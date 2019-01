Estos son todos los finales de ‘Bandersnatch’, la película interactiva de Black Mirror

La antológica serie de Netflix sorprendió con su película interactiva en la que existen 12 finales diferentes y un videojuego. Descúbralos aquí.

Atención: este artículo contiene ‘spoilers’.

‘Bandersnatch’ es sin duda la joya más preciada de Black Mirror. Esta película cuenta la historia de Stefan Butler (Fionn Whitehead, Dunkerque), un programador británico de videojuegos, quien en 1984 adaptó el libro ‘Bandersnatch’ -creado por Jerome F. Davies, un genio de los videojuegos, quien se volvió loco y asesinó a su esposa- a un videojuego para la compañía Tuckersoft.

El largometraje, dirigido por el británico David Slade, es la primera película de Netflix que le permite a los espectadores tomar decisiones por el protagonista. Desde qué cereal comer hasta cerrar un importante negocio, serán las opciones que podrá elegir para cambiar el final de la historia.

Los fanáticos aseguraron a través de redes sociales que gracias a esta opción se puede sentir la angustia y el desespero del protagonista. Otros expresaron su inconformidad por los finales inconclusos y otros dijeron que da la sensación de libre albedrío.

Sin embargo, Colin Ritman (Will Poulter, We’re the Millers), co protagonista, reveló dentro de la película el verdadero significado de la historia: “Hay mensajes en todos los juegos. Como en PACMAN. ¿Sabes qué significa PAC? PAC: Programa y Controla (Program And Control). Es el hombre que programa y controla. Todo es una metáfora. El Pacman cree que tiene voluntad propia pero está atrapado en un laberinto, en un sistema. Lo único que puede hacer es comer. Le persiguen demonios que probablemente solo existen en su mente, e incluso si consigue escapar por un lado del laberinto, ¿qué pasa? Que vuelve al otro lado. La gente piensa que es un juego alegre, pero no lo es. Es una puta pesadilla de mundo y lo peor es que es real y vivimos en él”.

En Diners probamos cada rama narrativa de la película hasta encontrar 12 finales diferentes e incluso un código secreto para jugar uno de los videojuegos presentados en la historia.

A continuación vea las decisiones que debe tomar para encontrar los finales alternativos de Bandersnatch.

1. El final más común

Este fue el final al que la mayoría de espectadores llegaron, es decir, en el que Stefan Butler termina el videojuego en Tuckersoft y sale en diciembre como otro juego mediocre del mercado. Para llegar acá debe aceptar terminar el videojuego en la empresa.

2. Terminar el juego en la casa

Si elige la opción de trabajar en casa para terminar el videojuego, afectará los nervios del protagonista, por lo que debe aceptar visitar a la psicóloga, quien le da unas pastas para controlar su mente. Cuando esté en la opción para tomar las pastas, debe aceptar. Si lo hace Butler terminará caminando en la calle y se encontrará con que su videojuego tuvo 2 estrellas por parte del crítico de televisión.

3. Stefan se suicida

Después de trabajar un mes en el videojuego, Stefan está al borde del colapso. Su padre lo saca de la casa y lo lleva a la psicóloga. El espectador tendrá la opción de entrar a la consulta o seguir a Colin, el genio de la programación de videojuegos, a quien se lo encuentra en la calle.

Colin lo invita a su casa, le ofrece drogas y finalmente se suicida por el balcón, convencido de que no va a morir. Al final, el videojuego lo termina alguien de la empresa y lo venden en Navidad.

4. Stefan entrega el juego perfecto

A raíz del colapso mental de Stefan, el espectador debe elegir lo opción del glifo y luego matar al papá. Si sigue estas instrucciones, el protagonista tendrá que descuartizar el cuerpo para entregar el videojuego a tiempo. Años después, el mundo se entera del asesinato y retira el juego -de 5 estrellas- del mercado. Al final la hija de Colin intenta hacer una versión actualizada del videojuego.

5. A Stefan se le olvidan sus líneas de la película

El protagonista está al borde del colapso y pide una señal a la que el espectador debe elegir: Netflix. Esto lo lleva a una visita a la psicóloga en donde lo invita a hacer su vida más interesante. Allí empieza una escena de acción al estilo Hollywood. El espectador debe elegir pelear con la psicóloga o saltar por la ventana.

