Para Álvaro Rodríguez el emprendimiento no es una tendencia a la que se sumó durante la pandemia. De hecho, recuerda que la primera vez que emprendió fue durante sus días de colegio. Múltiples ideas convertidas en negocios, en los que aplicó el método de prueba y error, lo llevaron a ser uno de los nuevos tiburones de Shark Tank Colombia en su quinta temporada.

“Mi primer emprendimiento fue a los 14 años, junto a un amigo de colegio. Para esa época comenzaron las fiestas de 15 de nuestras amigas y uno quería llevar un buen regalo y llegar bien vestido. Pero a esa edad yo dependía cien por ciento de mis papás, así que con mi amigo se nos ocurrió generar rentas con una distribuidora de pollo”, recuerda con risas Álvaro Rodríguez.

Aunque la iniciativa no dio muchos frutos, y sus familias terminaron comprando todos los pollos, este fue el primer acercamiento a la realidad del emprendimiento del bogotano. Hoy en día, el economista y máster en Economía Marítima y Logística es uno de los emprendedores más destacados del país. Rodríguez es vicepresidente estratégico del Grupo Empresarial Ventura y fundador de Comfy Colombia, la agencia de mercadeo Binach, la productora Open Studios, la marca de swimwear Sea Salt y su pódcast Boss Tank.

Su último reto fue unirse al panel de tiburones que temporada tras temporada ha descubierto ideas y emprendimientos notables en Shark Tank Colombia. Miguel McAllister, Andrea Arnau, Sammy Bessudo, Hanoi Morillo, Mauricio Hoyos, Leonardo Wehe, Alexander Torrenegra y Álvaro Rodríguez serán los encargados de analizar 70 nuevos emprendimientos de distintas áreas como tecnología, bienestar, sostenibilidad, logística, movilidad y gastronomía.

Diners conversó con Álvaro Rodríguez sobre su experiencia como tiburón de Shark Tank Colombia y sus expectativas con los participantes.

Álvaro, ¿cómo llegó la invitación para participar en Shark Tank Colombia?

La productora y el canal me habían hecho unas llamaditas y me habían contado por encima que de pronto había una posibilidad. Esto fue hace un par de años. Pero yo no estaba muy seguro. Soy un fanático del programa pero al ver a los tiburones sentía que, de pronto, no estaba listo para eso.

Pero ellos insistieron y cuando me llamaron para esta temporada acepté, aunque con miedo, pero como le digo yo a los emprendedores, tener miedo es normal, es necesario para hacer cambios en la vida. Y resultó siendo una experiencia muy bonita y gratificante. Tengo que ser honesto, mi esposa -la presentadora Laura Tobón– me empujó un poco a no dejar pasar esta oportunidad, porque ella tiene más experiencia que yo en estos temas. Puedo decir que tomamos la decisión correcta.

¿Por qué aceptó ahora, después de varias invitaciones por parte de la productora?

La producción del programa y el canal me llenaron de mucho valor. Debo agradecerles porque me hicieron sentir como un verdadero tiburón. Además, creo que ya estoy en un momento en el que estoy rodeado de excelentes equipos en cada uno de los negocios de los que hago parte.

Trabajo con personas con una capacidad enorme y esos compañeros de trabajo me dieron la tranquilidad de poder dedicar tiempo a este proyecto, que requiere concentración y dedicación. Hoy en día tengo la tranquilidad de enfocarme en otras cosas sin sentir que estoy descuidando los negocios que ya tengo.

¿Qué cree que se necesita para ser un tiburón de Shark Tank Colombia?

Se necesita una pasión genuina por emprender. Para mí el emprendimiento más que un estilo de vida o una moda, es una responsabilidad. Es una herramienta enorme para generar impacto social.

Y todos los tiburones sabemos que darle una oportunidad a estos negocios significa generar bienestar. Entre más personas tengan acceso a recursos, a preparación y a estudio, generamos un efecto en cadena que impacta la sociedad.

¿Qué aprendió de aquella primera experiencia emprendiendo a los 14 años?

No recuerdo si fue idea mía o de mi amigo Alejandro, pero ahí empecé a entender la logística, que es lo que realmente me apasiona, manejar productos y distribuirlos. Fue un fracaso estrepitoso pero, a la vez, fue una experiencia bonita. Desde ese momento seguí haciendo ensayo y error, aplicando lo que había aprendido en el error anterior. Hasta que comienza uno a pegarle a algunas cosas.

¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido para emprender?

Lo que todo emprendedor debe tener, desde el punto de vista personal, es perseverancia. Eso me lo enseñó mi papá. Yo soy una persona impaciente entonces tiendo a saltar de una idea a otra. Y eso es un error. Hay que luchar contra la frustración y la incertidumbre. Las cosas muy pocas veces salen como uno las planea, por más organizado que uno sea. Pero esa perseverancia es lo que permite cumplir las metas.

Y yo insisto mucho en la contabilidad. No es sexy, ni atractivo revisar un estado contable o saber de finanzas básicas, pero es algo que deberíamos aprender en el colegio. Las finanzas personales construyen las finanzas familiares y las finanzas familiares son lo más parecido a las de una empresa. Eso es un vacío que tenemos la mayoría.

Álvaro, ¿asumió usted algún rol específico dentro del panel de tiburones de Shark Tank Colombia?

Yo también pensaba que cada uno hacía un rol y que los escogían por sus personalidades. Pero la realidad es que cada persona tiene una formación y un foco distinto y eso lo imprime en el programa de manera natural.

Cuando uno analiza un proyecto no es fácil fingir o dar un consejo de un tema que uno no maneja. En ese sentido, cada tiburón tiene un campo de acción que le interesa y del que más conoce.

Yo, por ejemplo, soy muy exigente con el tema financiero. Por más que las ideas sean muy buenas, si no están conectadas con la realidad del negocio es una bandera roja para mi. Ese va a ser mi foco.

Parte del rol de los tiburones es compartir conocimientos con los emprendedores, algo que en alguna manera ya hacía en el pódcast Boss Tank ¿cómo fue esa primera experiencia con este formato de audio?

Boss Tank no es para mí una herramienta para enseñar sino más bien una herramienta de desahogo. En esa época de mi vida, hace tres años, mi hermano me explicó lo qué era un pódcast y me sentí cómodo hablando. Pero la realidad es que fue un desahogo sobre un proyecto que me frustró muchísimo y en el que tenía puestas muchas expectativas.

Y entonces me di cuenta de que el emprendedor suele sentirse muy solo. Así que entre más personas sepamos que no estamos solos en este proceso, que el emprendimiento tiene retos y frustraciones, que está bien sentirse mal y no estar motivado todos los días, la probabilidad de tirar la toalla es menor.

