Stadia y cuatro plataformas de videojuegos ‘streaming’

Stadia será la nueva apuesta de Google, pero, ¿podrá contra las alternativas existentes?

Google tiene todo para convertirse en el dueño de los servicios ‘streaming’. Por un lado, cuenta con una plataforma potenciada por el buscador más completo del mercado, presencia en más del 70 % de los dispositivos móviles a nivel mundial y una gran oferta de servicios electrónicos de mensajería entre otros.

Esta vez, la empresa, que ahora funciona bajo la marca Alphabet Inc., planea incursionar en el mercado de los videojuegos con Stadia, una plataforma que opera en la nube, para ofrecele a los usuarios videojuegos que pueden disfrutar sin consolas y a través de sus celulares, tabletas y televisores con acceso a internet.

Se espera que la empresa lance la plataforma al mercado a mitad de año, con Doom y Assassins Creed, como sus dos grandes apuestas. Por otro lado, también es posible que lancen un control especial para acceder a todos los videojuegos de manera mucho más fácil, como si se tratara de una consola. Sin embargo, Google tendrá el gran reto de entrar a competir en un mercado que está dominado por grandes marcas, como los son, Sony, Microsoft, Nvidia y Shadow.

Las otras plataformas para gamers

Por un lado, Sony ofrece una subscripción mensual de PlayStation Now, que lleva operando desde 2014. Usted puede acceder desde la PlayStation 3 y la 4. Sin embargo, hay algunos juegos que puede usar desde un computador. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 750 juegos, como por ejemplo, Mortal Kombat X, Mafia III, Metal Gear Solid y NBA 7K18, entre otros.

Microsoft también lanzará su propia plataforma llamada Project xCloud, que promete incluir todos los juegos de Xbox en la nube para jugar a través de dispositivos móviles y computadores. Por el momento, la empresa anunció que está haciendo pruebas de conexiones de 10 Mbps, para que los usuarios puedan conectarse en cualquier parte del mundo, sin depender de una conexión rápida a internet. Los juegos están encabezados por la saga Halo, Forza Horizon, Gears of War y Playerunknown’s Battlegrounds.

Nvidia es, tal vez, una de las empresas con más experiencia en el mercado de los videojuegos ‘streaming’. Con su aplicación GeForce Now, que salió en 2015, procesa los juegos de diferentes dispositivos y los acerca a los usuarios por internet. Su máxima calidad está en los 1080p por 60 cuadros por segundo, con una velocidad de 50 Mbps. El único problema es que solo está disponible gratis en Norteamérica y Europa. Aunque se espera que con el anuncio de Stadia, la empresa pueda abrir su operación en Latinoamérica con los juegos Real Racing, Dance Central, Tomb Raider, Super Mario Galaxy y The Witness.

Finalmente, Shadow, de la compañía Blade, funciona en todos los dispositivos con Windows 10. Esta plataforma, además de ofrecer el servicio de videojuegos streaming, dispone de un ordenador en línea para tareas exigentes como creación de planos, renderización e inclusive editar videos en línea. Vale la pena destacar que Shadow cuenta con un algoritmo que predice los problemas de conectividad, por lo que su servicio es bastante estable. Por el momento está disponible en Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo, Alemania, Bélgica y Suiza a tan solo 30 dólares mensuales para acceder a herramientas de edición y juegos como Dragon Ball Fighter Z, League of Legends, Resident Evil 2, Lord of the Rings, entre otros.

