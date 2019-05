Ver series mientras come, ¿por qué un plan tan irresistible puede ser peligroso?

Varios estudios indican que aunque es un plan irresistible, puede traer consecuencias para su salud.

Comer y mirar una serie, película o novela resulta tan estimulante en las personas, que se convirtió en una práctica común en todo el mundo. Nació después de la invención de las proyecciones masivas de cine, a la que luego se le sumó la comida y aparecieron las famosas palomitas de maíz. Ahora, con Netflix y otras plataformas, no es raro que un plan de fin de semana sea solo sentarse en la cama, o el sofá de la sala, para ver televisión comiendo pizza y otras comidas.

La doctora Sophie Mort, Ph.D, psicóloga clínica del French Institute of Health and Medical Research, se dio a la tarea de analizar este fenómeno mundial a través de un estudio en el que encontró que las personas que hacen esto en su rutina, reciben un golpe de dopamina que les produce placer y felicidad, algo muy similar al de las sustancias ilícitas.

Aunque Mort asegura que esta rutina genera felicidad inmediata, también recuerda que no se puede abusar de ella. “Sentarse en el sofá a comer y ver series tiene implicaciones de largo alcance y costosas para quienes abusan de ellas. Aunque se libera dopamina, las personas que frecuentan esta rutina pueden sufrir de enfermedades graves como hígado graso, problemas cardíacos, diabetes y algunos tipos de cáncer”.

Entre tanto, otros expertos como la terapeuta nutricional Elisse Museles, de Estados Unidos, dice: “si mis pacientes quieren ver Friends mientras comen porque así sienten que eliminan el estrés del día, que lo hagan. Sin embargo, deben ser conscientes de que no se puede convertir en un hábito porque lo puede llevar a la obesidad”.

Si usted es de los que siente un placer culpable a la hora de comer y ver televisión al mismo tiempo, la doctora Mort aconseja preguntarse ¿Cuál es su intención de comer y ver televisión? Si la respuesta es positiva, como por ejemplo, para descansar u olvidar los problemas del día, siga adelante porque es consciente de lo que decidió hacer. Si la respuesta es negativa, como por ejemplo, por no sentirse o no sentirse culpable porque come, mejor haga una reflexión personal y busque otra solución, como llamar a un amigo o consultar con un psicólogo.

Comer distraído lo puede hacer engordar

Las universidades de Harvard (Estados Unidos) y Birmingham (Reino Unido), son muy claros con el tema. Los expertos de ambas universidades no recomiendan en ningún caso comer mientras ve televisión porque encontraron que las personas comen más de lo necesario porque están distraídos y el cerebro no es consciente de lo que está entrando a la boca, es decir, no procesa esa información. Así lo dijeron en el último informe de American Journal of Clinical Nutrition.

¿Cuántas veces a la semana llega a comer mientras ve una serie? Escríbanos en el recuadro de comentarios