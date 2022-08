Durante los tres días en los que Medellín recibió a los asistentes de Colombiamoda 2022 el tiempo transcurrió de una forma distinta. Aunque siempre podrían ser más, cada día tenía las horas necesarias para sumar conocimientos alrededor de la industria, descubrir marcas y diseñadores emergentes, presenciar puestas en escena y reencontrarse con los amigos del sector en la cita más importante de la moda en el país. Eso sí, corriendo de un pabellón a otro.

En esas mismas 72 horas, la creatividad se liberó de todos los límites para darle paso a looks que muchos no se atreven a usar en otras ocasiones. Por eso al entrar a Plaza Mayor, el centro de convenciones que aloja cada año a Colombiamoda 2022 + Colombiatex, se experimentaba un viaje hacia un mundo en el que las reglas para expresarse con la moda no existen.

Una particularidad de esta edición número 33 fue que aquel sol inclemente que caracterizaba el clima de la semana de la moda de Colombia solo se dejó ver un día. La lluvia apareció en su lugar en esta versión en completa presencialidad y sin restricciones por la pandemia.

Pero ni la lluvia, ni los trancones que se formaban alrededor del recinto lograron detener el movimiento de la feria, que superó los 50.000 visitantes, más del doble de los 20.000 que tuvo en 2021. Además, según el Observatorio de Turismo de Medellín, el evento generó una derrama económica de aproximadamente 12 millones de dólares para la ciudad.

Diners hace un recuento de cinco de los momentos más destacados de esta edición de Colombiamoda 2022.

Maluma x Gef: El arte de los sueños

Reggaetón, reggaetón y más reggaetón. Sonaba en los taxis, en algunos stands y se veía en la pasarela. Sin duda el reggaetón fue uno de los protagonistas de esta edición de Colombiamoda 2022 y el responsable, en su mayoría, fue el artista paisa Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma.

Su colaboración con Gef, la empresa textil colombiana, acaparó todas las miradas. El auditorio del City Hall el rodeo Medellín fue el escenario que escogió la marca para construir una tarima completamente blanca que se extendía a lo largo del recinto, permitiendo así que cada detalle de otro tono saltara a la vista.

Foto cortesía Maluma x Gef

En una coreografía cronometrada, en la que cada uno duraba un tiempo prudente desfilando sobre la tarima principal, los 65 modelos fueron saliendo de acuerdo a las prendas. Primero un grupo de looks urbanos con joggers y chalecos de color vainilla.

Después aparecieron prendas en denim, como chaquetas, jeans y chalecos, que dieron paso al color en su mayor expresión. Naranja, púrpura, amarillo y azul, en esta colección no se escatimó en tonalidades. Sorprendieron, sobre todo, algunos atuendos con toques sartoriales, como chaquetas con estructura en telas que recordaban a las pijamas. Y el toque preppy, con bomber jackets universitarias con letras en alusión a Medellín, Gef y Maluma.

Foto cortesía Maluma x Gef

Aunque no cantó, Maluma cerró la pasarela al lado de Buda, su doberman, y su hermana Manuela, directora de la fundación El arte de soñar, que recibirá una parte de las ventas de esta colección para continuar apoyando a cumplir los sueños de jóvenes paisas.

El tiempo de María Elena Villamil

De lo urbano del reggaeton pasamos al romanticismo de la diseñadora caleña María Elena Villamil. Su propuesta de El Tiempo de las Orquídeas, que presentó junto a la marca Arkitect -otra muestra del poder de las colaboraciones-, estuvo inspirada en las flores del Parque Nacional Natural Las Orquídeas, ubicado en Antioquia.

Foto cortesía Inexmoda

Instalaciones en forma de flores llenaron el gran salón de Plaza Mayor para acompañar las 75 prendas que surgieron de esta colaboración, producidas en su totalidad por más de 500 colombianos, 52 de ellos artesanos del municipio antioqueño de San Jacinto, que se encargaron del calzado y la marroquinería.

Foto cortesía Inexmoda

La pasarela estuvo marcada por los vestidos amplios, sin ataduras ni muchas estructuras, ideales para mujeres en constante movimiento. Los estampados no podrían ser otros que orquídeas en diferentes versiones, que se combinaban con algunos atuendos en tonos nude y rosas pálidos.

