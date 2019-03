¿Cuánto tiempo libre se necesita para ser feliz?

Esta investigación de las universidades de Pensilvania y California revelan que el exceso de tiempo puede ser perjudicial para la salud. Descubra aquí el tiempo ideal.

“No me queda tiempo para nada. Después del trabajo llego a la casa, preparo la comida, alisto la ropa del siguiente día y cuando menos lo espero son las 11 p.m.”. Esta suele ser una de las quejas más comunes a nivel mundial. El ritmo frenético de trabajo hace que la gente sueñe con más vacaciones, jornadas flexibles en el trabajo e incluso un año sabático para hacer lo que siempre ha querido.

Sin embargo, ¿cuánto tiempo libre se necesita para estar satisfecho? fue la pregunta que intentó resolver la psicóloga Marissa Sharif de la Universidad de Pensilvania, junto con las doctores Cassie Mogilner y Hal Hershfield de la Universidad de California, quienes encontraron que demasiadas horas libres pueden arruinar la satisfacción vital.

Esta fue la conclusión luego de analizar la actividad cerebral de 15 mil trabajadores de oficina y 15 mil desempleados, a quienes estudiaron y entrevistaron para encontrar un tiempo aproximado para hacer lo que realmente ellos querían, sin interrupción de amigos, familiares o cualquier persona.

El resultado arrojó que ambos grupos necesitan dos horas libres entre semana y tres horas y 45 minutos los fines de semana. Luego de este tiempo las personas aseguraron que el bienestar disminuye y aparecen los primeros síntomas de la depresión.

La doctora Sharif, en diálogo con The Atlantic, cuenta que el tiempo de bienestar está directamente relacionado con el ritmo laboral. “El tiempo libre, a diferencia del laboral, no tiene reglas, no tenemos que estar corriendo y es precisamente este punto el que angustia a las personas porque hacen lo que quieren tan rápido que al final no saben en qué gastar el tiempo”.

Entre tanto, el estudio advierte que los resultados pueden estar directamente relacionados con la presión que siente la gente para parecer útil y competente para entrar al mercado laboral. Sin embargo, también advierte que hay limitaciones que no pueden medir, como por ejemplo, la importancia que le da cada individuo al tiempo libre, los trabajos de medio tiempo y la motivación personal.

