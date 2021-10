Para la periodista Maria Jimena Duzán estos cinco libros que van de la literatura al análisis social son clave para comprender al país. Páginas que, según ella, deben leerse repetidamente para no olvidar nuestra historia, esa que sigue «más vigente que nunca».

Cien años de soledad

Gabriel García Márquez

Una de las cosas que más me han interesado es la historia de las masacres. Y este libro inicia con la masacre de las bananeras, que es dantesca y tiene muchas aristas políticas. García Márquez comienza esta saga con una realidad asombrosa y por primera vez nos dice a los periodistas, “oigan, aquí hubo masacres” (…) Me impresiona todo lo que viene después en ese mundo que describe, y que realmente es la historia, contada de manera literaria, sobre la manera como somos en una gran parte del territorio.

La Vorágine

José Eustasio Rivera

Fue el primer libro que leí y realmente me metió en un mundo que yo no conocía y es parte de nosotros, nada más ni nada menos que la selva, un lugar que no existe entre la frontera mental de muchísimos colombianos. Me parece, además, que este libro nos recuerda que Colombia no es solo las cinco ciudades donde se ha desarrollado el país, sino que hay una vorágine allá, que si uno no la enfrenta, termina devorándolo a uno.

La Expedición Botánica

José Celestino Mutis

Recomiendo todo lo que hay en torno a la Expedición Botánica de José Celestino Mutis, porque creo que fue un momento en el que se empezó a conocer el país, su riqueza, su biodiversidad y fue el comienzo de la independencia. Es una excusa muy interesante para entender la importancia de apropiarnos de nuestro territorio y no dejar que termine en manos exógenas de ilegalidades o de visiones que consideran que Colombia debe ser un enclave. Además, es una manera muy optimista de conocer un país que muchos no conocen. Vean, oigan, lean y miren todas las bellezas de esta expedición.

La violencia en Colombia

Orlando Fals Borda

Es uno de los libros que hay que leer obligatoriamente para comprender cómo Colombia se entiende desde los territorios, desde esos lugares donde el Estado nunca ha llegado. Creo que Fals Borda cuenta una historia que a veces se nos olvida. Por eso lo leo y lo releo, porque hoy sigue siendo más vigente que nunca.

Bolívar. Libertador de América

Marie Arana

Me fascina Bolívar. Tengo todos los libros sobre él. Acabo de leer uno que escribió Marie Arana, periodista peruana que ha trabajado para el Washington Post. Es una recopilación de ese Bolívar venezolano, colombiano, pero también americano. Una visión muy interesante de un personaje que también ha dividido cantidades a la sociedad colombiana. Hasta el día de hoy, bolivarianos son desde los exguerrilleros hasta los grandes hombres de la derecha. Da para todo Bolívar.

