La vista a los hermosos jardines Fælledparken desde Geranium, ubicado en un octavo piso en la ciudad de Copenhague, complementan el evento sensorial que es ir al restaurante de los copropietarios Rasmus Kofoed (sommelier) y Søren Ledet (chef). El comedor de Geranium es un espacio amplio, luminoso y aireado con acceso directo a los chefs en la cocina abierta. Todo el espacio cuenta con chimeneas abiertas, madera clara y una decoración escandinada moderna.

Ese es, por un lado, el espacio. Pero no por otro lado está la comida. Todo se complementa. El menú de degustación Universe, de inspiración local y que cambia según la temporada, toma un mínimo de tres horas con alrededor de 20 platos divididos en partes iguales entre aperitivos, platos salados y dulces.

Geranium es un restaurante que como sus copropietarios, el dúo del chef y el sommelier, se reinventa e innova. Por ejemplo, cinco años después de que Kofoed dejara de comer carne, convirtió a Geranum en 2022 en un espacio libre de carne. Y se centró únicamente en mariscos y vegetales locales de granjas orgánicas y biodinámicas en Dinamarca y Escandinava. Y su reinvención ha funcionado hasta tal punto que este año se situó en el primer puesto de los 50 mejores restaurantes del mundo.

Innovaciones en el mejor restaurante

Entre las innovaciones del menú Spring Universe se incluyen huevas de lumpo ligeramente ahumadas con leche, col rizada y manzana; y champiñones del bosque con cerveza, yema de huevo ahumada, lúpulo en escabeche y pan de centeno.

“Cada plato es una intrincada obra de arte servida en una vajilla inspirada en la naturaleza”, dice la reseña que hizo Los 50 mejores restaurantes del mundo. No por nada, este es el mejor restaurante del mundo: resultó en el primer puesto del prestigioso listado que se dio a conocer esta semana en Londres.

“La comida nos une, a gente de distintos planetas. Me siento agradecido de estar aquí, y lo agradezco sobre todo al equipo más increíble que se puede encontrar, el de Copenhague”, expresó emocionado Kofoed.

Geranium sustituyó en el trono al danés Noma, que ha estado cinco veces en el podio y que ahora pasa al selectísmo grupo de Best of the best, en el que se encuentran grandes como elBulli, Celler de Can Roca, Mirazur, Eleven Madison Park y Osteria Francescana.

“50 Best refleja una celebración diversidad de las cocinas. Celebra la creatividad, la calidad, la innovación, la pasión, la dedicación, la comida deliciosa y los grandes restaurantes”, afirmaba William Drew, director de contenido de The World’s 50 Best.

Emoción latina

Después de la celebración noruega llegó la latina, pues el restaurante peruano Central, con Pía León y Virgilio Martínez al frente se llevó el segundo puesto. Central aparece en la lista de los 50 mejores desde 2013, y ha sido nombrado el mejor restaurante de América Latina y restaurante latinoamericano de la década.

Incluso, Pía fue nombrada el año pasado como Mejor Cocinera del mundo.

Pero hablando de esa mismo categoría, y para seguir en la fiesta latina. Colombia tuvo en el evento como representante a la chef Leonor Espinoza, que figuró este año como la mejor chef mujer del año. Y que además situó nuevamente a su restaurante LEO entre los mejores 50. Quedó en el puesto 48.

Jorge Vallejo, del Quintonil, en Ciudad de México, fue elegido por sus colegas como el ganador del prestigioso premio Estrella Damm Chefs’ Choice. Premio que se otorga a un chef que ha tenido una influencia significativa en la comunidad culinaria.

Latino América continúa resaltando en el mundo culinario. Quedó con ocho restaurantes en la lista general. Pujol, en México, quedó en el puesto 5; A casa do porco, en Sao Paulo, en el 7; Quintonil, Ciudad de México, en el 9. Y ahora se incorporaron al listado Mayta (No.32), en Lima; y el Oteque (No.47) en Río de Janeiro.

La chef colombiana Leonor Espinoza fue nombrada la mejor chef mujer del mundo según los 50 mejores del mundo. Foto: Juan Pablo Gutiérrez @jpgb_

Otros premios al mejor restaurante

Después de Latinoamérica, le sigue Asia con siete restaurantes en la lista, entre los que se incluyen las nuevas incorporaciones del Sorn, en Bangkok (No.39), y La Cime, en Osaka (No.41). The Best Restaurant in Asia es el Den, en Tokio, (No.20), mientras que el Fyn, en Ciudad del Cabo (No.37), que debuta por primera vez en la lista, fue coronado como The Best Restaurant in Africa.

