6 aplicaciones para cumplir sus propósitos en 2019

Si tiene pensado comenzar una dieta, dejar de fumar, meditar, ahorrar, hacer ejercicio o todas las anteriores, estas aplicaciones lo ayudarán a lograr, por fin, esas metas que se propone cada año.

Entonces llega el último mes del año y con él las reflexiones de qué logramos, qué no y qué se hizo a medias. Por las metas que conseguimos, brindamos con felicidad; para lo que quedó a medio hacer, evaluamos qué nos quedó faltando y cuál hubiese sido el mejor camino para lograrlo; y para lo que no alcanzamos, rematamos con una poderosa y promisoria frase: “El año que viene, sí”.

Bajo esa última premisa construimos lo que será el proyecto de un “yo” mucho más completo y más capaz, que logrará lo que le hace bien, y así sepamos que vamos varios años huyéndole al hábito de comer sano, dejar de fumar, ahorrar, hacer ejercicio o cualquier otra de esas metas que continuamos aplazando, no importa, igual nos lo proponemos, “porque esta vez, sí”.

Diners seleccionó 6 aplicaciones que puede descargar en su smartphone para que sumen fuerzas en el objetivo de lograr las metas generales que se proponen la mayoría de las personas para lograr el año que viene.

Para hacer ejercicio

No está de más decir que primero consulte a un especialista, un deportólogo, si se quiere, para que lo evalúe y le sugiera los mejores ejercicios según su estado de salud y los objetivos que quiere lograr.

Teniendo en cuenta eso, las aplicaciones que mejor le sirven para acompañar su proceso van desde las que están pensadas para hacer trabajos de corta duración, como Seven, que le propone rutinas de siete minutos (intensas pero efectivas), o Seconds – Interval Timer, para entrenar en diferentes periodos incluyendo descansos. Si en mente tiene convertirse en un runner, Runkeeper, o Nike Run Club, proponen desafíos, rutinas y hasta le ayuda a calcular las rutas que debe tomar, la distancia y las calorías perdidas.

Para hacer dieta

Repetimos: ¡Por favor consulte a un especialista! La alimentación no es solo cuestión de calorías y grasa, predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades, metabolismo y otras variables son determinantes a la hora de elegir una dieta. No es recomendable hacer un cambio de alimentación drástico, y no todas las dietas funcionan igual en las personas, así que un nutricionista lo ayudaría en lograr su propósito, las aplicaciones son solo un apoyo.

Dicho esto, existen aplicaciones como Yazio, personalizable y que se ajusta a los objetivos que tiene cada uno en su alimentación: perder peso, ganar masa muscular o mantenerse sano, entre otros, que son recomendadas. Esta app tiene un contador de calorías que le va indicando cantidades y límites, es gratuita y la han descargado más de un millón de veces. WeightWatchers es otra opción, sin embargo, se diferencia de las demás porque trabaja con la idea de la dieta de los puntos, cada uno tiene unos puntos diarios que va gastando en la medida en que consume algún producto. Esta app realiza ese control.

Para meditar

Algunos le huyen a la meditación porque le encuentran relación con algún tipo de religión, sin embargo, el mindfulness es una técnica de meditación que invita a sentir el aquí y el ahora. Víctor Coutin, un caleño que vive en España, desarrolló la aplicación Aire Fresco. “No recurrimos al uso de fotografías de archivo y contenido enlatado. Como herramienta de apoyo para nuestras meditaciones guiadas, utilizamos simpáticas animaciones inspiradas por el galardonado ilustrador colombiano Leo Espinosa, y, además, las acompañamos con nuestras bellas composiciones musicales preparadas especialmente para meditar”.

“Nuestro modelo de negocios es el llamado Freemium, así que cualquiera que use nuestra aplicación tiene acceso a las primeras 8 meditaciones totalmente gratis de por vida, mientras que, si te conviertes en usuario Premium tendrás acceso a una plataforma en la que podrás acceder a una enorme colección de programas de meditación guiada sobre diversos temas que te ayudarán a afrontar los problemas de la vida diaria”, explica Coutin.

Para dejar de fumar

Para lograr este propósito existen opciones como Stoptober, está en inglés y fue un éxito como política pública en Inglaterra. La aplicación propone un plan de cuatro semanas en el que no solo hace el registro de los días sin fumar, sino que realiza un cálculo de la cantidad de dinero que están ahorrando por dejar ese hábito.

También permite compartir los resultados. Si no la puede descargar, otra alternativa es QuitNow!, que permite interactuar con otros usuarios que comparten el mismo objetivo y está disponible en varios idiomas.

Para ahorrar

Spendee es una de las aplicaciones mejor calificadas en la PlayStore, se propone llevar un control de sus gastos en relación con el presupuesto y la meta de ahorro, presenta infografías y otros recursos gráficos para hacer seguimiento a sus finanzas.

Para organizar sus metas

Sucede que muchas veces no terminamos lo que comenzamos, y tal vez una de esas razones es porque tenemos demasiado en qué pensar, por eso, opciones como Wunderlist o Do it, se presentan como aplicaciones para organizar tareas, tanto inmediatas como a largo plazo, en las que, por supuesto, puede incluir las metas que están incluidas en este artículo para que no llegue el otro diciembre y no tenga que decir: “el año que viene, sí”.