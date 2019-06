Cinco autos deportivos icónicos del cine

Aston Martin DB5



James Bond no sería lo mismo sin la presencia del Aston Martin DB5, un auto que se convirtió en leyenda. El coupé inglés de dos puertas fue utilizado por Sean Connery, Pierce Brosnan e incluso por Daniel Craig, quienes lo convirtieron en uno de los carros más icónicos del cine.

Muchos recuerdan este carro por sus armas escondidas, que lo hacían perfecto para un espía, pero también era una máquina con un motor de 4 litros y gran potencia que lo convirtió en uno de los autos deportivos más potentes en su época.

Hace algunos años se subastó el modelo que utilizó Sean Connery en Goldfinger y Thunderball, por 2.98 millones de euros.

Ford Mustang Eleanor

Con solo una película, protagonizada por Nicolas Cage y Angelina Jolie, bastó para convertir al Mustang Shelby GT 500 1967, en uno de los autos más recordados de la historia.

En la película, Cage debía robar una cantidad de carros exóticos para salvar a su hermano de ser asesinado, el último de ellos era este Mustang, que ya había intentado robar y había fallado.

Fue tal el éxito de este muscle car que muy pronto diversas empresas comenzaron a vender reproducciones autorizadas, que guardan hasta el más mínimo detalle

Dodge Charger 1970

Si hablamos de muscle cars famosos no se puede quedar por fuera el Dodge Charger 1970, famoso por aparecer en la saga The Fast and The Furious.

El carro de Toretto ha aparecido en siete de las ocho secuelas de las películas y se ha convertido en uno de los más reconocidos por los fans.

Nissan Skyline GT – R

Otro auto que se hizo famoso gracias a estas películas fue el Nissan Skyline. Este carro japonés modificado para la película, era el favorito de Brian O’Conner, interpretado por Paul Walker.

Este Nissan apareció en varias secuelas de la película y es uno de los favoritos de los aficionados al tunning y la modificación de carros.

Chevrolet Camaro

En la primera película de Transformers, ni Megatrón ni Optimus Prime fueron los protagonistas de la historia. El Camaro amarillo de Shia Labeouf se llevó todas las miradas.

Bumblebee, como también se conoce a este modelo gracias a su personaje en la película es uno de los muscle car más famosos de Estados Unidos.

El primer modelo de este carro apareció en 1967 y desde entonces ha hecho parte de la historia automotriz de Estados Unidos, junto a otras marcas como el Ford Mustang, Dodge Charger y el Chevrolet Corvette.