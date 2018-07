Amy Winehouse sigue viva

Con 27 años, Amy Winehouse abandonó este planeta en el que nos dejó un recuerdo que aún perdura en nuestras memorias: 'Lioness: hidden treasures'.

Publicado originalmente en Revista Diners de diciembre de 2011

¿Quién diría que la publicidad pegada en los postes funciona? Pues así fue como me enteré de que el nuevo disco, el último disco, de Amy Winehouse estaba ya a la venta.

Una foto desenfocada, con ella mirando hacia el suelo, con un vestido en tonos azules y su famoso peinado, me decían que ya podía tener en mis manos el trabajo por el que tanto esperamos sus seguidores, el que muchos sospechábamos que sería póstumo.

Amy no era una artista que escribía, cantaba o grababa porque había que hacerlo, por el ritmo del mercado o porque estaba de moda. Quizás por eso no teníamos un nuevo trabajo desde el 2006, después del gran Back to black.

No es una producción sorprendente, pero no puede decirse que sea de mala calidad. En absoluto. Se trata de doce canciones, varias de ellas son nuevas versiones de las ya conocidas, como “Tears Dry”, “Wake up alone” o “Valerie”, lo que le da al disco un aura de reencauche y no de estreno.

Aunque no se puede negar que son sonidos hermosos y no desmerecen de sus predecesoras. Sobre todo “Tears Dry”, que se anuncia como la versión original. Un poco más romántica, o en el caso de Amy, más melancólica.

Y un cover: “The girl from Ipanema”, una melodía tranquila, pero a la vez, de las más alegres del disco. Además de la que ya conocíamos “Body and Soul” con Tony Bennet, una melodía que conjuga dos voces estupendas en una de las mejores canciones del álbum Duetos II del cantante estadounidense, en el que también alterna con Arheta Franklin, Lady Gaga, Alejandro Sánz, entre otros.

“Our day will come”, guarda el aire de “Just Friends” en la que se mezclan el reggae y el ska. “Like Smoke” es una colaboración con Nas, un rapero al que ella quería como su gran amigo y que, al parecer, grabaron en 2008. Los dos cumplían años el 14 de septiembre y solían celebrarlo en una misma fiesta.

En una de esas celebraciones en Barbados, hablaron de hacer una canción juntos. Y, finalmente, la trae este disco en una gran combinación entre el jazz y el rap. “Es una sensación agridulce el hacer algo para ella ahora que no está. La parte dulce es que van a tener música nueva suya.

La parte agria es que ella ya no está para realmente dárnoslo y entregarnos su música ni dejarnos ver su sonrisa y oír su voz”, dijo Nas a propósito de la canción.

“Between the cheats” y “Will you still love me tomorrow”, otras novedades, conservan ese sonido suyo tan propio y sin perder la melancolía de sus anteriores discos “Frank” y “Back to black”. “Lioness: hidden treasures” es un bello álbum de esta artista con una de las mejores voces de la historia.

No tiene la grandeza de Back to black, ni sobrecoge cada vez que se oye, pero claro, no tuvo vida para darle todo lo que quería. Sin embargo, para los fanáticos de Amy es una estupenda posibilidad para tener su voz en letras nuevas y para quienes quieran seguirla, es una introducción, un antojo, para ir tras sus otros trabajos, solo dos, pero que la consolidaron como una grande de la música.

¿Hay que comprarlo? No puedo ser yo quien lo sugiera. Fanático que se respete no tiene objeción y yo ya lo tengo. Les dejo dos de las canciones de este álbum y quedo pendiente de sus opiniones.