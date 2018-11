Cinco alternativas a Netflix

Si no encuentra su película favorita o desea ver otra serie que no está en Netflix, no se preocupe, descubra las otras plataformas son su debido repertorio 'streaming'.

Consumir series y películas online se ha vuelto cada vez más común, tanto así que ha sustituido en parte a la televisión convencional, desatando un fenómeno que se debe en gran medida al que se puede considerar el rey del streaming: Netflix.

Desde su llegada a internet, la plataforma ya cuenta con 137,1 millones de usuarios aproximadamente, lo que la hace de Netflix una de las más importantes del mundo.

Pero lo cierto es que el entretenimiento tiene un horizonte muy amplio, por lo que algunas potencias del sector como Disney o HBO han visto en el streaming una forma de poder llegar a más personas y han decidido crear sus propias plataformas con contenido propio para competir con Netflix.

Estas son algunas de las plataformas que ya están o prontamente estarán en la red con contenido propio y que buscan destronar:

HBO GO:

Es una de las plataformas más alabadas del mercado, tanto por críticos como por usuarios. Lo que la hace tan valiosa son sus producciones propias, entre las que se encuentran exitosas series de la talla de ‘Big Little Lies’, ‘The Handmaid’s Tale’ o la multi premiada ‘Game of Thrones’.

Se puede inscribir en ella por $29.000 al mes o gratis si es usuario de HBO + en televisión por cable. Cuenta con un mes de prueba gratis.

Amazon Prime Video:

La plataforma, que nació en un principio para acceder a libros virtuales, se expandió al streaming de video, donde se ha caracterizado por la producción de documentales, entre los que está ‘A Head Full of Dreams’ de la banda Coldplay.

Se puede inscribir en ella por $9.549 (2,99 USD) por los primeros 6 meses y a partir de esa fecha $19128 mensual. (5,99 USD). También cuenta con un mes de prueba gratis.

Disney +:

Al gigante del entretenimiento infantil no le bastó con hacerse con dos de las franquicias más exitosas de la historia (Star Wars y Marvel), este año ha anunciado la creación de su plataforma propia de streaming.

La plataforma planea salir al aire en la segunda mitad del 2019 y ya anunció que tendrá sus películas clásicas y la creación de series originales, una de ella ambientada en el universo de Star Wars, una de Monster Inc. e incluso una de High School Musical.

Aunque todavía se especula sobre su costo, Disney está pensando cobrar menos que Netflix, por lo que parece será su competidor más fuerte.

Apple Video:

Otro que viene con la intención de destronar a Netflix es Apple, que anunció su plataforma de series y películas para marzo del 2019. Pero el gigante de la tecnología también planea producir contenido propio y quiere llegar a prestar servicio en más de 100 países.

Con la plataforma Apple busca expandir sus horizontes en el mundo del streaming, donde ya cuenta con iTunes, su plataforma musical. En cuanto al precio, se especula que para los usuarios de Apple será gratis.

Rakuten TV:

Este servicio se centra solo en la proyección de películas, por lo que es una de las más completas de títulos y de variedad de géneros de la lista.

Es de origen Español y lo más valioso de la misma es que incluye títulos que acaban de salir de cartelera además de una selección bastante amplia de títulos independientes.

En cuanto a su precio, varía según el uso que el usuario desee tomar, se pueden escoger entre la versión selection o taquilla que permitirá ver todo el catálogo, mientras que en taquilla usted podrá comprar los últimos estrenos de forma individual.

