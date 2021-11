La fundadora de la galería Casas Riegner, Catalina Casas, es una apasionada de los libros, tanto que en 2014 lanzó su propia firma editorial, La Oficina del Doctor. Con Diners compartió sus cinco libros favoritos.

Cicatrices

Luz Lizarazo

Cicatrices es un libro para coleccionar. Desde la caja se percibe como un objeto precioso. El arte poético y político de Luz Lizarazo, como titula Eugenio Viola, curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá, en su texto, está contenido en esta edición impecable de dibujos y anotaciones íntimas de esta artista.

El viaje de Frederic Edwin Church

Pablo Navas Sanz de Santamaría

Una de las cosas que disfruté durante la pandemia fue El encierro, un programa de radio que hacía mi papá, Alberto Casas. Me dio la oportunidad de escucharlo conversar con personajes fascinantes. Uno de ellos fue Pablo Navas, quien habló sobre este libro. Mi papá me lo regaló, y hace poco visité la casa de Frederic Church, que no queda lejos de donde vivo.

Río Magdalena

Territorios posibles

Esta publicación del Banco de la República es bellísima. Además del contenido, el libro desde el punto de vista gráfico y editorial es una obra de arte. Los dibujos son de Alberto Baraya, el diseño de Juan Pablo Fajardo y la tipografía fue desarrollada especialmente para la subgerencia del banco con las letras de metal que se encuentran el la fachada sur del edificio de la Biblioteca Luis Ángel Arango.

¿Sueño que vivo?

Ceija Stojka

A Stojka la descubrí hace poco en una de las exposiciones que más me han conmovido, en el Museo Reina Sofía, en Madrid, España. El relato de su vida a través de la pintura es fascinante y conmovedor. Su narrativa es auténtica y honesta. Me llamó la atención que el día que salió libre del campo de concentración sea la fecha de mi cumpleaños. Me gustan esas coincidencias.

Auras anónimas

Beatriz González

Es nuestra más reciente publicación, un libro que celebra la apuesta de la artista Beatriz González por sostener la aparente inutilidad de los columbarios abandonados, como “la marca de un dolor histórico”. Así lo describe en su texto Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo de Arte Contemporáneo en México, uno de los autores del libro.

