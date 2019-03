Cinco juegos para vivir la paz

La ONU premió a un exmilitar israelí que creó un juego para niños que viven el conflicto. En Colombia también tenemos ejemplares dignos de reconocimiento.

“Jugar tantos videojuegos le pone los ojos cuadrados y lo hace más violento”, le dicen algunos padres a sus hijos. La primera afirmación no tiene un fundamento científico, ni empírico. Sin embargo, la segunda no suena tan descabellada, teniendo en cuenta que los juegos más exitosos del mundo, como Fortnite, Call of Duty, Halo y Medal of Honor, están basados en guerras, conflictos armados y disputas por territorios.

Este dato impactó al exmilitar israelí Tsahi Liberman, de 42 años, quien se dio a la tarea de diseñar una historia con objetivos diferentes. Sería un videojuego para la paz titulado Play2Talk, en el que, al mejor estilo de Minecraft, los jugadores deben trabajar en equipo con otros participantes, con quienes se comunican a través de un chat, que traduce hasta 5 idiomas en simultáneo.

“Le dimos el juego a niños israelíes, palestinos, sirios y georgianos, quienes lo probaron durante nueve semanas. Luego, los llevamos a una escuela donde se conocieron y vieron que eran exactamente iguales. Las mismas inquietudes, los mismos hábitos y los mismos problemas”, contó Liberman cuando recibió el Premio a la Innovación Intercultural de la ONU a finales de 2018.

Así como existe un israelí que quiere cambiar el pensamiento de los niños de Oriente Medio, también hay colombianos que quieren enseñarle, tanto a mayores como menores, que la paz es posible, aunque sea en el mundo virtual. A continuación vea cinco videojuegos para vivir la paz.

Reconstrucción

En 2017 se estrenó este videojuego gratuito que cuenta la historia de Victoria, una mujer afrocolombiana de 30 años que regresa a su pueblo Puerto Escondido (nombre ficticio), del que huyó cuando tenía 14 años. Este lugar está inspirado en el Urabá antioqueño y busca que los jugadores ayuden a su protagonista a reconstruir su memoria y, de paso, perdonar a sus agresores.

Reconstrucción es un trabajo en conjunto de Álvaro Triana, Patricia Ayala, Juana Teresa Callejas y Carlos Sandoval, quienes lo desarrollaron bajo entrevistas reales a actores del conflicto armado. Disponible para Android y iOS.

Vitimalz

El videojuego está inspirado en su homónimo, Zombies vs. Plantas, pero en vez de luchar contra zombies, los jugadores deben descubrir pequeños apartados de la Ley 1448 de 2011, conocida también como la Ley de Víctimas. El proyecto busca que las personas que no conocen la ley la entiendan a través de pruebas entretenidas. Vitimalz está diseñado por Anglus, una microempresa del Parque de Innovación Empresarial de la U.N. en Manizales.

Paz a la Voz

La magia de los videojuegos hace que las personas aprendan cosas mientras se divierten. Así funciona Paz a la Voz, que está pensado en informar a los niños víctimas del conflicto armado sobre sus derechos. Este proyecto multimedia integra 4 retos con videos explicativos. Al final de cada reto, los usuarios pueden dejar sus comentarios para mejorar la experiencia del juego. La empresa Medea diseñó la historia, que está disponible en Android.

World Rescue

Este videojuego diseñado por el Centro de Innovación de la Unesco (MGIEP) promueve la paz, el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. El videojuego cuenta la historia de varios jóvenes que viven en Kenia, Noruega, Brasil, India y China, a quienes el jugador debe ayudar a enfrentar enfermedades, la deforestación, desplazamiento forzoso y contaminación. Al final, cada personaje se convierte en un súper héroe. Disponible en Android y iOS.

