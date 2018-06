Gentleman Eau de Parfum, la nueva fragancia de Givenchy

La casa francesa Givenchy reinterpreta al hombre contemporáneo en su nueva fragancia: Gentleman Eau de Parfum.

Carismático y seductor. Un líder que va contracorriente, que busca aventuras que prometen despertar todos sus sentidos, un ave nocturna, magnética. Así es el hombre de la nueva Gentleman Eau de Parfum de Givenchy. Y nadie mejor para encarnar esta idea que el dandi actual por antonomasia, el actor Aaron Taylor-Johnson.

El británico se dio a conocer gracias a su papel de John Lennon en la película Nowhere Boy (2009). A partir de ese momento, saltó a la fama y ha actuado en diversos largometrajes como Savages, Anna Karennina y Avengers: The age of Ultron. Su más reciente éxito lo obtuvo gracias a su interpretación en Animales nocturnos, la cinta de Tom Ford, por la que ganó un Globo de Oro.

La campaña publicitaria, que curiosamente estuvo dirigida por su esposa, Sam Taylor-Johnson, artista, fotógrafa y directora de Cincuenta sombras de Grey, lo muestra en blanco y negro, en una preciosa mansión, siendo el alma de la fiesta, bailando, seduciendo a una hermosa mujer, bajo el ritmo de Enjoy yourself, del rapero norteamericano A+.







Romain Spitzer, director general de Givenchy, aseguró que “Aaron es un gran artista, un actor con múltiples talentos, con una personalidad carismática y generosa. Estamos muy emocionados por tenerle como la imagen icónica de esta fragancia”.

Una versión nocturna y adictiva

En 2017 la maison lanzó Gentleman Eau de Toilette, una fragancia de contrastes y paradojas. Luego, los maestros perfumistas Olivier Cresp y Nathalie Lorson crearon esta nueva variación con una voluptuosidad explosiva, casi brutal, de la noche.

De la fragancia olfativa amaderada y floral oriental, las notas de salida son pimienta negra y lavanda; la nota de corazón es raíz de lirio, y las de fondo están constituidas por pachulí, vainilla negra y bálsamo de Tolú. El resultado: trastorna los sentidos y provoca inevitablemente adicción.

Y para capturar la esencia de esta Eau de Parfum, que parece haber nacido del corazón de la noche, está el toque final: un frasco con curvas contemporáneas y relieves, negro opaco en el centro, que evoca la oscuridad absoluta, pero el fondo se mantiene transparente. La impresión es que la fragancia se encuentra en suspensión en el vidrio.

Givenchy Gentleman es uno de los íconos en la perfumería masculina. Su versión original data de 1975 y fue creada por Paul Leger, quien le dio un giro atípico, con una mezcla de pachulí y especias. Su nombre proviene del ideal masculino de un verdadero caballero, que evoca a un hombre distinguido, educado, que se relaciona con las mujeres de manera cortés y encantadora.