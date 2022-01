Conozca los libros favoritos de Paola Herrera, la bogotana galardonada con el Premio Simón Bolívar a Periodista del Año por su investigación acerca de las irregularidades de Centros Poblados para obtener contratos con el MinTic.

El olvido que seremos

Héctor Abad Faciolince

Es una biografía que llega al alma porque cuenta, desde la propia experiencia y desde las entrañas de una familia, la difícil situación del país en el que nos tocó vivir, en donde pensar diferente siempre ha tenido un alto costo. La historia del médico y activista Héctor Abad Gómez relata lo que muchas familias han vivido durante años por algo que debería ser parte de nuestro ADN: la defensa de los derechos humanos. Este libro me conmueve porque es también un intento de Abad Faciolince por darle vida eterna a su padre a través de unas palabras que nos permitirán recordarlo siempre.

La novia oscura

Laura Restrepo

Esta novela me impactó cuando estaba en mi época de formación profesional porque mezcla el periodismo con el relato literario y muestra una Colombia tan real en la que Sayonara, una hermosa niña que la narración describe casi como sublime, se convierte en prostituta en medio del contraste de una región económicamente activa por la bonanza petrolera, pero machista y con pocas oportunidades para las mujeres.

Orgullo y prejuicio

Jane Austen

Sigo con las historias románticas y qué mejor que hacerlo con esta obra, una de las más importantes de la literatura inglesa, en la que se describe una típica situación de la época en donde hay que seguir tradiciones y estrictas costumbres. En la universidad leí mucha literatura feminista y este libro evidencia situaciones adversas para las mujeres, despojadas de cualquier privilegio del que sí gozaban los hombres solo por ser hombres y viviendo únicamente para ser esposas y madres.

La metamorfosis

Franz Kafka

Muchas veces me identifiqué con Gregorio Samsa cuando me despertaba y me veía como otro ser, una especie de insecto incomprendido que tenía a cuestas un mundo del que no me sentía parte, que me borraba por completo. Este libro fue uno de los primeros que leí y me marcó porque, desde lo absurdo que puede llegar a ser despertar convertido en un escarabajo, te lleva a reflexionar sobre situaciones como el rechazo –incluso el de tu familia si ya no eres útil para la función que te encargó la vida– y en la soledad que te puede llevar a la muerte.

Mañana tendremos otros nombres

Patricio Pron

El escritor argentino Patricio Pron ganó el Premio Alfaguara de Novela en 2019 con esta pieza que no es más que una descripción del amor en los tiempos del internet, del consumo y de las “nuevas configuraciones del deseo”, como dijo Ricardo Baixeras de El Periódico en España al referenciar esta obra. Me encantan las historias de amor y de rupturas que muchas veces nos enseñan que no hay buenos o malos cuando de relaciones se trata.

