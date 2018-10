Octubre, mes del arte en Bogotá

En lo que resta del mes, no se quede en casa. Salga y disfrute de estos eventos culturales (Feria del Millón, ARTBO y BARCÚ) que ocurrirán en Bogotá desde el fin de semana del 19 de octubre.

Un libro

Hoy comencé el Guernica; por el momento todo el trabajo se reduce a fuerza física”. Así empieza el diario de Beatriz González en el que narra la creación de su propia interpretación de la pintura icónica de Pablo Picasso. La obra se llama Mural Para Fábrica Socialista, de 1981, y a sus memorias las tituló Diario de una obra sin sentido. El próximo 23 de octubre, La Oficina del Doctor, sello editorial de la galería Casas Riegner y Zulu Press, lanzará un facsímil del diario del Guernica, además de una edición especial que contará con un LP enfundado, junto con una serigrafía de un fragmento de la obra. Serán 280 copias de la edición especial porque 280 fueron los baldosines que González esmaltó para construir los más de 25 metros cuadrados que componen su Guernica.

Marcapasos Pitonisa. Escultura sonora. 13 x 17 x 17 cm. 2018. Andrés Ñañez.

A comprar una pieza de arte

No cabe duda, el arte es un gusto que pocos se saben dar. Lo que no resulta cierto es que sea inaccesible. Así lo ha venido demostrando la Feria del Millón (FDM) desde hace cinco años y en esta, su sexta edición, no habrá excepción. El 27 y el 28 de octubre, en el Centro Creativo Textura, la FDM ofertará las obras de más de sesenta artistas con su tradicional millón como precio tope. Pero la Feria de Arte de Bogotá se pone a la altura. Durante las semanas previas a la apertura de sus puertas en Corferias, ARTBO lanzará en su página web un catálogo para nuevos coleccionistas. Catálogo que expondrá obras de máximo 6 millones de pesos de artistas de larga, mediana y corta trayectoria. Quien no se haya atrevido, ahora podrá hacerlo.

Puertas abiertas en el centro

Bogotá tiene barrios que se iluminan en octubre y la razón principal es el arte. El Distrito Artistas Centro, DAC, será la ocasión para recorrer las trastiendas de la creación. Durante dos fines de semana (19, 20, 26 y 27 de octubre), más de cuarenta artistas mostrarán sus herramientas, sus pinturas, sus libretas de artista y, por supuesto, sus obras en creación. Proyecto Faenza, Estudios la 22, los Estudios de las Nieves y los talleres de Mapa Teatro serán algunos de los espacios que marcarán el tour durante octubre. La información completa y el mapa de recorrido del DAC estarán disponibles en su página de Facebook.

Artecámara y spotlight

Esto es arte independiente en los grandes circuitos del mercado. Artecámara y Spotlights exponen artistas que llegaron por convocatoria pública y sin ninguna representación de galería. El primero hace parte de ARTBO (del 25 al 28 de octubre en Corferias), y el segundo de BARCÚ (del 24 al 29 de octubre en La Candelaria). Artecámara viene este año con una curaduría vertiginosa: “La abundancia y la carencia, la paz y la guerra, lo macro y lo micro, lo público y lo personal, lo metafísico y lo cotidiano”, escribió Carolina Ponce de León en su texto curatorial. Todo lo tengo, todo me falta, tituló a la edición de este año. A los artistas de Spotlights los seleccionó un comité conformado por Caridad Botella, de Madrid; Philippa Adams, de Londres y Christopher Paschall, fundador de esta feria.