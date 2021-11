La primera novela de Andrea Abreu, el nuevo libro de la escritora caleña Margarita Cuéllar y la reedición de Occidente conquistó al mundo… y empezó a perderlo, de Antonio Caballero, son los recomendados de Isabel Calderón Reyes.

Geografía doméstica

Margarita Cuéllar Barona

Tusquets, 2021

En algún momento de esta narración Margarita Cuéllar explica que desde niña le ha encantado tejer, coser y remendar, pero que empezó a ocultarlo cuando alguien le dijo que todo eso era anticuado. “Parece tonto ahora, pero no se me hubiera ocurrido tejer en un restaurante, no quería que pensaran que era una de ellas, una de las mujeres que concibe la casa como el centro de su universo”.

Afortunadamente para sus lectores, el tiempo ha reconciliado a Cuéllar con lo casero, lo doméstico, lo que gira en torno a las casas. En un largo camino entre la vida, la academia, el cine, la literatura y los textiles, su mirada ha recorrido cuartos, armarios, cocinas, fincas y museos, preguntándose por las fronteras entre lo que está adentro y lo que está afuera. Este es un libro sobre su casa, su vida y sus lecturas, pero también es una mirada crítica a nuestra cultura y a las ideas que han arrinconado a las mujeres en el espacio doméstico.

Occidente conquistó el mundo… y empezó a perderlo

Antonio Caballero

Crítica, 2020

Desde septiembre extrañamos a Antonio Caballero, autor de dos ficciones –una novela, Sin remedio, y un libro para niños, Isabel en invierno– y de innumerables textos de no ficción, entre columnas, ensayos y crónicas, que nos han ayudado a entender mejor quiénes somos y cuál es el tamaño de nuestros problemas.

Occidente conquistó el mundo… y empezó a perderlo es un ejemplo de estos últimos. Con ilustraciones del caricaturista español Juan Ballesta, Caballero aprieta en un poco más de cien páginas los últimos mil años de la historia de Occidente. El resultado es una versión muy suya de las guerras, las leyendas y los personajes europeos que todos conocemos, desde el Cid hasta Greta Thunberg, pasando por san Francisco de Asís, Napoleón y Marx, todos protagonizando episodios que narra Antonio Caballero, con su humor, pesimismo, estilo y fijaciones.

Panza de burro

Andrea Abreu

Rey Naranjo, 2021

Esta es la primera novela de Andrea Abreu, de Tenerife, una de las autoras jóvenes más interesantes de acuerdo con la selección de Granta en español de este año.

Vea tambien: 5 libros para comprender a Colombia según María Jimena Duzán

Dos amigas, a las que se les está acabando la infancia, recorren su barrio de arriba abajo, mientras los perros con hambre van detrás y las nubes están muy cerca del suelo. Sobre la loma, el barrio es un paisaje vertical y Abreu al describirlo ha creado un mundo. Tanta atención ha puesto a las casas y a las calles como a los olores y a los sonidos; entre ellos, el habla canaria, que se convierte en texto y envuelve al lector desde la primera página.

Al comienzo, la protagonista es una niña lo suficientemente crédula como para temer que le ha hecho mal de ojo a su amiga por envidiarla tanto, pero lo suficientemente despierta como para darse cuenta de que la abuela rinde la salsa con agua porque se acostumbró a la falta de aceite. Crecerá mucho en poco tiempo, porque así es como se arremolinan las cosas a su edad y en su mundo: la novela es el vértigo de la pubertad, entre una playa, una cueva y un volcán.

¿Qué tal le parecieron estos libros de Antonio Caballero, Margarita Cuéllar y Andrea Abreu? Déjenos saber a través de nuestras redes sociales @dinersrevista.

También le puede interesar: 5 libros para comprender a Colombia según María Jimena Duzán

Relacionado