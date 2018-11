Cinco atletas que le apostaron al veganismo

Cada vez son más los atletas que han optado por una dieta libre de productos animales. Vea quiénes de los más reconocidos deportistas se han dejado llevar por esta sana tendencia.

Parece una paradoja pensar en deportistas que manteniendo dietas vegetales en vez de animales tengan una carrera exitosa. Este pensamiento se debe a que se suele relacionar una dieta vegana con pocos niveles proteicos derivados de productos como carne, huevos y lácteos, lo que se traduce en debilidad.

Pero lo cierto es que lejos de ser así, hay muchos atletas que han preferido los vegetales, no solo por seguir sus ideologías en pro del medio ambiente y el bienestar animal, sino también por el rendimiento y salud que estas dietas complementarias les han brindado.

Tanto así que figuras importantes de diferentes disciplinas como tenis, fútbol, baloncesto e incluso snowboard han cambiado sus hábitos alimenticios eliminando alimentos de origen animal de sus platos.

Serena y Venus Williams:

Las famosas hermanas tenistas norteamericanas se han unido al veganismo hace varios años por iniciativa de Venus. En una entrevista al portal Heath.com la mayor de las Williams confesó haber empezado para mantener su desempeño en las canchas luego de ser descubierta con una enfermedad autoinmune, pero después se enamoró de la idea de cuidar su cuerpo de tal manera.

“No sólo me ayuda en el tenis, sino que también siento que estoy haciendo lo mejor para mi. Estuve al borde de no jugar al tenis nunca más, literalmente. Así que me cambió la vida por completo, porque sino, hubiese perdido algo que amo”, agregó Venus. Serena como buena hermana decidió acompañarla en el proceso que hasta la fecha mantienen dos de las tenistas más reconocidas del circuito profesional.

Sebastián Pérez:

El futbolista colombiano, que milita en el Boca Juniors de Argentina, se ha declarado abiertamente vegano, lo que le ha traído varios comentarios negativos que se han referido en mayor medida a su rendimiento.

A estas acusaciones el jugador paisa ha respondido, “Si no juego bien, no es por mi alimentación. Si me lesionaba siendo vegano decían que era por eso, pero en mis exámenes salió todo perfecto. Dicen que comes sólo lechuga y tomate y no es así. Lo hago a conciencia y con profesionales”.

Kyrie Irving:

El basquetbolista profesional jugador de los Boston Celtic también se unió a esta campaña luego de haber visto el documental ‘What the Health’, que muestra cómo los alimentos repercuten directamente en la salud.

Irving es tan apasionado por su nuevo estilo de vida, que cuando para la campaña de promoción de las nuevos tenis Nike en 2017 le preguntaron cuál era su secreto para driblar tan rápido, respondió: “sencillo: una dieta a base de vegetales”.

Hannah Teter:

La ganadora de tres medallas olímpicas en la modalidad de snowboard es tal vez una de las más ávidas voceras en pro del medio ambiente. Aprendió a cuidarlo de diferentes maneras, en la que e incluyó una dieta vegana.

“Mi dieta basada en plantas me ha abierto más puertas que la de ser un atleta. Siento que me elevo a un nivel completamente diferente”, dijo en una entrevista al diario The Huffington Post.

Nate Díaz:

El campeón de artes marciales mixtas es otro exitoso atleta completamente vegano que no la ha tenido fácil a cuenta de las críticas que le han hecho por su dieta, que se basan en que las proteínas animales aportan fuerza y vigor necesarios en su deporte.

Él mismo sería el encargado de refutar las críticas luego de vencer al reconocido campeón Conor McGregor en 2016. En sus declaraciones respecto al tema para la revista Men dijo, “yo quiero promover la industria vegana”.