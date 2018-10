¿Cómo evitar las estrías?

La doctora Luz Marina Díaz nos da cinco recomendaciones para tratar y evitar estas líneas en la piel.

“Mi amor, también son versos tus estrías. No se las muestras a quien no sabe leer poesía”, escribió el poeta brasileño, Saulo Pessato, sobre esta condición natural de la piel, que no respeta edad, color ni género y que suele aparecer en las piernas, estómago, brazos y nalgas.

Aunque son motivo problemas emocionales (vergüenza y falta de confianza), un estudio de Medigraphic reveló que todas las personas tienen, al menos, una zona del cuerpo con estrías debido a los cambios en la pubertad, embarazo, un bajón de peso -así sea ligero-, e incluso por el ejercicio, pues el cuerpo está expuesto a la rotura de fibras debido al aumento de la masa muscular.

Sin embargo, hay otro tipo de estrías, o como las llaman en inglés “rayas de tigre” (tiger stripes), que aparecen por falta de cuidado de la piel. “Se trata de una ruptura de colágeno que es visible en las zonas del cuerpo que almacenan grasa”, cuenta Luz Marina Díaz, dermatóloga con más de 20 años de experiencia en la medicina estética.

“Estas líneas, que suelen aparecer rojas o moradas, y que con el tiempo se vuelven blancas, no se pueden eliminar definitivamente. Sin embargo, existen tratamientos que las pueden reducir notablemente, como por ejemplo, el láser de CO2 Fraccionado, que estimula la producción de colágeno y elastina”, comenta Díaz.

Entre tanto, si su deseo es evitar más estrías tenga en cuenta los siguientes consejos:

1.Evite subir de peso: cuando su cuerpo sufre cambios drásticos, la piel se estira y salen las estrías.

2.Lleve una dieta balanceada: Es muy importante que mantenga una dieta, para mantener su piel hidratada. También es importante tomar de 6 a 8 vasos de agua al día.

3.Suplementos de colágeno: Este complemento disminuirá el riesgo de estrías y le ayudará a tener una piel más radiante.

4.Mantenga su piel hidratada: Las cremas para el cuerpo son importantes, tanto en hombres como mujeres. Nos ayudarán a mantener la piel humectada, además de mejorar la circulación de la sangre.

5.Visite a su dermatólogo: Cada persona es diferente, al igual que la calidad de sus fibras de colágeno preexistentes, es por eso que debe acudir a un profesional para que analice en detalle la calidad de su piel.