antes notar que estaba habilitada la opción ‘Rutina del Asistente de Google’. Maravillado por esta sorpresa, exploró la herramienta y la activó para despertarse con las principales noticias del día, la información del clima, entre otras opciones.

Al siguiente día a las 4 a.m., Pedro desactivó su alarma y pensó en dormir otros cinco minutos. Sin embargo, el celular empezó a informarle sobre el clima, cosa que no le molestó. Un minuto después, escuchó las noticias internacionales, con acento español, y pensó que ya era suficiente. Cuando buscó la opción de apagar, no la encontró. Desesperado por no poder controlar el celular, se vio obligado a reiniciarlo y cruzar los dedos para que el Asistente de Google no empezara de nuevo a relatarle el atraco de una ciudad europea.

Estas son algunas de las novedades que han realizado las grandes empresas de tecnología para facilitarle la vida, pero que en muchas ocasiones terminan en conflictos con el usuario o en una dependencia digital. Sin embargo, ¿hasta dónde dejaría llegar estas ayudas en su vida diaria? Respóndalo con las siguientes herramientas.

Control de llamadas

Assistant es otra de las aplicaciones que Google está introduciendo en algunos celulares Android. Ya está disponible en los dispositivos Pixels, y le permite administrar sus llamadas según su rutina. Por ejemplo, si usted es de los que siempre las desvía porque viene de un número desconocido, Assistant reconocerá ese patrón y lo hará automáticamente por usted.

Por otro lado, esta aplicación será capaz de contestar esas llamadas incómodas que no quiere tener, como por ejemplo, la de los bancos que quieren cobrarle por ese día de retraso que tiene en el pago de su tarjeta de crédito. Su respuesta la puede ver el el siguiente video.

Contador de pasos

Si es de los que le gusta tener un control riguroso de su actividad física, o al menos de los pasos que da al día, vea si su celular cuenta con un contador de pasos o en su defecto una aplicación de ejercicio. Por lo general, estas herramientas están diseñadas para retarlo todos los días a avanzar más hacia su cuerpo ideal. Sin embargo, en algunos casos suele crear dependencia, pues el celular no lo dejará en paz (con alarmas, notificaciones y correos electrónicos) hasta que logre su meta.

Programe sus comidas, publicaciones y reuniones

Si esta herramienta fuera una persona, se asemejaría bastante un coach profesional y a su madre. Esta aplicación se encarga de reunir toda su información de redes sociales y aconsejarle en qué momento debería postear algo, cambiar la foto de su perfil e incluso programar sus comidas saludables de la semana.

En Android lo puede encontrar como el mismo Asistente de Google o a través de la aplicación IFTTT, esta última solución se puede sincronizar con su nevera, horno microondas y con su casa, para activar todas sus funciones a través de un toque.

Control excesivo

Si usted es de los que no se puede concentrar y necesita que le quiten todas las distracciones mientras se focaliza, muy seguramente le gustará Pomodoro Timer. Esta herramienta no le permitirá ver nada más allá de su principal tarea, así como cuando debe entregar un trabajo en tiempo récord a su jefe.

Pagos y gastos programados

La tecnología avanza a pasos agigantados que hasta los propios bancos tienen una aplicación en la que fragmenta su dinero y lo divide en pagos a servicios públicos y privados o gastos familiares y personales.. Si le gusta que le controlen los gastos, descargue la aplicación de su banco y encontrará una opción para programar pagos e incluso también le dirá cuánto dinero le queda para gastar en diversión.

Una aplicación para no ser adicto a las aplicaciones

Aunque parezca una paradoja sin fín, ya existen en el mercado digital varias aplicaciones para tratar las adicciones digitales. Una de las más efectivas es Face Up, que analiza cuánto tiempo pasa frente a la pantalla y le muestra las estadísticas de las redes sociales en las que más tiempo gastó del día. Una vez tenga esta información, le cerrará de forma inesperada sus aplicaciones para superar las adicciones entre otras opciones menos invasivas, como, sugerirle salir de la aplicación.

Incentivos digitales para la vida

Habitica es un videojuego donde los niveles son sus actividades del día. Una vez pase los niveles, la aplicación le permitirá acceder a un premio físico, que usted mismo se debe dar, como por ejemplo, un chocolate o un buen almuerzo. A medida que avanza el juego, las tareas son más complicadas, como por ejemplo, correr diez kilómetros o reciclar 100 kilos de plástico, por lo que tendrá que exigirse durante unos meses para poder superarlas. ¿Eso quiere decir que hay gente que dejar de darse premios? Descárguela y descúbralo usted mismo.

Su celular le dice cómo se siente

Hay días en los que está feliz, otros enojado o triste. Sin embargo, hay otros en los que ni usted sabe que tiene, algunos lo llaman ‘gadejo’ (por las siglas de ganas de joder). Sin embargo, eso puede cambiar con Daylio, una aplicación que monitorea sus estados de ánimo a partir de la información que usted le suministre, como por ejemplo, su apetito, canción que está escuchando y aplicación favorita, entre otras cosas. La herramienta es capaz de predecir sus estados de ánimo, comportamiento y actividades para que pueda mejorar y sentirse mejor. “Ojo, no incluye el estado de ánimo gadejo”.

Bienestar ocular

Algunas compañías como Huawei están preocupadas por la salud de sus ojos. De ahí que los últimos modelos de P-smart 2019, tengan varias herramientas de bienestar digital en las que analizan los patrones de uso del celular y regulan el brillo de la pantalla para que sus ojos descansen en la noche y en las madrugadas cuando lo vuelva a ver. Esta herramienta reduce considerablemente el daño que puede causar el enfoque prolongado, no por nada es de los pocos dispositivos con certificación TÜV Rheinland, que garantiza su protección ocular.

Cree hábitos a través de un videojuego

Forest es un videojuego que consiste en plantar una semilla que va a crecer poco a poco hasta convertirse en un árbol. Si en ese tiempo usted se sale de la aplicación, el árbol se marchitará. Cada día puede abrirla hasta tener todo un bosque o un desierto, usted elije. El New York Times la catalogó como “una aplicación que funciona bien si su objetivo es vivir el presente”.

¿Cuál de estas aplicaciones o herramientas activaría en su celular? Escríbanos en el recuadro de comentarios