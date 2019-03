¿Por qué hay personas que simplemente no nacieron para bailar?

No, no es por ser rolo. Investigaciones recientes de la Universidad de McGill revelaron que se trata de un problema congénito, pero tranquilos, hay una solución.

Todas las culturas han hecho de la danza parte de su cultura través de la historia. Algunos historiadores aseguran que comenzaron siendo rituales de cortejo, y las cosas no han cambiado mucho, así lo confirmó la Universidad de Northumbria, cuyos investigadores realizaron un estudio en el que evaluaron el potencial de 100 voluntarios (hombres y mujeres) para conseguir pareja basándose solo en sus movimientos.

Las personas que coordinaron brazos, piernas y no agacharon la cabeza para ver los pies, se llevaron toda la atención por sus potenciales parejas. En cambio, otros a duras penas lograron caer en una que otra nota, logrando espantar a sus posibles conquistas. Sin embargo, la Universidad de Duke, salió en defensa de los arrítmicos, asegurando que aún hay esperanza, pues encontraron que el 97% de los bebés pueden detectar el ritmo en el útero.

Pero, ¿qué pasa con ese 3 % de las personas que no logran acertarle a un paso de vallenato ni de merengue? La Universidad de McGill reveló en un estudio en 2018 en donde explicó que esto se debe a la amusia congénita.

“Este es un problema que afecta al 3% de la población mundial. No pueden percibir la música a través del tono, el tiempo o el ritmo”, contó en la investigación Brian Mathias, profesor del Centro de Lenguaje y Música de McGill, en Montreal (Canadá).

Aunque es bastante extraño que usted tenga esta condición, como lo resalta Mathias, resulta probable que las personas que no llevan el ritmo tengan un “latido sordo”, lo que explica por qué no pueden encontrar el ritmo en ningún género musical. Si este es su caso, no se preocupe, hay una solución.

Practicar, practicar y practicar

Los expertos recomiendan que lo primero que debe trabajar es la seguridad. “El miedo a la vergüenza hace que las personas estén rígidas e incómodas. El baile juega en esa delgada línea en la que le puede salir bien un paso y quedar como un galán, o tropezar y sentirse estúpido”, cuenta Henkjan Honing, psicólogo coautor del estudio. Luego de superar sus miedos, ensaye con los pasos más básicos de su género musical favorito. Una vez le encuentre sentido al baile, le será más fácil integrarse a una fiesta sin quedarse sentado “a cuidar los tragos”.

En este mismo estudio encontraron que a las mujeres les gustan más los hombres con variabilidad y amplitud de movimientos de cuello, tronco y un especial gusto por los movimientos de la rodilla derecha. En cambio, los hombres prefieren las mujeres que incluyan movimiento de cadera, más movimientos asimétricos de brazos y muslos.

Bailar es difícil aunque no lo parezca

Bailar es uno de los actos más difíciles que puede hacer una persona. En primer lugar, tiene que procesar la música, comprender el ritmo, luego tener un buen sentido de la coordinación y ejecutar los movimientos. Todo esto en cuestión de segundos. Por último, pregúntese a qué grupo quiere ser parte, a los que tiene movimientos coordinados y es la sensación, o el que le pisa los pies a todo el mundo y se va antes de la fiesta.

