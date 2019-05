¿Qué es el ASMR y por qué debería intentarlo, al menos, una vez en la vida?

El aumento de personas con insomnio, ansiedad y estrés dieron pie a este fenómeno sensorial que lo relaja a través de efectos de sonido.

Entregó todas sus energías, ideas y esfuerzos en su trabajo. Está exhausto, solo quiere llegar a dormir a su casa. Alista todo para meterse bajo las cobijas y darse un descanso merecido. Cierra los ojos, espera quedarse dormido en cuestión de segundos y de repente empieza a pensar en lo rápido que pasó el día, en cómo entregó los informes y cómo se rió con sus compañeros en el almuerzo. Han pasado 30 minutos y su mente no deja de pensar y usted está estresado porque no puede conciliar el sueño.

Es la cuarta vez en la semana que se tiene que levantar a media noche y tomar leche tibia, ver una serie o simplemente cerrar los ojos hasta el otro día porque su mente no deja de trabajar.

Si se siente identificado con esta descripción y ha hecho de todo por dormir, dejar la ansiedad a un lado o eliminar el estrés de su cuerpo, probablemente debe poner a prueba el ASMR. Estas siglas se traducen del inglés Respuesta Autónoma del Meridiano Sensorial, es decir, la sensación de hormigueo en la cabeza que baja por la columna vertebral y despierta la euforia en su cuerpo. Sí, eso que usted disfraza de risa nerviosa.

Aunque no cuenta con ninguna evidencia científica, el ASMR se difundió por redes sociales cuando Jennifer Allen, una usuaria de Facebook, abrió un grupo para debatir sobre los efectos de esta extraña sensación, especialmente a través de sonidos suaves o susurros, como por ejemplo, la voz del presentador Bob Ross de la televisión de los Estados Unidos.

Fenómeno bajo la lupa científica

Sin duda los doctores del sueño y psicólogos empezaron a estudiar el ASMR como un fenómeno en conjunto. Giulia Poerio Ph.D, profesora de la Universidad de Sheffield fue una de las primeras psicólogas en hacer experimentos con ASMR. Para sorpresa de la comunidad científica encontró que sus efectos positivos eran bastante notorios en las personas con problemas de insomnio, ansiedad y estrés.

“El ASMR ayuda a las personas a sentirse más tranquilas, menos estresadas y tristes. Puede llegar a reducir la frecuencia cardiaca y se puede utilizar como un ejercicio terapéutico bastante real”, comenta Poerio en su estudio publicado en la revista PLoS One.

Entre tanto, la revista científica PeerJ revela que tiene el mismo efecto que cuando le leían un cuento para dormir en su infancia. “Esta clase de sonidos pueden aliviar temporalmente los síntomas del estrés y en algunos casos, el dolor crónico muscular”.

Incluso algunos científicos, como el doctor Craig Richard, Ph.D, crearon una organización sin ánimo de lucro, llamada ASMR Research & Support, que busca impulsar la investigación científica sobre sus efectos.

Amantes y detractores del ASMR

Cientos de personas empezaron a practicar el ASMR en Estados Unidos y el mundo. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales comentaron a una sola voz que no los relajaba para nada y que incluso los estresaba más. “No entiendo por qué la gente le gusta escuchar un susurro de una persona, es completamente irritante”, dice Michel en su cuenta de Instagram.

“El ASMR funciona en ciertas personas que tienen una conexión neuronal más fuerte en las áreas auditivas y emocionales. También depende de los parámetros de personalidad. Sin embargo, se desconoce la razón tangible de por qué algunos sienten el hormigueo”, comenta Poerio en su estudio.

Por otro lado, la revista PeerJ clasificó a las personas en dos clases de relajación. La primera, es capaz de relajarse a través de la meditación y el mindfulness. La segunda, lo hace a través de un sonido externo, como por ejemplo, un susurro, rasgar un papel, el sonido de una máquina de afeitar, el de masticar y el de un perro, o un gato tomando agua.

Clases de ASMR

Tenga en cuenta que los ASMR los puede poner en práctica cuando usted desee. Sin embargo, recomiendan hacerlo antes de dormir para conciliar el sueño. Una vez explicado esto, el doctor Richard, Ph.D, asegura que “los cerebros interpretan ciertos sonidos como rasgos no amenazantes, lo que puede inducir a la relajación, especialmente cuando se incorporan de la siguiente forma”.

Recomendaciones:

– Escuchar lo más bajo posible y con audífonos.

– Poner sonidos de susurros (o en voz baja), cepillarse el pelo y masaje facial.

– Evitar los sonidos ásperos, de sirenas y gritos.

– Después de un minuto de escuchar los sonidos, debería sentir el hormigueo.

¿Dónde puede escuchar los ASMR?

Internet, por supuesto. En YouTube puede hallar más de 15 millones de videos sobre este fenómeno, en todos los idiomas, duraciones y presentaciones. Los más famosos son The Water Whispers, Chiara ASMR, Maria of Gentle Whispering. Y en español: Samii Herrera, ASMR with Sasha y Sol ASMR.

Si no quiere que nadie le susurre al oído y prefiere solo escuchar el corte de pelo, funciona el sonido de una brocha, entre otras cosas. Busque en Spotify las listas de reproducción ASMR Trigger Sound, Binaural Beats o Sleep Sounds.

¿Qué sonidos lo ayudan a conciliar el sueño? Escríbanos en el recuadro de comentarios