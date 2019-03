La soledad de los contemporáneos y algunos consejos para sobrevivir a ella.

La soledad parece ser otra de las nuevas enfermedades del siglo XXI. El año pasado el gobierno británico creó el Ministerio de la Soledad, porque consideró que esta condición debe ser un asunto de salud pública.

Entre sus cartas el poeta alemán Rainer María Rilke le dijo a un joven que “en realidad, sobre todo, antes las cosas más hondas y más importantes, nos hallamos en medio de una soledad sin nombre”. La soledad puede ser el estado más puro de nuestra condición humana si somos capaces de mirarla a los ojos. Por eso, Rilke le dijo que “su soledad, aun en medio de circunstancias extrañas, a su modo de ser, le servirá de sostén y de hogar. Y desde ahí podrá usted descubrir todos sus caminos”.

Virginia Woolf y Alejandra Pizarnik entraron en habitaciones profundas, rodeadas por el filo de los espejos de sus mentes y escribieron sobre aquel encuentro asombroso de estar para sí mismas ¿Cuántas veces la soledad ha sido la gran musa de la poesía, del arte y de la música? Esa clase de soledad, tan alabada por su influencia en la obra de genios artistas, es la que en Inglés se denomina solitude. Pero, hoy ya no se habla tanto de esa clase soledad.

La soledad contemporánea, la misma que llevó a crear un Ministerio de la Soledad en Inglaterra el año pasado, puede describirse como un ruido ensordecedor que nubla la tranquilidad y la conformidad frente al presente.

Es el resultado de “una discrepancia entre las relaciones sociales existentes y las deseadas. Las personas se sienten solas porque no tienen las relaciones sociales que desean. Una persona puede tener un buen amigo o cónyuge y no sentirse sola, o tener muchas interacciones sociales que no le resulten satisfactorias y que, de todos modos, les hace sentirse solos” dice Keming Yang, conferencista en Sociología de la Univeridad de Durham, en un artículo para The Conversation.

Los hombres y las mujeres que preocupan al gobierno británico, a los coachs, a los psicólogos y expertos del mindfulness, son similares a dos personajes de una canción de Los Beatles: Eleanor Rigby, la mujer que murió en la iglesia y fue enterrada con su con su nombre, y el padre Mckenzie, un hombre que escribe un sermón que nadie va oír.

La primer ministra Theresa May declaró que 9 millones de ingleses, alrededor del 20 % de la población adulta del país, se siente sola gran parte del tiempo. ¿Y qué pasa cuando alguien se siente solo hoy día?

Guy Winch, psicólogo y orador de Ted Talks señala en una artículo para Ted que “el dolor emocional no es más que el comienzo del daño que puede causar la soledad. La soledad activa nuestras respuestas de estrés físico y psicológico y suprime la función de nuestros sistemas inmunológicos. A largo plazo, puede aumentar el riesgo de muerte prematura en un 26 %”.

Winch asegura que salir de de este estado es difícil, pues las distorsiones que puede percibir un solitario incoforme pueden llevarlo a creer “que las personas alrededor se preocupan mucho menos de lo que realmente hacen y se convence de su propia indeseabilidad”.

El psicólogo afirma que salir del ciclo vicioso de este vacío emocional implica un decisión: la de anular el instinto que lo obliga a alejarse de todos, sin argumentos reales.

Baya Voce, conferencista de TED, mentora y experta en programación neurolingüística e inteligencia emocional asegura que esta condición llega cuando estamos desconectados de relaciones que carecen de significado real.

Voce se inventó un método para aliviar esta ruptura con lo que ha denominado el ancla de la conección. Esto método incentiva a crear rituales y rutinas con personas que son valiosas. Ella, por ejemplo, se inventó el Monday’s night, un ritual en el que se encuentra con sus amigas para compartir y empezar la semana recargadas.

Winch sugiere tres pasos para reanudar lazos: “el primero es aceptar que la soledad está afectando sus percepciones y entender que es probable que las personas respondan más positivamente de lo que espera. Si se siente desconectado emocionalmente, haga una lista de las cinco personas con las que ha estado cerca en el pasado y retome el contacto con ellos”.

Dar el beneficio de la duda es importante en este acercamiento: “se trata de suponer que alguien que disfrutó de su compañía en el pasado también disfrutaría pasar tiempo con usted en el presente. Sí, tal vez hayan estado fuera de contacto, tal vez nunca hayan llamado después de prometer verte pronto, pero debes aceptar que la razón por la que han estado fuera de contacto o por la que no has estado cerca últimamente no tiene nada que ver contigo”.

Acercarse con mente positiva: “cuando se ponga en contacto con las personas de su lista, intente imprimirle una mentalidad positiva. Una forma segura de hacerlo es mediante el uso chats o un correo electrónico para que pueda usar los emoticonos y así crear la cara sonriente que tal vez con sus propios gestos no podría fabricar. Revise sus mensajes antes de enviarlos para asegurarse de que suenen atractivos. Evite las acusaciones”.