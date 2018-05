Anímese a invertir en la Bolsa

Si está interesado en poner su dinero en la Bolsa de Valores de Colombia, pero no sabe cómo hacerlo, tenga en cuenta estas recomendaciones y pautas y así cristalizar sus metas de crecimiento económico.

A diario escuchamos en las noticias que una determinada acción se valorizó en la bolsa de valores, que el dólar recuperó el terreno perdido o que una empresa realizó una emisión de bonos. Pero este tipo de información pasa desapercibida para las personas que no saben cómo las afecta la caída o el alza de esta divisa o una variación en el mercado de capitales a causa de las fluctuaciones en el precio de un título valor determinado.

Este desinterés puede atribuirse a que la mayor parte de los ciudadanos del común piensan que invertir en la bolsa o estar pendientes de los vaivenes del dólar es algo que solo atañe a los acaudalados o a los que cuentan con importantes excedentes de dinero. Y que invertir en la bolsa no es para ellos.

Pero así no tengamos inversiones en el mercado de valores, es clave saber cómo nos afecta la valorización del peso frente al dólar, o la caída de los precios del petróleo, o el alza de las tasas de interés o la cotización del café en los mercados internacionales, pues de todas maneras esto incidirá en aspectos que van desde el costo de vida y nuestro poder adquisitivo, así como el clima de los negocios, hasta el comportamiento del portafolio en el que tenemos consignadas nuestras cesantías y pensiones.

Lo primero para tener en cuenta es que debemos diferenciar entre ahorro e inversión. El economista y jefe del pregrado en Finanzas de la Universidad Eafit, Raúl Armando Cardona, explica que se ahorra para lograr un objetivo puntual a corto o mediano plazo, como comprar un buen televisor para ver el mundial, pagar las próximas vacaciones, cancelar la matrícula semestral de la universidad, juntar dinero para la cuota inicial de un carro o apartamento.

“En cambio, cuando hablamos de inversión, significa colocar el dinero para que produzca rendimientos y estos se reinviertan en un término de mediano o largo plazo, esperando que se acumulen cada vez más, hasta llegar a juntar un monto suficiente que podrá usarse como capital semilla para crear una empresa o acumular la cuota inicial para adquirir un inmueble o disponer de fondos para el retiro”.

Entonces, según Cardona, si lo que queremos es invertir, debemos considerar tres criterios básicos para elegir una inversión: riesgo, rentabilidad y liquidez. Y conocer las relaciones existentes entre estas variables como, por ejemplo, que a más alto riesgo de la inversión, mayor será la rentabilidad esperada y a más plazo de vencimiento, mayor será también la rentabilidad.

“Resulta clave que usted tenga claro cuál es su perfil de riesgo (conservador, moderado o arriesgado) y el objetivo que plantea para los recursos que va a invertir. Y en este punto puede apoyarse en los asesores de las entidades financieras, que cuentan con herramientas y conocimiento suficientes para guiarlo. Dependiendo de si busca la conservación de su capital, un flujo de rendimientos periódico, el crecimiento de su dinero, u otras opciones, habrá diferentes alternativas de inversión que lo pueden acercar a su objetivo”, explica Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas de Davivienda Corredores.

“En términos generales, las inversiones de renta fija (bonos, CDT, etc.) le permitirán mantener su capital y lograr una rentabilidad moderada sobre este, y las de renta variable (acciones, fondos inmobiliarios, divisas, etc.) le proporcionarán crecimiento del mismo, aunque no esté garantizado y esté expuesto a mayor volatilidad. Asimismo, existen Fondos de Inversión Colectiva –FIC–, compuestos por un número amplio de los activos aquí mencionados que le proporcionarán diversificación y, por lo tanto, disminución del riesgo asumido; por lo cual, muchas veces se consideran la mejor alternativa de inversión si hasta ahora se empieza a familiarizar con las inversiones en bolsa”, asegura el ejecutivo de Davivienda Corredores.

CÓMO LLEGAR A LA BOLSA

Una vez entendido lo anterior es hora de invertir en el mercado bursátil. La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) es una organización creada en julio de 2001 como resultado de la unión de las tres bolsas que operaban anteriormente (Occidente, Bogotá y Medellín) y busca que tanto las empresas como el Gobierno obtengan recursos para financiarse y que los inversionistas canalicen sus ahorros hacia la inversión.

La BVC administra las plataformas de negociación para el mercado de renta fija, en el que se negocian principalmente bonos de gobierno y empresa privada; el de renta variable, donde se negocian las acciones de compañías inscritas en el mercado de valores; el mercado de divisas, en el que se negocia el intercambio de la moneda colombiana frente al dólar americano; y el mercado de derivados, donde se negocian futuros de tasa de cambio y futuros de tasa de interés, entre otros.

Para el pequeño inversionista que está interesado en comenzar a transar en el mercado de valores se recomienda ante todo el asesoramiento de un corredor de bolsa y entre los productos para empezar a hacerlo se aconsejan los Fondos de Inversión Colectiva. Estos reúnen el ahorro de varias personas y lo utilizan para invertir en bolsa, así como en el sector inmobiliario y, de acuerdo con los analistas, cuentan con mayor capacidad de diversificación y gestión, lo cual se traduce en menor riesgo (no nulo) y mayor capacidad de liquidez frente a la opción de títulos directos.

“Ser un participante del mercado de capitales colombiano e invertir en la BVC se puede lograr por medio de una inversión directa en títulos (acciones, bonos, CDT o realizar una inversión a través de Fondos de Inversión Colectiva –FIC–)”, indica Ángel Vargas, gerente de asesoría de inversión de Credicorp Capital.

El inversionista natural puede acceder a los FIC con un capital que parte desde $200.000, mientras que para la compra de títulos directos en acciones se necesitan al menos $50 millones y en títulos de renta fija alrededor de $500 millones. “No obstante, existen otras alternativas, como el acceso a plataformas de e-trading en las cuales los mínimos pueden estar alrededor de $5 millones”, enfatiza Vargas.

CÓMO INVERTIR

Como hemos visto, no es necesario contar con grandes sumas de dinero para invertir en la Bolsa de Valores de Colombia. Sin embargo, el director de Administración de Empresas de la Universidad de La Sabana, Pablo Moreno Alemay, aclara que hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de lanzarse al ruedo.

1. Sea consciente de que invertir en acciones supone un mayor riesgo que las inversiones de renta fija, pues al tratarse de títulos de renta variable, el precio de la acción puede bajar y el pago de dividendos no está garantizado.

2. Los recursos destinados a estas inversiones deben ser excedentes de efectivo que no requieran ser utilizados en el corto plazo.

3. Capacítese en el mercado de acciones para entender mejor por qué sus inversiones pueden generar ganancias o pérdidas. La Bolsa de Valores de Colombia ofrece diferentes capacitaciones, algunas de ellas gratuitas, las cuales pueden recibirse directamente en la bolsa o en alguno de los Puntos BVC ubicados en diferentes universidades del país.

4. Invierta en empresas o títulos que usted conozca y con cuyas operaciones esté familiarizado, evitando invertir en títulos simplemente porque escuchó alguna experiencia de rentabilidad, la cual pudo haber sido pasajera y podría generar un riesgo más alto del que se esperaría asumir.

Desde comienzos de este año, la Bolsa de Valores recortó los costos bursátiles con el propósito de que más colombianos puedan acceder al mercado de capitales por voluntad propia. Así que si cuenta con un excedente de inversión, explore las opciones que le da el mercado de valores, de la mano de un asesor de confianza que le permita cristalizar sus metas de crecimiento económico.