Aquí debe aceptar saltar por la ventana, lo que mostrará a Stefan en un set donde el director debe pausar la toma. Es importante que para llegar a este opción evite tomar la siguientes decisiones:

-Hablar sobre su mamá con la psicóloga.

-Seguir a Colin.

-Tomar el libro de Jerome F. Davies.

6. Stefan enloquece

Cuando acepte la opción de Netflix. Luego debe acceder a la pelea con la psicóloga, en donde intervendrá el papá del protagonista quien lo saca del centro médico, mientras Stefan le grita a la psicóloga.

7. Stefan termina en la cárcel por matar a su papá y a su jefe

Cuando Stefan descubre que está siendo controlado por alguien, mata a su papá. Luego su jefe lo llama y le pide el juego que debía entregar. Cuando se entera que no tendrá el juego en la fecha acordada, va hasta la casa de Stefan y encuentra el cuerpo del papá en la sala, por lo que el protagonista también lo asesina. Para llegar a este punto debe elegir el ‘glifo’, matar a papá y luego decirle al jefe que no tendrá el juego para ese día.

8. Termina en la cárcel y Colin desaparece

Luego del asesinato de su papá, Stefan entra en colapso. Entre tanto, la esposa de Colin aparece en las oficinas de Tuckersoft para preguntar por su paradero. Los ingenieros le dicen que Stefan fue la última persona que lo vio. Finalmente, la esposa va a la casa del protagonista y al no encontrar respuesta queda desconsolada.

Stefan, entre tanto, no entrega el juego lo que causa la quiebra de Tuckersoft, en donde revelan que había asesinado a su padre. Para llegar a este punto, debe elegir seguir a Colin; escoger el símbolo del glifo; matar a papá; enterrar el cuerpo y contestar que sí a su jefe.

9. Stefan mata a su padre, pero Colin y su jefe están vivos

En esta línea de tiempo Stefan le responde a su jefe que sí va a entregar el juego a tiempo. Como su jefe no le cree, envía a Colin a supervisar su trabajo. Una vez en la casa de Stefan, Colin encuentra el cadáver del papá, con lo que Stefan tiene que elegir si matarlo o dejarlo ir. Para llegar a este final debe visitar a la psicóloga; escoger el glifo; matar a papá y enterrarlo; contestar sí a su jefe y luego dejar ir a Colin.

10. Stefan termina en la cárcel por la muerte de su papá y Colin

Esta vez Stefan debe elegir la opción de no dejar ir a Colin, a quien mata con un trofeo. Luego anuncian en televisión la quiebra de Tuckersoft y el encierro de la joven promesa de los videojuegos.

11. Stefan termina en la cárcel y Tuckersoft termina el juego por él

La paranoia hace que Stefan enloquezca al igual que en los otros finales alternos. Sin embargo, en este es consciente de que hace parte de un experimento de su padre, así como se enteró a través de un sueño. De ahí, que asesina a su padre y luego llama a la psicóloga para decirle la verdad. Al final, la empresa termina el juego, que obtiene una calificación de dos estrellas.

Para llegar a este final, debe aceptar hablar de su mamá con la psicóloga; tomar el libro; seguir a Colin, escoger P.A.C. en la caja fuerte y por último elegir P.A.C.S.

12. Stefan muere con su mamá

Este es uno de los finales más difíciles a los que se puede llegar. Entre sueños, Stefan encuentra el lugar donde su padre escondió el conejo de peluche cuando era niño y que causó que su mamá se demorara y cogiera un tren que luego se accidentó.

De ahí que Stefan decide viajar el pasado, poner el conejo para que lo pueda encontrar, y finalmente irse con su mamá en el tren, aún sabiendo que iba a morir en el accidente. Para llegar a este final, debe hablar con la psicóloga de su mamá; seguir a Colin; tomar la foto; escoger el glifo; luego retroceder y aceptar la opción de quitarle el conejo a papá; elegir la palabra TOY y finalmente aceptar ir con su mamá.

El videojuego secreto

Los creadores de la historia, decidieron esconder un código QR entre la película para que sus fanáticos puedan jugar uno de los juegos que se mencionan. Este código lleva a la página oficial de Tuckersoft y allí encontrará la opción de descargar ‘Caída libre’ (Nohzyve), uno de los juegos que Colin Ritman creó en la historia. Aquí debe aceptar la descarga y luego descargar el emulador de la consola ZX Spectrum.