El Gin Mare Art of Hospitality Award fue entregado al Atomix, un restaurante en Nueva York con menú degustación y sólo 14 asientos, situados alrededor de un único mostrador en forma de U, y dirigido por el matrimonio formado por Junghyun “JP” y Ellia Park. Con JP al frente de la cocina y Ellia al frente de la sala, el dúo proporciona una experiencia culinaria sobresaliente, que ofrece una cocina coreana innovadora y un servicio impecable tanto para los visitantes internacionales como para los neoyorquinos.

René Frank, del Coda, en Berlín, ha sido galardonado con el premio The World’s Best Pastry Chef, patrocinado por Sosa. El renombrado chef pastelero dirige el primer y único restaurante especializado en postres de alta gama de Alemania. Las creaciones innovadoras y memorables de Frank, basadas en técnicas tradicionales, han atraído a una cantidad de admiradores cada vez mayor, y han ayudado a consolidar la reputación del chef a nivel internacional.

Presentado como un nuevo premio para 2022, el título de Beronia World’s Best Sommelier fue otorgado a Josep Roca, sumiller y copropietario de El Celler de Can Roca, en Girona, España. Roca es un sumiller de renombre mundial, cuyo talento ejemplifica la excelencia en el vino y la comida, y cuya pasión es cautivadora. El Celler de Can Roca, que Josep dirige con sus hermanos Joan y Jordi, ahora se encuentra en el salón de la fama Best of the Best, después de haber ganado el título The World’s Best Restaurant tanto en 2013 como en 2015.

Los premios The World’s 50 Best Restaurants 2022, patrocinados por S.Pellegrino y Acqua Panna, celebrados en el histórico mercado de Old Billingsgate en la ciudad de Londres, marcaron el vigésimo año del prestigioso ranking gastronómico mundial.

Los 50 mejores restaurantes del mundo

1. Geranium (Copenhague, Dinamarca)

2. Central (Lima, Perú)

3. Disfrutar (Barcelona, España)

4. DiverXO (Madrid, España)

5. Pujol (México)

6. Asador Etxebarri (Atxondo, España)

7. A Casa do Porco (Sao Paulo, Brasil)

8. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

9. Quintonil (México)

10. Le Calandre (Rubano, Italia)

11. Maido (Lima, Perú)

12. Uliassi (Senigallia, Italia)

13. Steirereck (Viena, Austria)

14. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

15. Reale (Castel di Sangro, Italia)

16. Elkano (Getaria, España)

17. Nobelhart & Schmutzig (Berlín, Alemania)

18. Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

19. Piazza Duomo (Alba, Italia)

20. Den (Tokio, Japón)

21. Mugaritz (San Sebastián, España)

22. Septime (París, Francia)

23. The Jane (Amberes, Bélgica)

24. The Chairman (Hong Kong)

25. Frantzén (Estocolmo, Suecia)

26. Restaurant Tim Raue (Berlín, Alemania)

27. Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bélgica)

28. Le Clarence (París, Francia)

29. St Hubertus (San Cassiano, Italia)

30. Florilège (Tokio, Japón)

31. Arpège (París, Francia)

32. Mayta (Lima, Perú)

33. Atomix (Nueva York, EE UU)

34. Hiša Franko (Kobarid, Eslovenia)

35. The Clove Club (Londres, Reino Unido)

36. Odette (Singapur)

37. Fyn (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

38. Jordnær (Copenhague, Dinamarca)

39. Sorn (Bangkok, Tailandia)

40. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza)

41. La Cime (Osaka, Japón)

42. Quique Dacosta (Dénia, España)

43. Boragó (Santiago, Chile)

44. Le Bernardin (Nueva York, EE UU)

45. Narisawa (Tokio, Japón)

46. Belcanto (Lisboa, Portugal)

47. Oteque (Río de Janeiro, Brasil)

48. Leo (Bogotá, Colombia)

49. Ikoyi (Londres, Reino Unido)

50. SingleThread (Healdsburg, California, EE UU)

