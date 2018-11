¿Va a comprar carro en el Salón del Automóvil? Esto es lo que debe preguntar

La XVI edición de la feria ya abrió sus puertas y, con tanto para antojarse, le detallamos en lo que sí o sí debe fijarse.

La abrumadora oferta de carros, camionetas y hasta motos que se ofrecen como novedades en el Salón del Automóvil hace que su decisión de por fin cambiar de cacharrito o finalmente tener uno, no sea tan sencilla. Por eso, decidimos armar este cuestionario que espera responder esas preguntas claves que usted se debe hacer en estos momentos.

Vea también: Todo lo que debe saber sobre el XVI Salón Internacional del Automóvil

¿Para quién es el carro y qué uso le va a dar?

Procure empezar por acá y, aunque pueda sonar lógico, muchas veces al buscar carro es la duda que más puede surgir. ¿Usted le va a dar el principal uso? ¿Es un regalo para su hijo? ¿Lo va a compartir con su esposa? ¿Lo quiere para irse a la finca con la familia el fin de semana? ¿Está buscando algo con mayor poder adquisitivo? Todas estas preguntas son claves a la hora de moldear el tipo de carro que usted quiere. Así, de entrada, ya va a poder definir si lo que busca es, por ejemplo, un sedán, una camioneta tipo SUV o algo más grande y compacto en donde le quepa más gente.

¿Qué diseño y motorización tiene?

Acá la idea es que ya vea modelos acorde a la respuesta anterior y compare a ver cuál le conviene más. Empezar por el diseño y el motor es una buena forma porque, no solo estará fijándose en la parte de afuera del carro, sino en lo que va debajo del capó, algo que es igual o hasta más importante. No se necesita ser un experto para hablar de este tema. En referente al diseño, si le gusta y le ve características que se ajustan a sus necesidades (el largo, el ancho, el tamaño de los vidrios, los rines, etc…) téngalo como opción. En temas de motor, casi todo lo que va a mirar supera los motores de 1.6 litros, lo suficiente para cumplir con lo básico. Si es camioneta, busque que tenga un motor mayor a 2.0 litros, si es deportivo, seguramente lo tendrá. Algunos carros pueden tener un motor de menor litraje pero vienen con turbo, algo que lo compensa. Asegúrese de preguntar el consumo, el comportamiento en carreteras y, no olvide, comparar con otros modelos que también le llamen la atención.

¿Cómo es el equipamiento interior?

Esta puede ser una parte vital y definitiva al momento de elegir ya que todas las marcas suelen tener interiores diferentes que ofrecen más o menos cosas que otros. Fíjese en elementos claves que le importen como el tablero principal, la pantalla y el centro de comando, la calidad y comodidad de las sillas, el espacio para guardar cosas, el aire acondicionado, el radio, entre otros. Asegúrese de sentarse en el asiento del conductor y pedirle a un asesor que le muestre y le explique todas la novedades y le resuelva todas sus dudas. No importa el tiempo que les tome, al fin y al cabo ese puede ser su próximo carro. También siéntese atrás y pruebe la comodidad y el espacio que hay.

¿Qué tiene en cuanto a seguridad y tecnología?

Otros elementos que no puede dejar al azar y es pertinente que tenga en cuenta. Si es un carro o camioneta pensado para la familia mucho más ya que todos tienen que ir lo más seguro posibles. Pregunte sobre los asistentes de manejo que puede tener, la seguridad en caso de accidente y las novedades tecnológicas que lo ayudan a optimizar el uso del carro. Acá caben dudas que van desde cuántos airbags, hay ajustes para sillas de bebés, tiene ayudas en terrenos agrestes, hasta si hay un comando que le diga cuánta gasolina exacta le queda. Piense, por ejemplo, en que se va a ir a la costa de paseo y necesita el carro funcionando sin problemas: ¿Qué elementos son fundamentales durante su viaje?.

¿Qué garantía y beneficios tiene?

Muchos de los fabricantes aprovechan el Salón del Automóvil para darle un cariño a los clientes y, además de rebajas, pueden tener beneficios exclusivos como menores tasas de interés, SOAT y seguro incluido, revisiones, cambios de aceite y acceso a talleres gratis. Acá le pueden endulzar el oído con decenas de beneficios pero lo importante es que le sirvan. Un paraguas y un llavero de la marca ya no es suficiente.

¿Qué precios manejan y hay descuentos?

Esta, literalmente, es la pregunta del millón pero no necesariamente debe ser la primera. Espérese a que le cuenten todas las características que le interesan para luego sí poder hacer un balance costo-beneficio del carro que quiere comprar. La mayoría de marcas manejan algunos descuentos de feria pero pregunte si se van a extender por algunos meses. No tiene que comprar el carro sí o sí durante el Salón, quizás puede tomarse unas semanas para pensarlo. Piense también si esa compra lo hace endeudarse y de ser así, qué tanto es. Haga una buena planeación y no se deje llevar por el momento. Es una compra importante y tiene que estar seguro de su decisión.

Cuéntenos su experiencia y si le sirvieron estos consejos.