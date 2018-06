Las mejores cinco obras de Paul Klee

Con motivo de los 78 años de la muerte del pintor Paul Klee, recordamos las mejores obras de este representante del surrealismo, el expresionismo y la abstracción.

Paul Klee fue un reconocido pintor, acuarelista y aguafuertista suizo, y considerado como uno de los representantes más importantes del arte moderno.

Nació en Münchenbuchsee en 1940, cerca de Berna (Suiza), el 18 de diciembre de 1879. En 1898 se trasladó a Munich donde estudió arte en una escuela privada y en la Academia de Bellas Artes de esta ciudad.

Realizó sus primeras obras a lápiz, basado en estudios de paisajes, en los que demostró una fuerte influencia del impresionismo. Luego, hacia 1912 realizó trabajos en blanco y negro, con influencia de grabadores como Francisco de Goya y William Blake.

My Room (1896) Técnica: tinta sobre papel 12 cm x 19 cm.

Entre 1920 y 1931, Klee fue profesor en la Bauhaus, la escuela de arte vanguardista por excelencia. En 1931 enseñó en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, allí fue denunciado por el régimen nazi por producir “arte degenerado”.

Bodegón con dado (1923) Técnica: Acuarela, lápiz de cera y tinta sobre papel adherido a cartulina. 27 x 38 cm.

En 1933 dejó la enseñanza y regresó a Berna. En 1936 le diagnosticaron esclerodermia, una enfermedad degenerativa que no le impidió seguir trabajando en sus obras. El 28 de junio de 1940 fue internado en la clínica de Muralto, donde murió a los 60 años.

Vista a una plaza (1912) Técnica: Gouache y lápiz de cera sobre papel adherido a cartón. 16,5 x 26,3 cm.

El estilo de Klee combina el uso de colores y las obras en blanco y negro durante el inicio de su carrera. En un principio consideró el color como simple decoración para sus obras, sin embargo, luego de un viaje a Túnez quedó fascinado por la calidez y los colores del lugar. “El color me posee, no tengo necesidad de perseguirlo, sé que me posee para siempre… el color y yo somos una sola cosa. Yo soy pintor.”, escribió en su diario de viaje.

Ad Parnassum (1932) Técnica: Óleo sobre lienzo. 100 x 126 cm.

En 2005 se inauguró el Zentrum Paul Klee, en Berna Suiza, un museo que se dedica a conservar y recuperar la obra de este artista.