Tres aplicaciones tipo Tinder para trabajar y aprender

Ya son muchas las nuevas aplicaciones que utilizando la idea básica de Tinder han logrado crear propuestas novedosas para todo tipo de gente.

Hace unos días, Facebook informó que abrirá su app tipo Tinder para conseguir citas, en Colombia. Este anuncio, hecho por la red social más grande del mundo, es solo un indicio más de que hay una creciente demanda de aplicaciones que buscan crear nuevas conexiones entre personas que no se conocen, y que tal vez, no lograrían conocerse nunca si no fuera por esta forma de relacionarse.

Todos los días se crean nuevas apps de este tipo, que han aprovechado el modelo de Tinder para construir propuestas muy interesantes, en donde además de una cita, se puede aprender un nuevo idioma, enlazarse con músicos del mundo o contactar a mi mascota con los animales de otras personas. No solo una revolución en la manera de conocer amigos o pareja, sino un cambio importante en la forma de trabajar, dejando expuesto uno de los pilares de esta sociedad: el trabajo colaborativo.

Diners le presenta esta selección de cinco aplicaciones que lo ayudarán a conectarse con millones de personas con intereses similares, quienes a través de este tipo de redes están cambiando la forma de crear relaciones.

Vampr

La música es un mundo de relaciones. Muchas veces usted como cantante puede estar buscando un guitarrista que lo acompañe o viceversa. Vampr es una aplicación que lo ayuda a conectarse con músicos independientes cerca suyo. La app le crea un perfil en donde usted puede embeber contenido musical desde Youtube o Soundcloud, luego la gente puede escuchar su música y decidir si quiere hacer el popular match.

Si usted es músico y apenas está empezando, le recomendamos esta aplicación para que pueda conformar el grupo con el que tanto ha soñado. Quién quita que de Vampr salga la siguiente banda que va a revolucionar el mundo de la música.

Tourbar

Viajar siempre es un reto. Hay que preocuparse por conseguir hotel, transportes, seguros de viaje, etc. Pero una de las cosas que más incertidumbres genera es encontrar esa personas o personas que lo van a acompañar en ese viaje que tanto ha planeado.

Tourbar lo conecta con personas de todo el mundo que buscan destinos similares al suyo. Además, es capaz de crear un filtro para poder encontrar personas con intereses de viaje similares, ya sea un viaje mochilero, de negocios o solo de descanso. También puede buscar personas que lo acompañen por un día, una tarde o una noche. Otra opción interesante es que lo puede conectar con personas locales para que lo ayuden a descubrir ese destino que ha elegido.

Tandem

Con más de tres millones de personas inscritas, Tandem se posiciona como una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial para aprender nuevos idiomas. Esta aplicación lo conecta con nativos que hablan el idioma que quiere aprender, para luego entablar una conversación con ellos. Así mismo un extranjero lo puede contactar a usted para mejorar su español.

Además de que Tandem cuenta con más de 20 idiomas, sus herramientas le permiten aprender y mejorar aspectos como la gramática y la pronunciación. Una forma gratuita y colaborativa de aprender sobre otros lugares del mundo mientras practica un idioma con un desconocido.