Andrés Pajón en Colombiamoda

El último día de Colombiamoda 2022 inició a 4,6 kilómetros de Plaza Mayor, en la Galería Duque Arango, que abrió sus puertas para presentar esta vez otro tipo de arte: la moda. Este espacio, reducido aunque ceremonioso, presidió el encuentro entre la pintura del caldense David Manzur y los diseños de los paisas Andrés Pajón y Felipe Cartagena.

Foto cortesía Andrés Pajón

Monje Cantando, una pintura sobre lienzo que realizó Manzur en 2008, permanecía inmovil mientras los 33 atuendos de la colección primavera / verano 2022 desfilaban por los pasillos de la galería. Los vestidos fueron pensados por la dupla para acompañar a la mujer en todas sus ocasiones especiales, enalteciendo el adn de gala de la marca.

Foto cortesía Andrés Pajón

Desde el blanco de novia hasta verde aceituna y el fucsia, cada look aludía a la simplicidad y a la exaltación de la figura femenina, de allí sus siluetas tan ceñidas. Algunos detalles evocaban también al mar y a sus corales, intención que se reforzó con las piezas de Alma Joyería. Esta pasarela fue realizada en colaboración con Malva, la tienda de moda departamental.

Piel de Árbol de La Petite Mort

Si el término La Petite Mort hace referencia al instante de pérdida de conciencia en el que sucede el orgasmo, el que se presenció en Colombiamoda 2022 fue un orgasmo con mucha actitud, color, sastrería y estructura.

Foto cortesía Inexmoda

Esta marca colombiana, que desde 2015 le apuesta al talento de sastres y costureras que son cabeza de hogar, es una muestra de una evolución exitosa a través de los años. Para esta ocasión, el dúo de diseñadores compuesto por Jonathan Cortez y Andrés Durán decidió cambiar de piel, dejando atrás las capas del pasado para celebrar una nueva vida.

Vea también: De cuando True paró el tráfico y las modelos sonrieron en el primer día de Colombiamoda 2022

Foto cortesía Inexmoda

Su nueva piel guarda la oda al sastre y lo mezcla con tejidos impecables. Y en la pasarela resaltan los tonos púrpuras, naranjas y los cortes hipermodernos en trajes, abrigos y blazers. La Petite Mort pareciera, más que una marca, un estilo de vida, que invita a lucir estas prendas como una declaración personal.

Los cuatro relatos de Vivo

Planeado o no, el DJ colombiano Julio Victoria abrió la programación de pasarelas de Colombiamoda 2022 con su participación en el desfile de Beatriz Camacho. Cerró, además, con una intervención más orgánica con la pasarela de Vivo, la marca de tecnología china, que consistía en un encuentro entre el músico y sus consolas sobre un tapete en el piso.

Foto cortesía Inexmoda

En esta ocasión, Vivo le apostó a las creaciones de cuatro marcas colombianas: A New Cross, Alado, Laura Laurens y Priah Heritage. Por medio de cuatro cápsulas, cada una con 12 looks completos, la intención era contar, a través de 4 historias, una sola narrativa sobre sostenibilidad, moda consciente y tecnología.

Foto cortesía Inexmoda Foto cortesía Inexmoda

Y se logró. Las universos de las cuatro marcas lograron compenetrarse de manera tal que nunca hubo transiciones demasiado fuertes. La trascendencia de A New Cross, la estructura de Alado, la expresividad de Laura Laurens y la delicadeza de Priah fueron el final ideal para esta semana de miradas múltiples a la moda.

Foto cortesía Inexmoda

Una declaración final, que repitieron a una voz los diseñadores, quedó plasmada en el ambiente. “Queremos derribar los muros intimidantes del pensamiento individualista y declarar una entrega absoluta a la moda como un ejercicio colectivo”.

Lea también: De cuando True paró el tráfico y las modelos sonrieron en el primer día de Colombiamoda 2022

Adrián David Osorio Ramirez , redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales. Twitter @adriianosoriio adrian.osorio@revistadiners.com.co Correo electrónico: redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales.

Relacionado