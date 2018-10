Doce recomendados para vivir el SOFA 2018

El Salón del Ocio y la Fantasía es uno de los espacios donde la tecnología, los videojuegos y los superhéroes convergen para traer lo último en tendencias.

Del 11 al 15 de octubre los colombianos podrán disfrutar del evento de tecnología y diversión más grande del país, celebrado en Corferias. Durante estos cinco días, los visitantes podrán encontrar más de 300 actividades pensadas para todo el público.

Diners reunió algunos eventos para que nuestros lectores se puedan programar.

Copa Predator Fortnite 2018: Fortnite es uno de los juegos en línea más famosos de 2018. Su combate cuerpo a cuerpo, con armas y estrategia lo ha convertido en el favorito de los ‘gamers’ a nivel mundial. De ahí que esté presente desde el 11 hasta el 15 en el pabellón 4.

Si es de los que no conoce mucho del videojuego pero quiere sabe de qué se trata, puede asistir el sábado 13 de octubre a las 4 p.m. para presenciar la semifinal y el 14, a las 3 p.m. a la final.

Pruebe las mejores computadoras del mercado: Acer estará presente en el SOFA con su computador Predator, que podrá utilizar durante todo el evento.

A su vez podrá conocer al gamer colombiano Sergio Chacón (sergiogameplayer), patrocinado por la marca, quien aceptará jugar un partido de fútbol en FIFA 2019 y compartir su historia de vida sobre cómo hizo de los videojuegos su trabajo y estilo de vida.

Tecnología e infancia: Si desea que sus hijos descubran, a través de la tecnología, herramientas para mejorar su capacidad creativa, vaya al pabellón 8 donde encontrará la sección SOFA Kids. El jueves desde las 10 a.m. podrán tomar un taller para aprender lenguaje de señas. A las 4 p.m. llévelo a descubrir el mundo de los juegos de rol y las ventajas que tiene para su aprendizaje.

El viernes 12 de octubre a las 5: 30 p.m. asista a la presentación de la Biblioteca Itinerante Ivonne Ríos, que trae libros infantiles con enfoque de género, lectura en voz alta y una reflexión sobre los estereotipos de género.

El sábado 13 de octubre a las 3 p.m. lleve a sus hijos al Taller de Máscaras, donde aprenderán a crear a su personaje favorito. El domingo 14 a las 11 a.m. deje que su hijo dibuje una obra de arte por medio de colores, texturas y formas que luego se convertirán en un ‘cosplay’ inspirado en las esculturas del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá.

Mitos y realidades alrededor de los juegos: Si le gustan las charlas educativas y las nuevas ideas. No se pierda esta sábado 13 de octubre a la 1 p.m., en el pabellón 3, el conversatorio con Juan Pablo Alzate y Michel Homero Bello, dos de los diseñadores más reconocidos de juegos de mesa independientes, quienes le enseñarán a construir su propio juego familiar.

A las 6 p.m. lleve a sus padres a escuchar a Javier Velásquez, investigador de Redpapaz, quien explicará los mitos y realidades que existen alrededor de los videojuegos.

El domingo a la 1 p.m. descubra cómo pasar de ser un jugador de videojuegos a una estrella de las redes sociales con sus conocimientos. Aquí podrá encontrar las principales herramientas para construir su marca personal en internet.

Poesía, novelas e historias: Escuche lo mejor de la poesía japonesa en el Auditorio principal de Corferias el viernes 12 de octubre 4 p.m. Una hora después asista al conversatorio de Mario Mendoza y el ilustrador Keco Olano, quienes revelarán al público la novela gráfica de ‘Satanás’.

En el mismo auditorio, a las 7 p.m., conozca a los creadores de la serie 4 Extraños en D.C. y Vulgarcito. Además del lanzamiento del Stand Up: ‘Destruyendo sueños metaleros’, inspirado en los personajes de esta serie nacional, transmitida actualmente en YouTube.

Cosplayers: ¿Qué tan fiel puede llegar a imitar a su personaje favorito de Avengers, Batman o los Power Rangers? Descúbralo en el pabellón 17 todos los días del evento desde la 1 p.m. donde podrá participar, sin inscripción previa, y mostrar todo su fanatismo por su personaje favorito.

Técnicas de maquillaje y pelucas para Halloween: La noche de brujas se acerca y qué mejor que prepararse con una clase profesional de maquillaje en el pabellón 17 el viernes a las 5 p.m. de la mano de GlamSwat, conocida como una de las empresas más reconocidos de toda Latinoamérica.

Una publicación compartida por Universo SOFA (@universosofa) el 23 de Jul de 2018 a las 5:05 PDT

Finalmente, a las 6 p.m., aprenda los mejores tips para peinar y estilizar pelucas. Desde cómo desenredar hasta hacer que parezca pelo natural.

Funciones permanentes

Kartismo: Disfrute todos los días de carreras de exhibición entre pilotos profesionales en los Pabellones 12 y 16.

Aerografía: Aprenda todo sobre este arte en el Encuentro Nacional de Aerografía, que tendrá lugar en los pabellones 6 y 2, con talleres y exhibiciones.

Las colecciones más grandes de Colombia: Si es fanático de los superhéroes no se pierda esta exhibición permanente de figuras de acción en el pabellón 17.

Drones: Conozca el mundo de los drones con charlas y demostraciones que cubren desde el campo de la fotografía hasta los deportes en los pabellones 12 y 16.

Cambio de cartas: Esta es la oportunidad ideal para cambiar todo tipo de cartas coleccionables en el pabellón 3 y 2. Desde las clásicas de Yu Hi Oh! hasta las modernas de la serie Rick and Morty.

