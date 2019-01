Participe en el desafío fotográfico de iPhone 2019

Del 22 de enero al 7 de febrero, Apple buscará las fotografías más sobresalientes del “Shot on iPhone Challenge”.

Si usted es fanático de su iPhone y sabe sacarle el jugo a la cámara para retratar lo mejor de los atardeceres, su mascota y sus viajes, este concurso es para usted. Apple está buscando las 10 fotos más increíbles del mundo, que se exhibirán en anuncios en las Apple Stores de las ciudades más importantes del mundo.

Para participar publique su mejor foto tomada con iPhone en Weibo, Instagram o Twitter acompañada con el numeral #ShotOniPhone. La imagen debe tener un pie de foto con el título de la imagen, el modelo que se utilizó. También puede participar en el concurso enviando su foto -en alta resolución- al correo shotoniphone@apple.com con el formato de archivo (nombre_apellido_modelodeliphone).

La empresa elegirá las mejores fotos que serán revisadas por 10 jueces, entre los que destacan Pete Souza, fotógrafo oficial de la Casa Blanca en la presidencia de Barack Obama; Austin Mann, fotógrafo especializado con iPhone de National Geographic y CNN; Jon McCormack, fotógrafo de revista Time, The New York Times, Unesco, The Nature Conservancy y Annet de Graaf, autora e dos libros de fotografías hechas con iPhone (‘Morning Amsterdam’ y ‘Go d’Azur’).

Tenga en cuenta que la foto puede ser editada con las herramientas que ofrece Apple o con software de terceros. El concurso estará abierto hasta las 11:59 p.m. del 7 de febrero. Debe tener 18 años o más para participar. Los únicos que no pueden participar son los empleados de Apple o sus familiares.

Haga clic aquí para ver otras reglas del concurso.

A continuación algunas fotografías tomadas con iPhone para inspirarse:



Tomada con iPhone 7 por Erdem Summak.



Tomada con iPhone 6s por Mariko Klug.



Tomada con iPhone 6 por Mandy Blake.