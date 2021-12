Un ensayo sobre la visión y la ceguera de la escritora chilena Lina Meruane, la primera novela de la colombiana Vanessa Londoño y un provocador texto de cuentos del español Alejandro Morellón son los libros recomendados de nuestra columnista Isabel Calderón Reyes.

Zona ciega

Lina Meruane

Literatura Random House, 2021

A lo largo de treinta años, la escritora y profesora Lina Meruane ha recogido, de sus lecturas y de su vida, el material del que están hechos estos tres ensayos. Los ojos, la vista, la ceguera: esas son las preocupaciones, las urgencias. Desde el primer texto del libro, “Matar el ojo” –el último que Meruane escribió, al calor del estallido social de Chile, mientras veía en la pantalla de su teléfono a la policía disparando contra los manifestantes– los ojos son objetivo militar porque la mirada es el poder. Cada ensayo, fragmentario, inquieto, desencajado, apunta a algo más, a una pregunta más allá de la obvia: ¿qué significa perder la vista? El lugar en donde se entrelazan las tres escrituras es en la búsqueda de aquello que no hemos sabido mirar, aquello que las representaciones del saber masculino han ocultado, incluso en los testimonios de los escritores ciegos.

El asedio animal

Vanessa Londoño

Tusquets, 2021

A una mujer la azotan con ramas de guayabos y le cortan las piernas por haberse atrevido a usar botas de caucho. Una niña se mira en el espejo justo en el momento en el que la infancia se descompone; de inmediato sabe que debe empezar a esconderse de los hombres.

Esta es la primera novela de la colombiana Vanessa Londoño, ganadora en 2017 del Premio Internacional de Literatura Aura Estrada, que se entrega cada dos años en Oaxaca a una escritora joven con un proyecto de narrativa en marcha. En El asedio animal, Londoño narra violencias que se ensañan con el cuerpo. Publicada primero en México, por la editorial independiente Almadía, esta historia ocurre en un pueblo imaginado, que se llama Hukuméiji, al norte de Colombia, frente al mar, cerca de un río.

Los lectores colombianos llenamos huecos, reconocemos Hukuméiji, identificamos a los actores, repasamos las escenas de horror que se repiten como en una pesadilla, a veces más nítidas, a veces confusas, siempre lacerando el cuerpo.

El estado natural de las cosas

Alejandro Morellón

Candaya, 2021

Si hay algo que no sucede en los cuentos de Morellón es que las cosas se mantengan en su estado natural. Un hombre se cae y el resultado de la caída es que termina sin poder bajar del techo de su casa, en una situación que, según su hermano, remite a la escena más famosa de Mary Poppins.

A una adolescente le sale una sombra que no es la suya; no la deja sola, crece y cambia de forma. Una galería de arte ofrece quince mil euros a quien se deje quitar la mano izquierda. Y tanta gente llega que hay que hacer fila en la puerta: el protagonista de ese cuento, dispuesto a la mutilación porque tiene muchas deudas, ve que hay demasiados hombres y pocas mujeres y concluye: “Será porque ellas les tienen más apego a sus manos o porque no se prestan a ese tipo de salvajadas”.

Con ese humor asistimos a situaciones más o menos escandalosas. Más o menos ridículas. Barbaridades que Morellón presenta como si fueran cotidianas, preguntándose o preguntándonos si acaso creíamos que había un estado natural de las cosas.

