La dieta de la piña y otros nueve mitos alimenticios

Con la ayuda del nutriólogo Benjamín Ramírez indagamos sobre qué tan ciertos son algunos tipos de dietas y tips para adelgazar que rondan por la red.

Con el auge de las fake news (noticias falsas) es difícil saber a qué creerle y podemos estar desinformándonos cuando decidimos informarnos. Resulta irónico, pero es una realidad. Mayor cuidado hay que tener en cuanto a la información que tiene que ver con el cuerpo, como todo aquello relacionado con las dietas, un tema donde cualquier error puede costar un desbalance en la salud.

Aunque los mitos sobre las dietas existen desde hace mucho, en Internet todos los días aparecen artículos que desmienten y ratifican mitos. Identificamos 10 de los mitos más comunes al hablar de dietas y los confrontamos con el nutriólogo Benjamín Ramírez Forero, de la Universidad Javeriana y PhD en bioquímica y nutrición humana de la Atlantic International University , quien nos aclaró qué tanto hay de verdad y de mentira en cada mito.

Para adelgazar hay que dejar todos los tipos de azúcar

Básicamente si la persona quiere perder peso en grasa, sí. La idea es que no se produzca mucha insulina durante el periodo de la dieta, porque cuando uno habla de pérdida de peso no solo habla de grasa, sino también de pérdida de hueso y músculo. En este caso lo que se debe hacer es hablar de una pérdida controlada de tejido graso, y para esto no se requiere una restricción total, pero sí de una parte de productos que estimulan la producción de insulina como los azúcares o carbohidratos simples. No es un mito, pero sí hay que entender que es diferentes adelgazar que perder peso.

Photo by mali maeder from Pexels

2. Entre menos grasas mejor

No, realmente no. Fue una forma de tratar a las personas cuando la alarma del sobrepeso empezó a surgir hacia los años 80 en otros países, debido especialmente a las enfermedades cardiovasculares, derivadas del sobrepeso, que producían una placa de grasa en las arterias. En esa época se creía que la ingesta de cualquier tipo de grasa era la culpable, pero hoy se sabe que solo las grasas saturadas (o trans) son las que tienen más impacto en este tipo de problemas de salud. Por eso las personas no deberían dejar las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, porque son las que ayudan a dejar los azúcares en una dieta de control de grasa corporal.

Este tipo de grasas están en los alimentos de origen vegetal, que tienen ácidos grasos de cadena larga como el aguacate, los frutos secos, la chía, la linaza, y las grasas © provienen de pescados de aguas profundas como el salmón o el krill, lamentablemente alimentos que no consume el colombiano promedio.

3. Freír o cocinar con aceite de oliva es perjudicial

No, no es que sea malo. Lo que pasa es que los aceites tienen un punto de fusión y no todos lo tienen a la misma temperatura. El aceite de oliva por su características alcanza el punto de fusión muy rápido y puede que se queme con facilidad, lo cual hace que su composición de ácidos grasos cambie y se vuelva, no tóxico, pero sí agresiva.

Lo cierto es que el aceite de oliva en boca es el que más gusta, por eso los chefs cocinan con él, porque el sabor es agradable una vez se calienta, pero una cosa es sabor en boca y otra cosa es la funcionalidad en sangre, por eso se recomienda cocinarlo esporádicamente para que no pierda sus propiedades.

Photo by Mareefe from Pexels

4. Es mejor la azúcar morena que la blanca

No, realmente eso sí es un mito, porque la azúcar morena tiende a ser más agresiva, ya que cuando es expuesta a temperaturas altas el se forma una reacción de óxido-reducción y esto puede generar compuestos cancerígenos como la acrilamida. Lo que sucede es que la gente tiene la concepción errónea de que la azúcar morena como es panela es más saludable, y que por el contrario el azúcar blanca es mala por ser homogénea y procesada.

5. Los batidos de fruta son efectivos para bajar de peso

Depende de cómo se utilicen; lamentablemente dependiendo de la cantidad de fruta que se use la concentración de azúcar puede ser muy alta. Por ejemplo si voy a preparar un smoothie de fresa, no voy a necesitar 3 o 4 fresas sino 10 o 20, y la concentración de azúcar es muy alta. Si se le suma el hecho de que al volverse líquido el estómago no hace mayor trabajo y llega muy rápido a la sangre, los resultados no son los esperados. Que claramente tienen vitaminas, sí, que tiene antioxidantes, ¡también!, Pero enmarcarlos en un protocolo de pérdida de peso no es recomendable.

Photo by Josh Sorenson from Pexels

6. Si ingiero productos light no engordo

Hay que tener cuidado cuando se compra el producto, porque hay algunos que nos dicen que son bajos en la sustancia y otros que son libres de, por eso es muy importante identificar las etiquetas.

7. Qué tanto ayuda el hecho de ponerse psicorrígido contando calorías

No mucho, lo que pasa es que esa acción fue una de las primeras aproximaciones que se hicieron en términos de nutrición humana. En una época se hacían conteos de calorías para que la persona ingeniera menos de lo que realmente necesitaba, con el ánimo de echar mano de las reservas que tenía la persona. En ciertos momentos era una buena forma de afrontar enfermedades como la obesidad. Ahora se sabe que no es necesario, lo que hay que tener en cuenta es de dónde vienen estas calorías y qué hormonas estimulan. Habitualmente lo que se maneja hoy es un conteo de calorías, sumado a un conteo de carbohidratos, y un aislamiento de carbohidratos. Aparte se utilizan estrategias de neurología y gastroenterología para que se liberen menos hormonas cuando ingerimos ciertos alimentos. En síntesis es hacer un balance entre lo cuantitativo y lo cualitativo.

Photo by bruce mars from Pexels

8. Hacer ejercicio transforma la grasa en músculo

No, la grasa no se puede transformar en músculo porque son células totalmente distintas; lo que pasa con la grasa cuando hacemos ejercicios es que los músculos empiezan a extraer triglicéridos del tejido adiposo para tener más energía y así poder realizar la tarea física. No es que la grasa se haya transformado en músculo, sino que el músculo se alimentó para tener más energía.

9. Beber abundante agua adelgaza

No exactamente, lo que sucede es que el agua no tiene valor energético, es decir, no genera estímulos hormonales, lo que en realidad pasa es que la persona toma agua para que cuando ingiera alimentos sólidos el volumen de estos no sea mayor. Pero no significa que el que más tome más agua adelgaza o viceversa. Sí se recomienda tomar agua para sustituir gaseosas, jugos, café y otras bebidas que sí engordan y son perjudiciales.

Photo by Alizee Marchand from Pexels

10. Sirve la dieta de la piña

No se puede hablar de efectividad porque prácticamente no es una dieta. Más bien son modas que se instauran para llevar cabo durante cierta cantidad de días una ingesta de una sola fuente de alimento, como piña con atún, piña con arroz, etc. Lo que sucede es que al cuerpo le queda más fácil digerir un solo alimento porque no hay cambios, y de alguna manera se acostumbra. Al final, esta monodieta sí puede ser una estrategia para perder peso, pero no puede verse como una medida a largo plazo porque la alimentación humana varía mucho, y cuando la persona retome sus hábitos la ganancia de peso será inminente porque vuelve a cambiar todo el medio ambiente hormonal. En definitiva no puede verse como una dieta saludable y lo más importante: no es sostenible.

