Florencia Bonelli es una escritora argentina con éxito internacional. Su hablar es pausado y certero, como el de una persona que está dictando una premonición. En los últimos diez años se ha sumergido en el mundo de la astrología, tal y como lo hizo con la lectura cuando llegó a sus manos El árabe, novela por la que abandonó su trabajo de contadora pública para dedicarse a la escritura desde 1998.

En esa época lanzó al mercado Bodas de odio, una historia que mezcla la pasión y el desprecio en un mismo sentido. Después, en 2003, hizo lo mismo con Marlene y en 2005 con Indias Blancas, dos novelas entretenidas que apelan a hechos históricos, mezclados con empoderamiento femenino, amor y superación de la adversidad.

Fue así como Bonelli encontró una narrativa tan dinámica que sus siguientes novelas -la trilogía del Caballo de fuego; El cuarto arcano y Lo que dicen tus ojos-, se convirtieron en best seller a nivel internacional con más tres millones en ventas, que la llevaron a ser una de las escritoras del género romántico más importantes de Latinoamérica.

El hechizo de Bonelli

Cuando parecía que la nacida en Córdoba, Argentina, seguiría esta línea creativa de mezclar sucesos históricos con historias de amor prohibidas, anunció a mediados de 2022 el lanzamiento de El hechizo del agua, una novela contemporánea, con rock and roll, celulares, astrología y tarot.

Súmele a esto personajes masculinos que dan todo por sentado, que se creen invencibles e intocables, pero que en realidad son niños asustados de lo abrumador que puede ser el mundo.

Por esto y mucho más Diners conversó con la escritora en Bogotá para develar los detalles creativos de este nuevo lanzamiento con la editorial Planeta:

¿Qué significa ser una de las escritoras argentinas más populares en el mundo?

Yo soy tan exigente conmigo misma que me parece que ese momento que dice usted nunca llega. Siempre digo que me falta escribir mi mejor libro y vivo este momento con mucho realismo. Ahora, debo decir que amo el contacto con mis lectoras. Esas siete horas que me la paso firmando libros es un momento de muchísima alegría. A ellas les debo todo.

¿Qué pasó en su vida para dejar la contabilidad y dedicarse a la escritura?

Es un poco misterioso. En esa época encontré el libro de El árabe en la biblioteca de mi suegra cuando tenía 27 años. En ese momento ya había leído muchos libros, pero no sé por qué esa historia me llevó a la escritura.

Quizás llegó en el momento exacto, justo cuando las estrellas se alinearon. De hecho, aparecieron en mi mente muchas escenas, diálogos que terminaron siendo las del libro Lo que dicen tus ojos, que no por nada está influenciada por El árabe.

¿Qué es lo más fácil y más difícil de la escritura?

No hay nada fácil en la escritura. Es fácil en el sentido que a mí me encanta, pero todo lo demás requiere mucho esfuerzo. Desde la ortografía, hasta crear historias, conflictos y cosas que atrapen. Crear tramas originales y nuevas es una cosa realmente difícil.

¿Por qué cree que sus novelas son tan exitosas?

Son exitosas porque las escribo con el alma. Mi único interés es que me gusten a mí. Parece ser que escribir con tanta sinceridad y pasión, me da un privilegio porque coincido con un montón de gente.

Pasó de novelas históricas a un tema contemporáneo. ¿Por qué se dio esta transición creativa?

Después de 20 libros escritos estoy tratando de crear nuevas historias. Por ejemplo, la astrología es un ingrediente mío, por eso lo incorporo, pero tiene que ver con escribir cosas nuevas, cosas distintas que atrapen al lector.

Y eso te lo permite la escritura. En una novela se puede poner aspectos policiales, de fantasía y cosas sobrenaturales, porque la escritura y la lectura me hacen completamente libre.

Justamente la astrología está en furor y su nuevo libro tiene una gran carga de este tema…

Creo que la astrología está en furor porque la gente no encuentra respuestas. La ciencia no las tiene y la gente quiere saber por qué le pasa lo que le pasa, por qué la vida le va tan mal y otras cosas, entonces vamos a estas disciplinas alternativas que interpelan al ser humano y le da respuestas.

Y eso pasa en el libro, porque Brenda -la protagonista- toma un montón de malas decisiones en su vida sin consultar a su ascendente.

¿Eso pasó también con usted?

He vivido más de 40 años sin el tarot y la astrología, pero bueno me sirvió en este momento para entender un montón de cosas de mi pasado y sobre todo responder por qué soy escritora.

Siendo taurina elijo ciencias económicas, porque Tauro es el signo del dinero, pero tengo ascendente en Géminis -el ascendente es la energía que vinimos a aprender- es el destino en realidad. Esto lo descubro mucho más tarde.

¿Cómo descubrió la astrología?

La descubrí al igual que mi vocación de escritora: a través de un libro llamado Los signos del zodiaco y su carácter de Linda Goodman. Cuando lo tuve en mis manos, no sabía que era la joya de la astrología porque era muy ignorante, pero es el libro por el que empiezan todos los astrólogos.

Tiene una certeza tan precisa que te deja rendido ante la astrología.

¿Es decir que esta práctica le puede decir como será usted y su futura pareja?

Todo está escrito. Si usted tiene Plutón en la casa 7, tendrá una pareja conflictiva. Si nació con el Sol en la casa 7, necesitará una pareja solar, que le ayude a crecer, que le anime a que siga su identidad. Si nació con Marte en la casa 7, le tocará un amor guerrero y así podemos continuar.

Si todo está escrito, entonces ¿Cuál es el sentido de la vida?

No todo está escrito. Lo que pasa es que la astrología le dice que nació para experimentar X o Y cosa, que es diferente. La evidencia es avasallante. Sería de necios no hacerle caso a la astrología cuando un astrólogo profesional le lee la carta.

¿Y qué tanto hay de Florencia en Brenda, el personaje principal de El hechizo del agua?

De mi poco, porque lo único que comparto con Brenda es haber elegido ciencias económicas. Ella es pisciana y yo soy taurina, así que nada que ver, son signos muy distintos. Tauro es tierra, piscis es agua, blanda y sensible.

También vemos que el rock es parte fundamental del libro. Incluso hay composiciones que pueden estar sonando en la radio

Yo no le puse música, no sé cómo componer, ahí me di cuenta de la complejidad de este arte. La verdad me costó bastante escribir esas partes, pero estaba tan compenetrada con el personaje de Diego (el coprotagonista) que me ayudó a escribirlas.

El libro va más allá de una historia de amor…

Sí y eso pasa en todas mis obras. A mi me gusta ir bien profundo, tocar el core de la personalidad de cada uno, sus miedos, enfrentarlos y eso trae mucho conflicto. Así que son novelas de mucho dolor.

¿Cuál cree que es la característica que se mantiene en todas sus obras?

Que los lectores se sientan identificados plenamente con los personajes. Con El hechizo del agua muchas mujeres me escribieron que habían tenido vínculos muy conflictivos con hombres y que varios de ellos tienen adicciones y que ya no siguen, porque es casi imposible hacer una vida con un adicto. Pobres personas, solo piensan en el próximo trago o la próxima dosis.

